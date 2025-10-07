Trade Pulse Pro — Expert Advisor avancé de trading en grille pour EUR/USD

Description :

Trade Pulse Pro est un expert advisor automatisé conçu spécifiquement pour trader la paire EUR/USD en tenant compte de la tendance basée sur le nuage Ichimoku sur le timeframe H4. L’expert utilise des filtres stricts qui permettent d’ouvrir des ordres uniquement dans le sens de la tendance et applique un système de martingale avec contrôle de la distance entre les ordres.

Caractéristiques principales :

La tendance est déterminée strictement par la position du prix par rapport au nuage Ichimoku sur H4.

L’entrée est autorisée uniquement lorsque la condition DropPoints est remplie — distance depuis l’extrême local sur les dernières DropHours heures.

Contrôle rigoureux de la distance (Step) entre les ordres de la grille afin d’éviter des entrées trop rapprochées.

Interdiction d’ouvrir des ordres dans la direction opposée tant que toutes les positions précédentes ne sont pas clôturées.

Filtre de marché plat basé sur la largeur du nuage Ichimoku sur H4, empêchant l’ouverture des premières positions si le nuage est trop étroit.

Gestion des risques via un TakeProfit total exprimé en dollars.

Ajustement automatique des lots selon un schéma de martingale avec multiplicateur.

Journalisation intégrée des événements clés pour plus de transparence.

Recommandations d’utilisation :

Paire de trading : exclusivement EUR/USD.

Dépôt recommandé : 300–500 USD.

Valeur recommandée de DropPoints : 650 pour réduire les risques.

Important : réduire la valeur de DropPoints augmente la fréquence d’ouverture des ordres et le nombre de trades, mais accroît également la probabilité de fortes pertes.

Il est recommandé d’exécuter l’expert advisor sur le timeframe H4.

Vérifiez toujours les paramètres avant de lancer.

Trade Pulse Pro est un outil fiable pour les traders cherchant un contrôle strict des risques dans le trading en grille et une adaptation au trend.



