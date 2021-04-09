Chart Sync Manager MT5
- Utilità
- Omar Alkassar
- Versione: 1.20
- Aggiornato: 11 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Un grafico. Controllo totale.
Smetti di perdere tempo a gestire oggetti, colori e impostazioni su ogni grafico separatamente. Con Chart Sync Manager , puoi sincronizza, copia e controlla tutti i tuoi grafici MetaTrader all'istante, utilizzando un solo pannello e poche scorciatoie.
Disegna una volta, aggiorna ovunque. Apri e chiudi i grafici con un solo clic. Mantieni pulito il tuo spazio di lavoro con gestione degli oggetti basata sui simboli . E non perdere mai dettagli importanti con visualizzazione dello spread, timer per il conto alla rovescia e avvisi di chiusura delle candele.
👉 Risparmia tempo, riduci gli errori e fai trading in modo più intelligente.
Guida all'installazione e agli input di Chart Sync Manager
se vuoi ricevere notifiche sull'EA aggiungi l'URL ( http://www.betasoft.dev ) al terminale MT4/MT5 (vedi screenshot).
Versione MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/148491
Versione MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/148492
Caratteristiche principali:
- Clona le proprietà del grafico (colori, sfondo, griglia, impostazioni del modello, ecc.) in tutti i grafici.
- Sincronizza istantaneamente tutti gli oggetti di disegno tra i grafici.
- Mostra o nascondi le informazioni sugli oggetti (come livelli di prezzo o punti).
- Elimina, seleziona o copia gli oggetti del grafico utilizzando le scorciatoie.
- Cambia facilmente i timeframe, apri/chiudi i grafici e ridimensiona i grafici.
- Abilita la visibilità basata sui simboli in modo che gli oggetti vengano visualizzati solo quando il relativo grafico dei simboli è attivo.
Come funziona:
Iniziare è facile! Basta collegare l'EA a qualsiasi grafico e premere "P" per mostrare o nascondere il pannello, ottenendo un controllo immediato. Disegna un oggetto una volta ✏️ e si sincronizzerà automaticamente su tutti i tuoi
grafici 🔄. Clona le proprietà dei grafici come colori 🎨, sfondo e griglia con un solo clic per mantenere la coerenza di ogni grafico. Gli oggetti vengono nascosti o mostrati in base al simbolo visualizzato, quindi il tuo
L'area di lavoro rimane ordinata. Apri o chiudi i grafici per intervallo di tempo ⏱️ con le scorciatoie e visualizza informazioni chiave come spread, conto alla rovescia e orario di chiusura della candela direttamente sul tuo grafico. Semplice, veloce e intuitivo: Grafico
Gestore di sincronizzazione rende la gestione dei grafici semplicissima!
Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi di questo strumento! 😊 Non esitare a condividere il tuo feedback e a farci sapere se ci sono miglioramenti che vorresti vedere.
Per favore contattami per qualsiasi domanda o assistenza qui.
