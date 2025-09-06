SOUND Alert V1
- Yardımcı programlar
- Darius Linsangan Villariba
- Sürüm: 2.20
- Etkinleştirmeler: 5
TITAN GRAFİK UYARILARI v2.2
Sesli Uyarılarla Profesyonel Çizim Araçları
TITAN GRAFİK UYARILARI, otomatik izlemenin gücünü tek tıklamayla çizim araçlarının basitliğiyle birleştirerek, her ciddi yatırımcının araç setine olmazsa olmaz bir eklenti haline getirir.
Piyasa seviyelerinize geldiğinde anında bildirimler alın - bir daha asla bir kırılmayı kaçırmayın!
TITAN GRAFİK UYARILARI, profesyonel düzeyde çizim araçları ve akıllı fiyat uyarılarını doğrudan MT5 platformunuza getiren gelişmiş bir MetaTrader 5 Uzman Danışmanıdır. Modern Minimalist Tasarımdan ilham alan şık ve modern bir arayüzle tasarlanan bu EA, güçlü otomasyon özellikleriyle teknik analiz iş akışınızı geliştirir.
Küçültülmüş ve Büyütülmüş panel işleviyle, karmaşıklık olmadan grafiğin maksimum görünümünü sunar!
Düğme İşlevleri
Düğme İşlevi Açıklaması
☰ Küçült/Büyüt araç çubuğunu aç/kapat
━ H-Çizgisi Yatay destek/direnç çiz
📈 Trend Trend çizgisi analizi oluştur
╱→ Ray Genişletilmiş trend projeksiyonu
▭ Dikdörtgen Fiyat kanalı eşleme
🔊 Ses Uyarı bildirimlerini aç/kapat
✕ Temizle Tüm çizilmiş nesneleri kaldır
Telif Hakkı 2025 - BambooB Trading Solutions
Ciddi Yatırımcılar için Profesyonel Yatırım Araçları