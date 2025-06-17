SAM Waves AutoTrader – Expert Advisor Multi-Devises de Précision pour Traders Intraday

(EA graphique M15 • Confirmation de tendance H4 • Robot Forex avec SL/TP fixes • Sans Grid / Sans Martingale / Sans Hedging • Analyse top-down • Meilleur EA MT5 2025 • Prop-Firm-Friendly & Bot de Trading Automatique Sécurisé)

Offre de Lancement – Tarifs Spéciaux Early-Adopters

Valable jusqu’au 31 juillet 2025 ou jusqu’aux 15 premières ventes de juillet, selon la première éventualité.

Type de licence Prix Promo Prix Normal Perpétuelle $149 $249 Location 1 mois $35 $59 Location 3 mois $59 $99 Location 6 mois $89 $159 Location 1 an $119 $199

Présentation

SAM Waves AutoTrader est un robot Forex discipliné, entièrement automatisé et sécurisé, conçu pour le suivi de tendance intraday. Il génère typiquement 3 à 4 trades par jour sur huit paires de devises optimisées, offrant une véritable diversification multi-devises. Le système utilise une analyse top-down (H4 ➔ M15), des Stop Loss et Take Profit fixes, et exclut strictement grid, martingale et hedging. Il convient donc aussi bien aux comptes retail qu’aux évaluations prop-firm.

Installation : n’attachez l’EA qu’aux graphiques M15. La logique de confirmation de tendance H4 s’exécute en interne, sans ouvrir les graphiques H4.

Recommandation de lot : 0,01 lot par tranche de $500 de solde pour une gestion de position simple et cohérente.

Fonctionnement – Structure de la stratégie

H4 : Confirmation de tendance et contexte de marché

Parabolic SAR : confirme la direction du trend

ADX : vérifie la force du trend

ATR & écart-type : mesurent la volatilité et la “santé” du marché

L’EA classe le marché en trois scénarios (tendance forte, range, mixte) qui orientent les entrées sur M15.

M15 : Génération des signaux et exécution

SL/TP basés sur l’ATR : ajustement dynamique à la volatilité

Oscillateurs de momentum : RSI, CCI, histogramme MACD, DeMarker

Bandes de Bollinger : détection des squeezes et setups de breakout

Force Index : mesure la pression acheteuse/vendeuse pour plus de confluence

Croisement d’EMA : signaux de réentrée en trend

Oscillateur stochastique : filtre additionnel

Chaque signal doit valider des filtres stricts de volume, volatilité, spread et news avant exécution.

Système de filtrage multicouche

Filtre Objectif Volume Confirme une activité de marché suffisante Écart-type H4 Exclut les phases de faible volatilité Spread & News Évite les sessions instables ou impactées

Ces couches renforcent la sécurité et répondent aux exigences de gestion du risque des prop-firms.

Gestion des trades

SL/TP fixes avec ratio risque/rendement de 1:1

Sans grid, sans martingale, sans hedging

Durée moyenne de détention : 1–4 heures (logique purement intraday)

Configuration recommandée

Paires : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY

Timeframe : M15 (H4 traité en interne)

Broker : ECN à faible spread, exécution rapide

Solde minimal : ≥ $500

Plateforme : MetaTrader 5

Connexion : VPS ou Internet stable

Fichiers .set : chargez les paramètres à jour pour chaque paire (voir section “Commentaires”)

Comportement attendu & exigences

Fréquence des trades : ~3–4 trades/jour sur l’ensemble des paires

Données historiques : H4 et M15 requises

AutoTrading : doit être activé

Gestion du risque

Module optionnel de type D’Alembert pour conditions de tendance ; toutefois, un lot fixe est recommandé pour une exposition constante et conforme aux standards prop-firm.

Points forts

EA multi-devises 100 % autonome sur graphique M15

Confirmation robuste de tendance H4 avec scénarios adaptatifs

Analyse top-down filtrant efficacement le bruit de marché

Pas de grid, martingale ou hedging pour un risque maîtrisé

Conforme aux limites de drawdown prop-firm

Stabilité éprouvée – parmi les meilleurs EA MT5 de 2025

Ce que cet EA n’est pas

Pas un scalper ni un bot HFT

Ne repainte pas et ne modifie pas les trades après ouverture

Non conçu pour instruments exotiques ou peu liquides

Pas de promesse de gains garantis – le risque de marché demeure

Avertissement

SAM Waves AutoTrader est un bot de trading Forex basé sur des règles strictes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Testez toujours en démo et n’engagez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.



