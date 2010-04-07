Ultimate Candle Countdown
- Utilità
- Mohammad Shahid So Mahmud Hussin
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 15 settembre 2025
🕒 Ultimate Candle Countdown – Non perdere mai più la chiusura di una candela!
Porta la tua precisione nel trading al livello successivo con Ultimate Candle Countdown – il timer di conto alla rovescia per candele, pulito, leggero e potente, progettato per tutti i timeframe e tutti i simboli.
Che tu stia facendo scalping su M1, swing trading su H1 o monitorando le chiusure giornaliere/settimanali, questo strumento ti assicura di sapere sempre esattamente quanto tempo resta prima che si apra la prossima candela. Niente più congetture – resta concentrato e un passo avanti.
✨ Caratteristiche principali
-
Funziona su tutti i timeframe – da 1 minuto a mensile, affidabile e preciso.
-
Conto alla rovescia visivo – mostra il tempo rimanente in formato hh:mm:ss, aggiornato fluidamente ogni secondo.
-
Avvisi a colori – colori normale, avviso e critico personalizzabili, così capirai subito quando il tempo sta per scadere.
-
Visualizzazione opzionale in percentuale – vedi a colpo d’occhio a che punto è arrivata la candela.
-
Barra di progresso – una barra visiva chiara sotto il conto alla rovescia.
-
Etichetta del timeframe – saprai sempre quale grafico stai osservando.
-
Posizionamento intelligente – il conto alla rovescia “galleggia” vicino all’ultima candela, evitando automaticamente sovrapposizioni con la linea del prezzo.
🟢 Perché i trader lo amano
-
Ultra leggero – ottimizzato per MT5, senza lag né elementi inutili.
-
Completamente personalizzabile – attiva/disattiva barra di progresso, percentuale ed etichetta in base al tuo stile di trading.
-
Design professionale – compatto, intuitivo e con un look fantastico su qualsiasi grafico.
-
Tranquillità – non sarai mai più colto di sorpresa dalla chiusura di una candela.
📈 A chi è destinato?
-
Scalper – cronometra le tue entrate con precisione sui timeframe più bassi.
-
Day trader – resta vigile per le chiusure orarie o di sessione.
-
Swing & position trader – tieni sotto controllo candele giornaliere, settimanali o mensili senza perdere i momenti critici.
⚡ Semplice. Affidabile. Gratuito.
Scarica Ultimate Candle Countdown oggi stesso – i tuoi grafici di trading non saranno mai più completi senza di esso.
👉 Le future versioni a pagamento includeranno funzioni avanzate (sessioni di mercato, spread, commissioni e altro) – ma questa versione gratuita ti offre già tutto ciò di cui hai bisogno per fare trading in modo più intelligente.
