Zigzag Modify
- Indicatori
- Sy Hien Nguyen
- Versione: 2.0
Introduzione all'Indicatore ZigZag Optimized
Disponibile sul MT5 Market, questo indicatore è perfetto per i trader focalizzati sull'analisi delle divergenze. Per chi ha bisogno del codice, si prega di contattare direttamente l'autore.
L'indicatore ZigZag Optimized, sviluppato da MetaQuotes Ltd. e aggiornato alla versione 2.00, è uno strumento potente di analisi tecnica sulla piattaforma MetaTrader 5. Progettato per identificare punti di inversione significativi collegando picchi e minimi, offre una maggiore precisione ai trader.
Vantaggi principali
- Supporto preciso delle divergenze: Aiuta a determinare zone di prezzo ragionevoli, garantendo una compatibilità elevata con gli algoritmi di divergenza, specialmente con RSI.
- Filtraggio avanzato del rumore: Utilizza InpNeighborCount e InpThresholdRatio per rilevare valori anomali e regolare i prezzi per maggiore stabilità.
- Parametri personalizzabili: Offre opzioni di input flessibili come InpDepth (12), InpDeviation (5) e InpBackstep (3) per un'analisi su misura.
- Miglioramenti visivi: Include l'opzione InpShowLabels per visualizzare etichette di prezzo nei punti chiave.
- Prestazioni ottimizzate: Codice ottimizzato che garantisce un funzionamento fluido anche con grandi set di dati.
Applicazioni
- Analisi delle tendenze: Ideale per identificare le principali tendenze e i livelli di supporto/resistenza.
- Analisi delle onde di Elliott: Supporta il riconoscimento dei pattern ondulatori.
- Rilevazione delle divergenze: Migliora la precisione delle strategie di trading basate sulle divergenze.
- Trading automatizzato: Fornisce dati affidabili per i sistemi di trading algoritmico.
