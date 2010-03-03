Fractal Breakout

Loophole Vladimir Lekhovitser 5 (1) Experts

Segnale in tempo reale Trova di più qui: https://www.mql5.com/it/users/prizmal/seller Rimani aggiornato con le ultime notizie, aggiornamenti e sviluppi iscrivendoti al canale ufficiale PrizmaL! Questo robot di trading è progettato appositamente per la coppia di valute NZDCAD e opera secondo una strategia di mediazione che utilizza RSI e CCI come indicatori principali. Ogni operazione è gestita con livelli dinamici di take-profit e stop-loss per migliorare il controllo del rischio e la r