SAM Waves AutoTrader

SAM Waves AutoTrader – Expert Advisor Multi–Valuta di Precisione per Trader Intraday
(EA grafico M15 • Conferma di trend H4 • Robot Forex con SL/TP fissi • No Grid / No Martingale / No Hedging • Analisi Top-Down • Miglior EA MT5 2025 • Prop-Firm-Friendly & Bot di Trading Automatico Sicuro)

Offerta di Lancio – Prezzi Speciali Early-Adopters
Valida fino al 31 luglio 2025 o fino alle prime 15 vendite di luglio, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Tipo di licenza Prezzo Promo Prezzo Standard
Perpetua $149 $249
Noleggio 1 mese $35 $59
Noleggio 3 mesi $59 $99
Noleggio 6 mesi $89 $159
Noleggio 1 anno $119 $199

Panoramica

SAM Waves AutoTrader è un robot Forex disciplinato, totalmente automatizzato e sicuro, progettato per il trend-following intraday. Genera tipicamente 3–4 trade al giorno su otto coppie di valute ottimizzate, offrendo vera diversificazione multi-valuta. Il sistema applica un’analisi top-down (H4 ➔ M15), utilizza Stop Loss e Take Profit fissi ed esclude rigorosamente grid, martingale e hedging. È adatto sia a conti retail che alle valutazioni prop-firm.

  • Installazione: allegare l’EA solo ai grafici M15. La logica di conferma del trend H4 viene eseguita internamente, senza bisogno di aprire grafici H4.

  • Dimensionamento posizione: si raccomanda 0,01 lotto ogni $500 di saldo per una gestione coerente.

Come Funziona – Struttura della Strategia

H4: Conferma del Trend e Contesto di Mercato

  • Parabolic SAR – conferma la direzione del trend

  • ADX – verifica la forza del trend

  • ATR & Deviazione Standard – misurano volatilità e “salute” del mercato

L’EA classifica il mercato in tre scenari (trend forte, range, misto) che guidano gli ingressi su M15.

M15: Generazione dei Segnali ed Esecuzione

  • SL/TP basati su ATR – scalati dinamicamente alla volatilità attuale

  • Oscillatori di Momentum: RSI, CCI, istogramma MACD, DeMarker

  • Bande di Bollinger – rilevano squeeze e potenziali breakout

  • Force Index – misura pressione di acquisto/vendita per ulteriore conferma

  • Crossover di EMA – segnali di rientro nel trend

  • Oscillatore Stocastico – livello addizionale di filtraggio

Ogni segnale deve superare rigorosi filtri di volume, volatilità, spread e news prima dell’esecuzione.

Sistema di Filtraggio Multistrato

Filtro Obiettivo
Volume Conferma adeguata attività di mercato
Deviazione Standard H4 Esclude fasi di bassa volatilità
Spread & News Evita sessioni instabili o ad alto impatto

Questi livelli aumentano la sicurezza e rispettano i requisiti di rischio delle prop-firm.

Gestione delle Operazioni

  • SL/TP fissi con rapporto rischio-rendimento R:R = 1:1

  • No grid, no martingale, no hedging

  • Tempo medio di detenzione: 1–4 ore (logica puramente intraday)

Configurazione Consigliata

  • Coppie: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY

  • Timeframe: M15 (H4 processato internamente)

  • Broker: ECN a basso spread e esecuzione rapida

  • Saldo minimo: ≥ $500

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Connessione: VPS o Internet stabile

  • File .set: caricare impostazioni aggiornate per ciascuna coppia (vedi sezione “Commenti”)

Comportamento Atteso & Requisiti

  • Frequenza trade: circa 3–4 trade/giorno su tutte le coppie

  • Dati storici: necessari H4 e M15

  • AutoTrading: deve essere abilitato

Gestione del Rischio

Include modulo opzionale in stile D’Alembert per condizioni di trend, ma si raccomanda lotto fisso per esposizione costante e conformità prop-firm.

Vantaggi Chiave

  • EA multi-valuta completamente autonomo su grafico M15

  • Conferma robusta del trend H4 con scenari adattivi

  • Struttura top-down che filtra il rumore di mercato

  • No grid, martingale o hedging – rischio controllato

  • Conforme ai limiti di drawdown prop-firm

  • Stabilità comprovata – tra i migliori EA MT5 del 2025

Cosa Questo EA Non È

  • Non è uno scalper né un bot HFT

  • Non ripinge o modifica i trade dopo l’ingresso

  • Non adatto a strumenti esotici o a bassa liquidità

  • Non garantisce profitti – il mercato comporta rischi

Disclaimer
SAM Waves AutoTrader è un bot di trading Forex basato su regole rigorose. I risultati passati non garantiscono performance future. Testare sempre su conto demo e operare solo con capitale che ci si può permettere di perdere.


Recensioni 6
Brian Cheruiyot
66
Brian Cheruiyot 2025.06.19 17:49 
 

After using SAM Waves AutoTrader for some time, I can say it’s been dependable. It doesn’t force trades and mostly stays in sync with the bigger trend. I’ve seen some nice wins, and losses have been controlled. It feels well-thought-out. Sometimes I wonder if it could catch a few more opportunities, but maybe that’s just me being impatient. Overall, a solid EA if you prefer a steady, intraday approach.

FREE
