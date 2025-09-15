🕒 Ultimate Candle Countdown – Bir Daha Asla Mum Kapanışını Kaçırma!

Ultimate Candle Countdown ile işlem hassasiyetini bir üst seviyeye taşı – tüm zaman dilimlerinde ve tüm enstrümanlarda çalışan sade, hafif ve güçlü bir mum geri sayım aracı.





İster M1’de scalping yapıyor olun, ister H1’de swing trade ediyor olun ya da günlük/haftalık kapanışları takip edin – bu araç, bir sonraki mum açılmadan önce ne kadar süre kaldığını her zaman kesin olarak bilmeni sağlar. Artık tahmine gerek yok – dikkatli kal, bir adım önde ol.

✨ Temel Özellikler

Tüm zaman dilimlerinde çalışır – 1 dakikadan aylığa kadar, güvenilir ve doğru.

Görsel geri sayım – kalan süreyi ss:dd:ss formatında gösterir, her saniye sorunsuz güncellenir.

Renk uyarıları – normal, uyarı ve kritik renkleri özelleştirerek zamanın azaldığını anında gör.

Opsiyonel yüzde gösterimi – mumun ne kadar ilerlediğini tek bakışta gör.

İlerleme çubuğu – geri sayımın altında temiz bir görsel bar.

Zaman dilimi etiketi – hangi grafiğin zaman dilimini izlediğini her zaman bil.

Akıllı konumlandırma – geri sayım son mumun yakınında “yüzer”, fiyat çizgisiyle çakışmayı otomatik önler.

🟢 Trader’ların Neden Sevdiği

Ultra hafif – MT5 için optimize edilmiş, gecikme veya gereksiz karmaşa yok.

Tamamen özelleştirilebilir – ilerleme çubuğunu, yüzdeyi ve zaman dilimi etiketini kendi işlem stiline göre aç/kapat.

Profesyonel tasarım – kompakt, sezgisel ve her grafikte estetik görünüyor.

Zihinsel rahatlık – mum kapanışı tarafından asla hazırlıksız yakalanma.

📈 Kimler İçin Uygun?

Scalper’lar – düşük zaman dilimlerinde girişlerini hassasiyetle zamanla.

Günlük trader’lar – saatlik veya seans kapanışlarına karşı tetikte kal.

Swing & pozisyon trader’ları – günlük, haftalık veya aylık mumları takip et, kritik anları kaçırma.

⚡ Basit. Güvenilir. Ücretsiz.

Bugün Ultimate Candle Countdown’ı indir – işlem grafikleri onsuz artık eksik kalacak.





👉 Gelecekteki ücretli sürümler geliştirilmiş özellikler içerecek (piyasa seansları, spreadler, komisyonlar ve daha fazlası) – fakat bu ücretsiz sürüm zaten daha akıllı işlem yapman için gereken her şeyi sunuyor.

