Chart Sync Manager MT5

Un grafico. Controllo totale.

Smetti di perdere tempo a gestire oggetti, colori e impostazioni su ogni grafico separatamente. Con   Chart Sync Manager , puoi   sincronizza, copia e controlla tutti i tuoi grafici MetaTrader   all'istante, utilizzando un solo pannello e poche scorciatoie.

Disegna una volta, aggiorna ovunque. Apri e chiudi i grafici con un solo clic. Mantieni pulito il tuo spazio di lavoro con   gestione degli oggetti basata sui simboli . E non perdere mai dettagli importanti con   visualizzazione dello spread, timer per il conto alla rovescia e avvisi di chiusura delle candele.

👉 Risparmia tempo, riduci gli errori e fai trading in modo più intelligente.

Guida all'installazione e agli input di Chart Sync Manager

se vuoi ricevere notifiche sull'EA aggiungi l'URL ( http://www.betasoft.dev ) al terminale MT4/MT5 (vedi screenshot).

Versione MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/148491

Versione MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/148492


Caratteristiche principali:

  • Clona le proprietà del grafico (colori, sfondo, griglia, impostazioni del modello, ecc.) in tutti i grafici.
  • Sincronizza istantaneamente tutti gli oggetti di disegno tra i grafici.
  • Mostra o nascondi le informazioni sugli oggetti (come livelli di prezzo o punti).
  • Elimina, seleziona o copia gli oggetti del grafico utilizzando le scorciatoie.
  • Cambia facilmente i timeframe, apri/chiudi i grafici e ridimensiona i grafici.
  • Abilita la visibilità basata sui simboli in modo che gli oggetti vengano visualizzati solo quando il relativo grafico dei simboli è attivo.

Come funziona:

Iniziare è facile! Basta collegare l'EA a qualsiasi grafico e premere "P" per mostrare o nascondere il pannello, ottenendo un controllo immediato. Disegna un oggetto una volta ✏️ e si sincronizzerà automaticamente su tutti i tuoi

grafici 🔄. Clona le proprietà dei grafici come colori 🎨, sfondo e griglia con un solo clic per mantenere la coerenza di ogni grafico. Gli oggetti vengono nascosti o mostrati in base al simbolo visualizzato, quindi il tuo

L'area di lavoro rimane ordinata. Apri o chiudi i grafici per intervallo di tempo ⏱️ con le scorciatoie e visualizza informazioni chiave come spread, conto alla rovescia e orario di chiusura della candela direttamente sul tuo grafico. Semplice, veloce e intuitivo: Grafico

Gestore di sincronizzazione   rende la gestione dei grafici semplicissima!


Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi di questo strumento! 😊 Non esitare a condividere il tuo feedback e a farci sapere se ci sono miglioramenti che vorresti vedere.

Per favore   contattami   per qualsiasi domanda o assistenza qui.

#tags Sincronizzazione grafico Copiatore di oggetti ChartAnalysis ObjectCopier Scorciatoie da tastiera ObjectCopierTool ChartSync ObjectSync ObjectClone ChartClone ObjectCopy ChartCopy ChartManager Scorciatoia da tastiera Temi GUI Grafica




Quick Lines Tool: un pratico indicatore per tracciare linee di tendenza e rettangoli Quick Lines Tool è un indicatore potente e intuitivo per MetaTrader 4 progettato per i trader che desiderano strumenti di analisi tecnica rapidi ed efficienti. Con questo indicatore, sarai in grado di creare facilmente linee di tendenza, livelli di supporto/resistenza (AP/DW) e rettangoli, ottimizzando il processo di layout del grafico. L'indicatore è ideale sia per i principianti che per i trader professionis
