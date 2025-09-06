SOUND Alert V1

TITAN CHART ALERTS v2.2

Outils de dessin professionnels avec alertes sonores

TITAN CHART ALERTS allie la puissance de la surveillance automatisée à la simplicité des outils de dessin en un clic, ce qui en fait un outil indispensable à tout trader sérieux.





Recevez des notifications instantanées lorsque le marché atteint vos niveaux ; ne ratez plus jamais une cassure !





TITAN CHART ALERTS est un Expert Advisor MetaTrader 5 sophistiqué qui intègre des outils de dessin professionnels et des alertes de prix intelligentes directement sur votre plateforme MT5. Doté d'une interface élégante et moderne, inspirée du design minimaliste moderne, cet EA optimise votre flux d'analyse technique grâce à de puissantes fonctionnalités d'automatisation.





Grâce à ses fonctions de minimisation et d'agrandissement du panneau, vous bénéficiez d'une vue optimale du graphique, sans encombrement !





Fonctions des boutons

Description des fonctions des boutons

☰ Réduire/agrandir la barre d'outils

━ Ligne H : Tracer un support/une résistance horizontale

📈 Tendance : Créer une analyse de ligne de tendance

╱→ Rayon : Projection de tendance étendue

▭ Rect. : Cartographie des canaux de prix

🔊 Son : Activer/désactiver les notifications d'alerte

✕ Effacer : Supprimer tous les objets dessinés

