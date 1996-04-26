SOUND Alert V1
TITAN CHART ALERTS v2.2
Strumenti di disegno professionali con avvisi sonori
TITAN CHART ALERTS combina la potenza del monitoraggio automatizzato con la semplicità degli strumenti di disegno con un clic, rendendolo un'aggiunta essenziale al kit di strumenti di qualsiasi trader esperto.
Ricevi notifiche istantanee quando il mercato si muove ai tuoi livelli: non perdere mai più un breakout!
TITAN CHART ALERTS è un sofisticato Expert Advisor per MetaTrader 5 che offre strumenti di disegno di livello professionale e avvisi di prezzo intelligenti direttamente sulla tua piattaforma MT5. Progettato con un'interfaccia elegante e moderna ispirata al design minimalista moderno, questo EA migliora il flusso di lavoro dell'analisi tecnica con potenti funzionalità di automazione.
Con le sue funzioni di pannello Riduci a icona e Massimizza, ti offrirà la massima visualizzazione del grafico senza confusione!
Funzioni dei pulsanti
Descrizione della funzione del pulsante
☰ Attiva/disattiva la barra degli strumenti
━ H-Line Disegna supporto/resistenza orizzontale
📈 Trend Crea analisi della linea di tendenza
╱→ Ray Proiezione di tendenza estesa
▭ Rettangolo Mappatura del canale dei prezzi
🔊 Suono Attiva/disattiva le notifiche di avviso
✕ Cancella Rimuovi tutti gli oggetti disegnati
