SuperTraderX

🧠 SuperTrader X per MT5 — Descrizione SuperTrader X è un advisor esperto (Expert Advisor) di tipo grid direzionale basato sulla strategia Martingale. Gli ordini vengono aperti esclusivamente quando il prezzo si muove contro la prima posizione, con un intervallo predefinito in punti (pips).

L’advisor supporta un modello di Take Profit lineare, in cui l’obiettivo di profitto aumenta con ogni nuovo ordine. Tutti i parametri principali — passo, moltiplicatore, volume, limite di ordini e direzione del trading — sono configurabili manualmente.

Il sistema è stato progettato per trader che utilizzano strategie di mediazione e comprendono i rischi associati alla strategia Martingale.

⚙️ Funzionalità principali - Logica Martingale direzionale (solo ACQUISTO o VENDITA) - Ingresso dopo una caduta del prezzo di un certo numero di punti (DropPoints) - Modello di profitto lineare (opzionale) - Numero di ordini configurabile - Parametri flessibili per diversi strumenti finanziari - Interfaccia semplice e funzionamento stabile

📌 Configurazione consigliata Strumento di trading: EURUSD Lotto iniziale: 0,01 Distanza tra gli ordini (StepPips): 45 Profitto obiettivo (TargetProfit): 4,5 Aumento lineare del TP (TPIncrement): da 0,5 DropPoints: 350 Numero massimo di ordini: 12 LookbackHours: 2 UseLinearTP: true / false (opzionale) Timeframe: qualsiasi Deposito consigliato: a partire da 500 $

Questi parametri sono mostrati nelle immagini e possono essere modificati in base al proprio capitale e stile di trading.

🖥️ Requisiti minimi Broker: qualsiasi broker Leverage: consigliato almeno 1:500 VPS: consigliato per un funzionamento ininterrotto

❗ Informazioni importanti - Non è presente alcun filtro per il riconoscimento del trend - Funziona soltanto in una direzione (ACQUISTO o VENDITA) - Prima di utilizzare il sistema, assicurati di comprendere i rischi associati alla strategia Martingale - I risultati del backtesting non garantiscono profitti futuri

📷 Esempi di interfaccia e parametri sono disponibili nelle immagini 💬 Per domande, lasciale nella sezione “Commenti”