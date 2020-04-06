SuperTraderX
-
Experts
-
Serhii Homelko
-
Versione:
1.3
-
Aggiornato:
14 luglio 2025
-
Attivazioni:
5
🧠 SuperTrader X per MT5 — Descrizione
SuperTrader X è un advisor esperto (Expert Advisor) di tipo grid direzionale basato sulla strategia Martingale. Gli ordini vengono aperti esclusivamente quando il prezzo si muove contro la prima posizione, con un intervallo predefinito in punti (pips).
L’advisor supporta un modello di Take Profit lineare, in cui l’obiettivo di profitto aumenta con ogni nuovo ordine. Tutti i parametri principali — passo, moltiplicatore, volume, limite di ordini e direzione del trading — sono configurabili manualmente.
Il sistema è stato progettato per trader che utilizzano strategie di mediazione e comprendono i rischi associati alla strategia Martingale.
⚙️ Funzionalità principali
- Logica Martingale direzionale (solo ACQUISTO o VENDITA)
- Ingresso dopo una caduta del prezzo di un certo numero di punti (DropPoints)
- Modello di profitto lineare (opzionale)
- Numero di ordini configurabile
- Parametri flessibili per diversi strumenti finanziari
- Interfaccia semplice e funzionamento stabile
📌 Configurazione consigliata
Strumento di trading: EURUSD
Lotto iniziale: 0,01
Distanza tra gli ordini (StepPips): 45
Profitto obiettivo (TargetProfit): 4,5
Aumento lineare del TP (TPIncrement): da 0,5
DropPoints: 350
Numero massimo di ordini: 12
LookbackHours: 2
UseLinearTP: true / false (opzionale)
Timeframe: qualsiasi
Deposito consigliato: a partire da 500 $
Questi parametri sono mostrati nelle immagini e possono essere modificati in base al proprio capitale e stile di trading.
🖥️ Requisiti minimi
Broker: qualsiasi broker
Leverage: consigliato almeno 1:500
VPS: consigliato per un funzionamento ininterrotto
❗ Informazioni importanti
- Non è presente alcun filtro per il riconoscimento del trend
- Funziona soltanto in una direzione (ACQUISTO o VENDITA)
- Prima di utilizzare il sistema, assicurati di comprendere i rischi associati alla strategia Martingale
- I risultati del backtesting non garantiscono profitti futuri
📷 Esempi di interfaccia e parametri sono disponibili nelle immagini
💬 Per domande, lasciale nella sezione “Commenti”