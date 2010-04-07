Ultimate Candle Countdown

🕒 Ultimate Candle Countdown – Non perdere mai più la chiusura di una candela!

Porta la tua precisione nel trading al livello successivo con Ultimate Candle Countdown – il timer di conto alla rovescia per candele, pulito, leggero e potente, progettato per tutti i timeframe e tutti i simboli.


Che tu stia facendo scalping su M1, swing trading su H1 o monitorando le chiusure giornaliere/settimanali, questo strumento ti assicura di sapere sempre esattamente quanto tempo resta prima che si apra la prossima candela. Niente più congetture – resta concentrato e un passo avanti.

Caratteristiche principali

  • Funziona su tutti i timeframe – da 1 minuto a mensile, affidabile e preciso.

  • Conto alla rovescia visivo – mostra il tempo rimanente in formato hh:mm:ss, aggiornato fluidamente ogni secondo.

  • Avvisi a colori – colori normale, avviso e critico personalizzabili, così capirai subito quando il tempo sta per scadere.

  • Visualizzazione opzionale in percentuale – vedi a colpo d’occhio a che punto è arrivata la candela.

  • Barra di progresso – una barra visiva chiara sotto il conto alla rovescia.

  • Etichetta del timeframe – saprai sempre quale grafico stai osservando.

  • Posizionamento intelligente – il conto alla rovescia “galleggia” vicino all’ultima candela, evitando automaticamente sovrapposizioni con la linea del prezzo.

🟢 Perché i trader lo amano

  • Ultra leggero – ottimizzato per MT5, senza lag né elementi inutili.

  • Completamente personalizzabile – attiva/disattiva barra di progresso, percentuale ed etichetta in base al tuo stile di trading.

  • Design professionale – compatto, intuitivo e con un look fantastico su qualsiasi grafico.

  • Tranquillità – non sarai mai più colto di sorpresa dalla chiusura di una candela.

📈 A chi è destinato?

  • Scalper – cronometra le tue entrate con precisione sui timeframe più bassi.

  • Day trader – resta vigile per le chiusure orarie o di sessione.

  • Swing & position trader – tieni sotto controllo candele giornaliere, settimanali o mensili senza perdere i momenti critici.

Semplice. Affidabile. Gratuito.

Scarica Ultimate Candle Countdown oggi stesso – i tuoi grafici di trading non saranno mai più completi senza di esso.


👉 Le future versioni a pagamento includeranno funzioni avanzate (sessioni di mercato, spread, commissioni e altro) – ma questa versione gratuita ti offre già tutto ciò di cui hai bisogno per fare trading in modo più intelligente.

Vuoi che adatti anche la versione italiana in un tono più promozionale e accattivante per i trader, o preferisci mantenerla come traduzione fedele all’originale?


