Fractal Breakout


Fractal Breakout EA – Trading di breakout preciso con gestione intelligente del capitale

Fractal Breakout EA è un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato per individuare opportunità di breakout ad alta probabilità utilizzando una strategia raffinata basata sui frattali.  
Combina una rigorosa conformità alle regole del broker con una gestione avanzata delle posizioni, risultando ideale sia per trader prudenti che per quelli più aggressivi.

---

Come funziona
L’EA analizza costantemente l’azione recente dei prezzi per identificare i livelli di breakout basati sui massimi e minimi frattali.  
Quando le condizioni sono soddisfatte, piazza ordini pendenti BuyStop o SellStop appena oltre questi livelli, con stop loss e take profit calcolati automaticamente in base alla struttura del mercato.

Una volta entrato in posizione, l’EA gestisce attivamente il trade:
- Aggiorna dinamicamente lo stop loss (se abilitato)  
- Traccia il take profit in modo che le posizioni precedenti seguano l’obiettivo più recente  
- Cancella gli ordini pendenti opposti per mantenere la coerenza direzionale

---

Caratteristiche principali
- Rilevamento dei breakout basato sui frattali per ingressi precisi  
- Logica degli ordini pendenti con calcolo automatico di SL/TP  
- Aggiornamento dinamico dello stop loss e trailing opzionale del take profit  
- Ingressi multipli per segnale (se abilitati)  
- Cancellazione automatica degli ordini opposti per ridurre il rischio  
- Gestione flessibile del capitale:
  - Lotto fisso o scalatura basata sul saldo
  - Martingala opzionale con limite al moltiplicatore  
- Piena conformità alle regole di validazione del MQL5 Market e del broker

---

Esempio di configurazione – Oro (XAUUSD), H4
La seguente configurazione è stata testata su XAUUSD H4 e ha prodotto ottimi risultati nei backtest (vedi screenshot allegati):

Parametri strategici
- Take Profit: attivo  
- Moltiplicatore TP: 2  
- Ingressi multipli: attivi  
- Ordini Buy: attivi  
- Ordini Sell: disattivati  

Gestione delle posizioni
- Aggiornamento SL: attivo  
- Trailing TP: attivo  
- Cancellazione ordini pendenti all’apertura di una posizione: attiva  

Gestione del capitale
- Lotto fisso: 0.01  
- Uso della gestione del capitale: attivo  
- Lotto base: 0.01  
- Saldo iniziale: 500  
- Martingala: attiva  
- Moltiplicatore martingala: 2.0  
- Moltiplicatore massimo: 4.0  

Impostazioni EA
- Magic Number: 123456  
- Slippage: 5 punti  

---

Raccomandazioni
- Timeframe: H1 e superiori (H4 consigliato per l’oro)  
- Simboli: Oro (XAUUSD), coppie valutarie principali e altri strumenti liquidi  
- Broker: ECN/STP con spread ridotti ed esecuzione rapida  
- Ottimizzazione: Testa e adatta i parametri per ogni simbolo e timeframe per ottenere le migliori performance

---

Supporto
Per domande, feedback o richieste di ottimizzazione, utilizza la sezione Commenti nella pagina del prodotto oppure invia un messaggio privato tramite MQL5.com.


