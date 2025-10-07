Trade Pulse Pro
- Uzman Danışmanlar
- Serhii Homelko
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 7 Ekim 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Trade Pulse Pro — EUR/USD için Gelişmiş Grid Uzman Danışmanı
Açıklama:
Trade Pulse Pro, H4 zaman diliminde Ichimoku Bulutu temel alınarak trend göz önünde bulundurularak EUR/USD paritesi için özel olarak tasarlanmış otomatik bir işlem uzman danışmanıdır. Danışman, yalnızca trend yönünde emir açılmasına izin veren sıkı filtreler kullanır ve emirler arasındaki mesafeyi kontrol eden martingale sistemi uygular.
Ana Özellikler:
-
Trend, fiyatın H4 Ichimoku Bulutu’na göre konumuna göre kesin olarak belirlenir.
-
Giriş, yalnızca DropPoints koşulu sağlandığında izin verilir — son DropHours saat içindeki yerel ekstremumdan mesafe.
-
Grid emirleri arasındaki mesafe (Step) sıkı şekilde kontrol edilir, çok yakın girişlerin önüne geçilir.
-
Önceki tüm emirler kapanana kadar ters yönde emir açılması yasaktır.
-
H4 Ichimoku Bulutu genişliğine dayalı yatay piyasa filtresi, bulut çok dar olduğunda ilk emirlerin açılmasını engeller.
-
USD cinsinden toplam TakeProfit ile risk yönetimi.
-
Çarpanlı martingale şemasına göre otomatik lot ayarlaması.
-
Şeffaflık için önemli olayların yerleşik kayıt sistemi.
Kullanım Önerileri:
-
İşlem çifti: yalnızca EUR/USD.
-
Önerilen teminat: 300–500 USD.
-
Riskleri azaltmak için önerilen DropPoints değeri: 650.
-
Önemli: DropPoints değeri düşürüldüğünde, emir açma sıklığı ve işlem sayısı artar, ancak büyük zarar olasılığı da yükselir.
-
Danışmanın H4 zaman diliminde çalıştırılması önerilir.
-
Çalıştırmadan önce ayarların mutlaka kontrol edilmesi gerekir.
Trade Pulse Pro, grid ticaretinde sıkı risk kontrolü ve trende uyumlu işlem arayan yatırımcılar için güvenilir bir araçtır.