Ultimate Candle Countdown

🕒 Ultimate Candle Countdown – Bir Daha Asla Mum Kapanışını Kaçırma!

Ultimate Candle Countdown ile işlem hassasiyetini bir üst seviyeye taşı – tüm zaman dilimlerinde ve tüm enstrümanlarda çalışan sade, hafif ve güçlü bir mum geri sayım aracı.


İster M1’de scalping yapıyor olun, ister H1’de swing trade ediyor olun ya da günlük/haftalık kapanışları takip edin – bu araç, bir sonraki mum açılmadan önce ne kadar süre kaldığını her zaman kesin olarak bilmeni sağlar. Artık tahmine gerek yok – dikkatli kal, bir adım önde ol.

Temel Özellikler

  • Tüm zaman dilimlerinde çalışır – 1 dakikadan aylığa kadar, güvenilir ve doğru.

  • Görsel geri sayım – kalan süreyi ss:dd:ss formatında gösterir, her saniye sorunsuz güncellenir.

  • Renk uyarıları – normal, uyarı ve kritik renkleri özelleştirerek zamanın azaldığını anında gör.

  • Opsiyonel yüzde gösterimi – mumun ne kadar ilerlediğini tek bakışta gör.

  • İlerleme çubuğu – geri sayımın altında temiz bir görsel bar.

  • Zaman dilimi etiketi – hangi grafiğin zaman dilimini izlediğini her zaman bil.

  • Akıllı konumlandırma – geri sayım son mumun yakınında “yüzer”, fiyat çizgisiyle çakışmayı otomatik önler.

🟢 Trader’ların Neden Sevdiği

  • Ultra hafif – MT5 için optimize edilmiş, gecikme veya gereksiz karmaşa yok.

  • Tamamen özelleştirilebilir – ilerleme çubuğunu, yüzdeyi ve zaman dilimi etiketini kendi işlem stiline göre aç/kapat.

  • Profesyonel tasarım – kompakt, sezgisel ve her grafikte estetik görünüyor.

  • Zihinsel rahatlık – mum kapanışı tarafından asla hazırlıksız yakalanma.

📈 Kimler İçin Uygun?

  • Scalper’lar – düşük zaman dilimlerinde girişlerini hassasiyetle zamanla.

  • Günlük trader’lar – saatlik veya seans kapanışlarına karşı tetikte kal.

  • Swing & pozisyon trader’ları – günlük, haftalık veya aylık mumları takip et, kritik anları kaçırma.

Basit. Güvenilir. Ücretsiz.

Bugün Ultimate Candle Countdown’ı indir – işlem grafikleri onsuz artık eksik kalacak.


👉 Gelecekteki ücretli sürümler geliştirilmiş özellikler içerecek (piyasa seansları, spreadler, komisyonlar ve daha fazlası) – fakat bu ücretsiz sürüm zaten daha akıllı işlem yapman için gereken her şeyi sunuyor.

İstersen bunu daha pazarlama odaklı, heyecan verici bir üslupla Türkçe trader kitlesine uygun hale de getirebilirim. Bunu ister misin, yoksa bu haliyle birebir çeviri kalsın mı?


Önerilen ürünler
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. -   Daha kullanışlı göstergeler Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde. Bilgi ayırıcı
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Göstergeler
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Absolute currency strength for MT5
Radim Kucera
4.25 (4)
Göstergeler
Indicator measures strength of each currency in your list. Main idea: It simply iterates through all combinations of pairs and adds difference between open and close in percent. Parameters: List of currencies - what currencies will be calculated (maximum is 8) Calculation type - from which data will be strength calculated Calculation data input - used as input related to calculation type Symbol suffix - used in case of suffix on symbols, e.g: when your symbols look like EURUSDm, EURUSDmicro etc
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Yardımcı programlar
Axilgo Pip Piper CoPilot Elevate your trading game with the Axilgo Pip Piper CoPilot, the first in our revolutionary Pip Piper Series. This all-inclusive toolset is meticulously crafted for serious traders, focusing on key areas such as Risk Management, Trade Management, Prop Firm Rule Compliance, and Advanced Account Management . With CoPilot, you’re not just investing in a tool—you’re gaining a strategic partner in the intricate world of trading. Important Notice: To ensure you receive the fu
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Göstergeler
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Yardımcı programlar
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart. Key Features: ️ Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions wit
FREE
ATR Bands MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
ATR Bands with Take-Profit Zones for MT5 Optimize your risk management and trading strategy with the ATR Bands indicator for MT5 – a powerful tool designed to help you navigate market volatility, identify key price levels, and set realistic stop-loss and take-profit targets. Key Features: ATR-Based Bands : The core of this indicator relies on the Average True Range (ATR) to calculate dynamic upper and lower bands that adapt to market volatility. The bands provide a clear indication of potential
FREE
Buy Sell Magic Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Buy Sell Magic Indicator for MetaTrader 5 The Buy Sell Magic Indicator for MetaTrader 5 is an adaptive trading instrument crafted to assist users in identifying trend directions, optimizing trade entries, and managing exits effectively. This forecasting tool utilizes inbuilt calculations to display buy and sell cues via arrow signs on the chart. In addition, it incorporates a zigzag overlay to filter minor fluctuations and emphasize the overall market direction visually. «Indicator Installation
FREE
Lib5 EAPadPRO for MT5
Vladislav Andruschenko
4.5 (6)
Kütüphaneler
Library to add the Information Panel to your Expert Advisor for MetaTrader 5. We can not guarantee that the information and interface of the program will give you a profit on deals, but we will definitely say that even the simplest interface of the program can strengthen the first impression. Detailed description and instructions for adding our panel to your Expert Advisor are in our blog: LIB - EAPADPRO Step-by-step instruction Detailed description of our panel and instructions for using EAPADP
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
Uzman Danışmanlar
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
Incognito SL and TP for MT5
Christian Paul Anasco
Yardımcı programlar
Ever thought of your broker stop hunting your stop losses? Incognito SL and TP is exactly what you need! As promised, version 1.1 now has the SL and TP lines that can easily be adjusted by the user. ========================================== INPUTS: SL: Exact price you want the orders for the chart symbol to close when this SL price was hit. Set to 0 for no SL. TP: Exact price you want the orders for the chart symbol to close when this TP price was hit. Set to 0 for no TP. ======================
FREE
MT5 Economic Calendar CSV exporter
Aroen Mughal
Yardımcı programlar
This script exports the economic calendar from MT5 as a .csv-file into the common directory of the terminal (...\Terminal\Common\Files). The generated file news.csv is necessary for using the news filter in back testing the Range Breakout Day Trader EA. Input parameters: Country 1-9: Country from which the news will be exported Date from: Start date from which the calendar data will be exported Date to: End date to which the calendar data will be exported This script uses the built-in calendar
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Yardımcı programlar
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.74 (47)
Yardımcı programlar
Have you missed any tools or shortcuts in Meta Trader? Simple things that would make your daily trading much easier ? We have the solution for you: our Trade Panel! This is an EA tool (Expert Advisor) that, if configured to controll all symbols, needs to be loaded only once. This is the Lite version (free) of our tool. Professional version:   https://www.mql5.com/en/market/product/42658 If you have some problemas with the shortcut buttons on chart on unpinned mode try change the tickets digi
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Fair Gap Value Göstergesi, MetaTrader 5 grafiğinde “fair value gap” olarak adlandırılan fiyat boşluklarını tespit eder ve vurgular. Bir fair gap, bir mumun dip fiyatı ile arada bir mum bırakarak iki mum önceki mumun tepe fiyatı arasında fiyat boşluğu oluştuğunda meydana gelir. Gösterge, bu bölgeleri yükseliş ve düşüş gap’leri için renkli dikdörtgenlerle işaretleyerek fiyat hareketi stratejilerine görsel destek sağlar. Ana Özellikler Yükseliş Gap’i Algılama : Güncel mumun dibi ile
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator Çoklu Zaman Çerçevesi Paneli MT5 , Matrix Arrow Indicator MT5 için ücretsiz bir eklenti ve harika bir varlıktır. 5 kullanıcı tarafından özelleştirilmiş zaman çerçevesi ve toplamda 16 değiştirilebilir sembol/araç için mevcut Matrix Arrow Indicator MT5 sinyalini gösterir. Kullanıcı, Matrix Arrow Indicator MT5 'ün içerdiği 10 standart göstergeden herhangi birini etkinleştirme/devre dışı bırakma seçeneğine sahiptir. 10 standart gösterge özelliğinin tümü, Matrix Arrow Indicato
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Göstergeler
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Uzman Danışmanlar
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minute Trading Strategy | Quick & Effective for Beginners Welcome to our trading channel- the deepak trading In this video, we'll be exploring a simple 5-minute trading strategy that can help you capture quick market movements and make profitable trades. Whether you're a beginner or an experienced trader, this strategy is designed to give you clear entry and exit points using technical indicators like EMA, RSI, and Stochastic Oscillator.
FREE
Universal Webhook
Rubi Jihantoro
Yardımcı programlar
Universal Webhook is utility to send MT5 ORDER and TRANSACTION event Compatible with any Webhook Server Features: Basic Auth Support  Custom Authorization header support  Custom Header Support Automatically Sends Webhook on OnTradeTransaction event. Automatically bring Trade Account information (configurable) Specially made because of request from WebhookPrinter.com users, but feel free to use. Sample Webhook Payload: {   "event": " TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD ",   "account": [     {      
FREE
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
Yardımcı programlar
Kendinizi manuel ticaretin heyecan verici dünyasına bırakın ve önünüzde uzanan sınırsız olanakları keşfedin. Uzmanlığınız ve piyasa anlayışınız ile etkileyici bir başarı elde edebilir ve portföyünüzü sürekli olarak büyütebilirsiniz. Manuel ticaret, stratejilerinizi ve kararlarınızı kontrol altına almanıza ve ticaret faaliyetleriniz üzerinde doğrudan etki sahibi olmanıza olanak tanır. Piyasalara ilişkin derinlemesine bilginiz ve çeşitli ticaret araçlarına ilişkin anlayışınız sayesinde, fırsatlar
FREE
Strifor Smart Lot Calculator eng version
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (1)
Göstergeler
Strifor Lot Calculator is a tool for MetaTrader 5 that helps traders calculate the correct lot size based on risk and stop-loss. It allows you to trade more consciously, manage risks better, and save time on manual calculations. Advantages Accurate risk control – automatically calculates the lot size according to your chosen risk %. Two working modes – manual input or quick calculation using chart lines. Supports all popular instruments – forex pairs, gold (XAUUSD), oil (USOIL/WTI), indices (US
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.7 (10)
Göstergeler
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Fundamental Fast Signal
Kian Guan Lok
Göstergeler
Please download version 3.0 ! The Fundamental Fast Signal EA is a non-trading signal generator for MT5 , designed to provide traders with high-accuracy buy/sell alerts based on the EMA (9, 21) crossover on the 5-minute timeframe . This indicator empowers traders by offering precise entry signals while keeping full trade execution control in their hands. Key Features: EMA (9, 21) Crossover-Based Signals – Identifies momentum shifts for strategic trade entries. 5-Minute Timeframe Optimization – Id
FREE
Bollinger Bands Percentage
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Göstergeler
Bollinger Bands %  or Bollinger Bands Percentage is one of the indicators used in the Sapphire Strat Maker - EA Builder . It is calculated using the following formula: Perc = (CLOSE_PRICE - LOWER_BOLLINGER) / (UPPER_BOLLINGER - LOWER_BOLLINGER) * 100 Thus, by taking the difference between closing price to the lower band and dividing it by the difference of the upper and the lower price levels of a Bollinger Bands indicator, we can calculate this indicator. It shows how far the price is from
FREE
CrashBoom Stones
Kundai Bodzo
5 (3)
Yardımcı programlar
About CrashBoom Stones is an expert advisor utility that gives you a signal to catch CrashBoom drops or spikes. It shows you a Red Sell arrow on Crash to sell, and a blue arrow on Boom to buy. It also gives you an alert when an arrow is shown.  Note: The utility does not show signals for the historical data in live mode, use the strategy tester to test this utility. The arrows shown are independent to the trends pane. The trends pane is more accurate when H1 and M30 agree. Recommendations W
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Göstergeler
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Three 3TP Easy Trade Pad MT5
Eda Kaya
3.8 (5)
Yardımcı programlar
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MetaTrader 5  The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced, specialized tool for capital management, risk management, and trading in the MetaTrader 5 (MT5) platform, designed. This expert utilizes a special panel to provide specialized functionalities for trade management. Key features of this expert include setting the risk-to-reward ratio, calculating stop loss , setting multiple take profits , and managing both take profits and stop losses, alongside other
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (106)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader şu anda beta aşamasında. Bazı özellikler hala geliştirilme aşamasında olabilir ve küçük hatalar oluşabilir. Sorunla karşılaşırsanız lütfen bildirin – geri bildiminiz ürünü geliştirmeye yardımcı olur. Resmi sürümden sonra fiyat artacaktır. Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açık ve özel kanalları destekler ve birden
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Yardımcı programlar
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (85)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (27)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kiml
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Yardımcı programlar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Yardımcı programlar
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT5 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 5 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt