Trade Pulse Pro

Trade Pulse Pro — Expert Advisor avancé de trading en grille pour EUR/USD

Description :

Trade Pulse Pro est un expert advisor automatisé conçu spécifiquement pour trader la paire EUR/USD en tenant compte de la tendance basée sur le nuage Ichimoku sur le timeframe H4. L’expert utilise des filtres stricts qui permettent d’ouvrir des ordres uniquement dans le sens de la tendance et applique un système de martingale avec contrôle de la distance entre les ordres.

Caractéristiques principales :

  • La tendance est déterminée strictement par la position du prix par rapport au nuage Ichimoku sur H4.

  • L’entrée est autorisée uniquement lorsque la condition DropPoints est remplie — distance depuis l’extrême local sur les dernières DropHours heures.

  • Contrôle rigoureux de la distance (Step) entre les ordres de la grille afin d’éviter des entrées trop rapprochées.

  • Interdiction d’ouvrir des ordres dans la direction opposée tant que toutes les positions précédentes ne sont pas clôturées.

  • Filtre de marché plat basé sur la largeur du nuage Ichimoku sur H4, empêchant l’ouverture des premières positions si le nuage est trop étroit.

  • Gestion des risques via un TakeProfit total exprimé en dollars.

  • Ajustement automatique des lots selon un schéma de martingale avec multiplicateur.

  • Journalisation intégrée des événements clés pour plus de transparence.

Recommandations d’utilisation :

  • Paire de trading : exclusivement EUR/USD.

  • Dépôt recommandé : 300–500 USD.

  • Valeur recommandée de DropPoints : 650 pour réduire les risques.

  • Important : réduire la valeur de DropPoints augmente la fréquence d’ouverture des ordres et le nombre de trades, mais accroît également la probabilité de fortes pertes.

  • Il est recommandé d’exécuter l’expert advisor sur le timeframe H4.

  • Vérifiez toujours les paramètres avant de lancer.

Trade Pulse Pro est un outil fiable pour les traders cherchant un contrôle strict des risques dans le trading en grille et une adaptation au trend.


Produits recommandés
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix est un robot scalper automatique pour GBPUSD M5. A été testé sur un compte réel pendant 3 mois. Le robot utilise une stratégie de scalping axée sur les mouvements de prix intrajournaliers à court terme. L'accent principal est mis sur l'identification des moments de volatilité à court terme et l'exécution de transactions rapides. Le robot utilise des indicateurs tels que : iMACD, iMA, iStochastic. À l'aide de ces indicateurs, le robot identifie la direction de la tendance et, avec l'ai
Gold Scalper Intraday
Andrey Kozak
Experts
Scalpeur intrajournalier pour l'or , qui fonctionne sur le système de rupture des lignes de résistance. Le robot calcule le support des prix et les points de résistance à l'aide de modèles mathématiques, après quoi il détermine la tendance et sa force. Lorsque les données sont collectées, le robot place deux commandes en attente dans des directions différentes. Après avoir déclenché l'une des commandes, le robot supprime automatiquement la commande en attente restante. Le robot accompagne l'ord
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experts
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Smart Grid FX
Natalya Sopina
Experts
Smart Grid FX – is counter-trend trade multicurrency EA for automated Forex trading. EA uses principle of Martingale. EA work algorithm: At cycle start the pair of opposite order opens with initial lots. Further grid of orders is being built with variable step and lot volume at the price movement direction. Wherein every time at the next order opening the all grid orders close level is being changed with regard to parameters of TakeProfit. The EA does not use such function as locking, trailing,
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Experts
Forex Gump Special is an automatic trading robot for the GBPUSD currency pair. The robot trades on the basis of breaking the boundary price. Using the averaging algorithm, the robot analyzes the market and marks the points of maximum and minimum prices, thus building a virtual channel. Further, the robot analyzes the price movement and as soon as the price goes beyond the virtual channel, the robot opens a deal in the opposite direction. This trading algorithm is based on the idea of ​​returnin
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Trade every day
Andrey Kozak
Experts
Scalpeur automatique de robot de trading analytique. Grâce à un algorithme complexe et multi-fractionnel d'impulsions inverses, ce robot détermine avec précision les points d'inversion des prix. À ces points, le robot ouvre les commandes en attente à distance d'une vague volatile afin de déterminer le mouvement exact des prix avec une grande précision. Si le prix dépasse l'ordre en attente, le robot commence à accompagner la transaction avec tous les instruments virtuels disponibles : stop loss
Go Solo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Go Solo Gold is the latest generation of robots dedicated to the Gold market (XAUUSD) with improvements in algorithms to optimize performance. Signal models are built closely according to Tickdata fluctuations to find high probability and low risk opportunities. Along with Scalper strategy to follow short-term trends and quickly exit the market to preserve profits. EA is suitable for XAUUSD with strong volatility and opportunities. Users can start with a balance of $ 200 and default setti
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The EA of Bollinger Bands are a popular technical analysis tool used by traders and investors to analyze price volatility and potential price reversal points in financial markets, such as stocks, forex, or cryptocurrencies. They consist of three lines: The middle band: This is typically a simple moving average (SMA) of the price over a specific period. The most common period used is 20. The upper band: This is the sum of the middle band and twice the standard deviation of the price over the same
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experts
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experts
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Experts
Expert Advisor " Divergence Progression» For the EA to work, you need to download the indicator from the CodeBase section-http: / / www. mql5. com/ru/code/32437 - and place it in the MQL4/Indicators folder Recommended parameters D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Closing on the opposite signal=false; This expert Advisor is medium-term and is intended only for trading on the D1 period on the EUR / USD pair. T
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Bitcoin Machine
Armin Heshmat
Experts
Bitcoin Machine EA is VIP , It    was developed by ENZOFXEA team in Germany with experienced traders with more than 15 years of trading experience.The indicators used in Bitcoin EA expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. You don't need to Hold your bitcoin capital anymore It doesn't matter if Bitcoin becomes expensive or cheap All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    ( BTC , BTCUSD , Bitcoin   ) This
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Baby Pips Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Advisor Baby Pips Scalper is programmed with advanced and unique algorithms in our latest generation of automated trading robots. The EA analyzes price volatility and searches for quality trading patterns to trigger open and close signals for trades. The EA strategy combines scalping with Trailing to optimize performance. Positions can also be closed by signal patterns before hitting Stop Loss, so Stop Loss can be set to a higher value for more flexibility of the strategy. The EA has been
Project Oro
Giacomo Donati
Experts
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea Project Oro is a trading algorithm project that I began approximately six years ago. After countless painful and excruciating hours of coding, it is finally ready to be released to the public. The Expert Advisor (EA) is built on a proprietary and unique technique that analyzes the behavior and movement of candlesticks and the price action within the gold market. It searches for short windows of opportunity to strike and exits tr
Ant nest 7 in 1
Jose Daniel Stromberg Martinez
5 (2)
Experts
Timeframe:   1H Symbol:   EURUSD Fully automatic EA that has   7 different EAs   packed in one! The different EAs is carefully selected to match eachother. They are all trend following and they all works with different indicators to balance their strength. This EA is made for long term use and works best when the market is stable. This EA has a function so you can sell ALL orders with profit, or over a certain profit with a single click of a button! All settings is pre-defiend , you do not n
Trend BtD
Roman Meskhidze
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experts
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The EA (Expert Advisor) Distance of Bollinger Bands is a trading strategy or algorithm used in financial markets, particularly in Forex trading. Bollinger Bands are a technical analysis tool that consists of a middle band (usually a simple moving average) and two outer bands (standard deviations of the middle band). The EA Distance of Bollinger Bands strategy focuses on measuring the distance between the price and the Bollinger Bands to make trading decisions. Here's how the EA Distance of Bolli
Mathematical Pattern
Sergey Makarkin
Experts
Expert Mathematical Pattern is a multi-currency robot that trades on the M30 period. Trading strategy: The expert works on the M30 period. The expert uses patterns in his work. The pattern denotes regular regularity. An expert in history reveals the patterns of the market, in which days and at what time the market repeats its movement in one direction or another. This expert does not require additional optimization. It is automatically optimized during trading by performing the necessary
Alize EA
Viktor Barilko
Experts
Alize EA   is an advanced trading advisor specifically designed for Forex market trading. It uses complex mathematical algorithms to analyze the market and make trading decisions based on modified standard indicators and price action analysis. This robot is easy to use and fully automated: simply install it on the AUDCAD chart and set the desired risk level. One of the key features of Alize EA is its advanced averaging system, which adapts to current market conditions. The robot uses virtual f
Auto sl tp settings
Kaijun Wang
Experts
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (62)
Experts
Only 1 copy left for $225 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.92 (24)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec OpenAI Martini AI EA est un Expert Advisor de trading avancé conçu pour les paires AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD et USDCHF. Il privilégie la sécurité, des rendements constants et une rentabilité évolutive. Martini AI EA intègre une stratégie de scalping rigoureuse, optimisée par les réseaux neuronaux, l'apprentissage automatique et des analyses basées sur l'IA, basées sur la dernière technologie ChatGPT. Cela garantit une prise de décision adaptative, un trading
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Pure AI MT4
Vitali Vasilenka
5 (1)
Experts
Conseiller de trading unique pour la paire EURUSD Il repose sur une architecture dans laquelle chaque décision de trading n'est pas prise par un algorithme monolithique, mais résulte de l'interaction de blocs logiques indépendants : filtres d'indicateurs, conditions d'entrée, de sortie et règles de contrôle. IMPORTANT !   Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le guide d'installation et les instructions de configuration. Caractéristiques principales : modularité et flexibili
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Squid X MT4
Duy Van Nguy
Experts
Squid X – Le Scalper de Précision pour XAUUSD Signal en direct : Cliquez ici Version MT5 : Téléchargez ici Offre spéciale de lancement : Pendant les 3 premiers jours suivant la sortie de la version MT4, Squid X sera disponible au prix promotionnel de 399 $, avant de revenir à son prix normal de 777 $ — identique à la version MT5. Bonjour, traders ! Je suis Squid X, un expert advisor entièrement automatisé, conçu spécifiquement pour le trading de l’or (XAU/USD). Mon cœur repose sur l’action du p
Cherma Mt4
Hicham Chergui
3 (14)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Experts
EA Gold Blitz   – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !  Prochain prix : 699.99 $  Prix final : 1999.99 $  Version MT5 Bonjour ! Je suis EA Gold Blitz   , le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading de l'or durable et efficace pour les
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.67 (3)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experts
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Plus de l'auteur
SuperTraderX
Serhii Homelko
Experts
SuperTrader X pour MT5 — Description   SuperTrader X est un conseiller expert (Expert Advisor) utilisant une stratégie de type grille directionnelle basée sur le modèle Martingale. Les ordres ne sont ouverts que lorsque le prix se déplace à l'encontre de la première entrée, avec un intervalle prédéfini en points (pips). L’expert permet d’utiliser un modèle de Take Profit linéaire, où l’objectif de profit augmente à chaque nouvel ordre. Tous les paramètres clés — pas d’intervalle, multiplicat
SuperTraderX MQL5
Serhii Homelko
Experts
SuperTrader X pour MT5 — Description   SuperTrader X est un conseiller expert (Expert Advisor) utilisant une stratégie de type grille directionnelle basée sur le modèle Martingale. Les ordres ne sont ouverts que lorsque le prix se déplace à l'encontre de la première entrée, avec un intervalle prédéfini en points (pips). L’expert permet d’utiliser un modèle de Take Profit linéaire, où l’objectif de profit augmente à chaque nouvel ordre. Tous les paramètres clés — pas d’intervalle, multiplica
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis