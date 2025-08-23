Fractal Breakout


Fractal Breakout EA – Hassas Breakout Stratejisi ve Akıllı Sermaye Yönetimi

Fractal Breakout EA, fraktal tabanlı gelişmiş bir strateji kullanarak yüksek olasılıklı breakout (kopma) fırsatlarını tespit etmek için tasarlanmış tam otomatik bir Uzman Danışmandır.  
Sıkı broker kurallarına tam uyumluluk ile gelişmiş pozisyon yönetimini birleştirerek hem temkinli hem de agresif yatırımcılar için uygundur.

---

Nasıl Çalışır
EA, son fiyat hareketlerini sürekli olarak tarayarak fraktal zirve ve dip seviyelerine dayalı breakout noktalarını belirler.  
Koşullar sağlandığında, bu seviyelerin hemen ötesine BuyStop veya SellStop bekleyen emirleri yerleştirir. Stop loss ve take profit seviyeleri, güncel piyasa yapısına göre otomatik olarak hesaplanır.

Pozisyona girildiğinde EA aktif olarak yönetim sağlar:
- Stop loss seviyelerini dinamik olarak günceller (etkinleştirildiğinde)  
- Eski pozisyonların en güncel hedefi takip etmesi için take profit seviyesini izler  
- Karşıt yöndeki bekleyen emirleri iptal ederek yönsel tutarlılığı korur

---

Temel Özellikler
- Fraktal tabanlı breakout tespiti ile hassas giriş noktaları  
- Otomatik SL/TP hesaplamalı bekleyen emir mantığı  
- Dinamik stop loss güncellemesi ve isteğe bağlı TP takip sistemi  
- Her sinyal için birden fazla giriş imkanı (etkinleştirildiğinde)  
- Karşıt emirlerin otomatik iptali ile çakışma riskinin azaltılması  
- Esnek sermaye yönetimi:
  - Sabit lot veya bakiye bazlı ölçekleme  
  - Opsiyonel martingale sistemi ve maksimum çarpan sınırı  
- MQL5 Market ve broker kurallarına tam uyum

---

Örnek Ayarlar – Altın (XAUUSD), H4
Aşağıdaki yapılandırma Altın H4 zaman diliminde test edilmiştir ve güçlü backtest sonuçları vermiştir (ekli ekran görüntülerine bakınız):

Strateji Parametreleri
- Take Profit: Etkin  
- TP Çarpanı: 2  
- Çoklu Giriş: Etkin  
- Alım Emirleri: Etkin  
- Satım Emirleri: Devre Dışı  

Pozisyon Yönetimi
- SL Güncelleme: Etkin  
- TP Takibi: Etkin  
- Pozisyon açıldığında bekleyen emirleri iptal et: Etkin  

Sermaye Yönetimi
- Sabit Lot: 0.01  
- Sermaye Yönetimi Kullan: Etkin  
- Temel Lot Miktarı: 0.01  
- Başlangıç Bakiyesi: 500  
- Martingale: Etkin  
- Martingale Çarpanı: 2.0  
- Maksimum Çarpan: 4.0  

EA Ayarları
- Magic Number: 123456  
- Slippage: 5 puan  

---

Tavsiyeler
- Zaman Dilimi: H1 ve üzeri (Altın için H4 önerilir)  
- Semboller: Altın (XAUUSD), majör döviz çiftleri ve likit enstrümanlar  
- Broker: Düşük spread ve hızlı işlem gerçekleştiren ECN/STP tipi  
- Optimizasyon: Her sembol ve zaman dilimi için parametreleri test edin ve en kârlı ayarları bulun

---

Destek
Sorularınız, geri bildirimleriniz veya optimizasyon talepleriniz için lütfen ürün sayfasındaki Yorumlar sekmesini kullanın veya MQL5.com üzerinden özel mesaj gönderin.


