Ultimate Candle Countdown

🕒 Ultimate Candle Countdown – Ne manquez plus jamais la clôture d’une bougie !

Améliorez la précision de votre trading avec Ultimate Candle Countdown – le minuteur de compte à rebours simple, léger et puissant, conçu pour tous les horizons de temps et tous les instruments.


Que vous fassiez du scalping sur M1, du swing trading sur H1 ou que vous surveilliez les clôtures quotidiennes/hebdomadaires, cet outil vous indique toujours exactement combien de temps il reste avant l’ouverture de la prochaine bougie. Plus de suppositions – restez précis et gardez une longueur d’avance.

Fonctionnalités clés

  • Compatible avec tous les horizons de temps – de 1 minute à mensuel, fiable et précis.

  • Compte à rebours visuel – affiche le temps restant au format hh:mm:ss, mis à jour chaque seconde.

  • Alertes colorées – couleurs normales, d’avertissement et critiques personnalisables pour savoir instantanément quand le temps est presque écoulé.

  • Affichage optionnel en pourcentage – voyez en un coup d’œil la progression de la bougie.

  • Barre de progression – une barre visuelle claire sous le compte à rebours.

  • Étiquette de l’horizon de temps – sachez toujours quel graphique vous surveillez.

  • Placement intelligent – le compte à rebours “flotte” près de la dernière bougie et évite automatiquement de se superposer à la ligne de prix.

🟢 Pourquoi les traders l’adorent

  • Ultra léger – optimisé pour MT5, sans latence ni surcharge inutile.

  • Entièrement personnalisable – activez/désactivez la barre de progression, le pourcentage et l’étiquette selon votre style de trading.

  • Design professionnel – compact, intuitif et esthétique sur n’importe quel graphique.

  • Tranquillité d’esprit – ne soyez plus jamais surpris par la clôture d’une bougie.

📈 Pour qui est-il fait ?

  • Scalpers – chronométrez vos entrées avec précision sur les petits horizons de temps.

  • Day traders – restez attentif aux clôtures horaires ou de sessions.

  • Swing & position traders – suivez les bougies quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles sans manquer les moments critiques.

Simple. Fiable. Gratuit.

Téléchargez Ultimate Candle Countdown dès aujourd’hui – vos graphiques de trading ne seront plus jamais les mêmes.


👉 Les futures versions payantes incluront des fonctionnalités avancées (sessions de marché, spreads, commissions et plus encore) – mais cette édition gratuite vous offre déjà tout ce qu’il faut pour trader plus intelligemment.

