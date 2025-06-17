SAM Waves AutoTrader
SAM Waves AutoTrader – Expert Advisor Multi-Devises de Précision pour Traders Intraday
(EA graphique M15 • Confirmation de tendance H4 • Robot Forex avec SL/TP fixes • Sans Grid / Sans Martingale / Sans Hedging • Analyse top-down • Meilleur EA MT5 2025 • Prop-Firm-Friendly & Bot de Trading Automatique Sécurisé)
Offre de Lancement – Tarifs Spéciaux Early-Adopters
Valable jusqu’au 31 juillet 2025 ou jusqu’aux 15 premières ventes de juillet, selon la première éventualité.
|Type de licence
|Prix Promo
|Prix Normal
|Perpétuelle
|$149
|$249
|Location 1 mois
|$35
|$59
|Location 3 mois
|$59
|$99
|Location 6 mois
|$89
|$159
|Location 1 an
|$119
|$199
Présentation
SAM Waves AutoTrader est un robot Forex discipliné, entièrement automatisé et sécurisé, conçu pour le suivi de tendance intraday. Il génère typiquement 3 à 4 trades par jour sur huit paires de devises optimisées, offrant une véritable diversification multi-devises. Le système utilise une analyse top-down (H4 ➔ M15), des Stop Loss et Take Profit fixes, et exclut strictement grid, martingale et hedging. Il convient donc aussi bien aux comptes retail qu’aux évaluations prop-firm.
-
Installation : n’attachez l’EA qu’aux graphiques M15. La logique de confirmation de tendance H4 s’exécute en interne, sans ouvrir les graphiques H4.
-
Recommandation de lot : 0,01 lot par tranche de $500 de solde pour une gestion de position simple et cohérente.
Fonctionnement – Structure de la stratégie
H4 : Confirmation de tendance et contexte de marché
-
Parabolic SAR : confirme la direction du trend
-
ADX : vérifie la force du trend
-
ATR & écart-type : mesurent la volatilité et la “santé” du marché
L’EA classe le marché en trois scénarios (tendance forte, range, mixte) qui orientent les entrées sur M15.
M15 : Génération des signaux et exécution
-
SL/TP basés sur l’ATR : ajustement dynamique à la volatilité
-
Oscillateurs de momentum : RSI, CCI, histogramme MACD, DeMarker
-
Bandes de Bollinger : détection des squeezes et setups de breakout
-
Force Index : mesure la pression acheteuse/vendeuse pour plus de confluence
-
Croisement d’EMA : signaux de réentrée en trend
-
Oscillateur stochastique : filtre additionnel
Chaque signal doit valider des filtres stricts de volume, volatilité, spread et news avant exécution.
Système de filtrage multicouche
|Filtre
|Objectif
|Volume
|Confirme une activité de marché suffisante
|Écart-type H4
|Exclut les phases de faible volatilité
|Spread & News
|Évite les sessions instables ou impactées
Ces couches renforcent la sécurité et répondent aux exigences de gestion du risque des prop-firms.
Gestion des trades
-
SL/TP fixes avec ratio risque/rendement de 1:1
-
Sans grid, sans martingale, sans hedging
-
Durée moyenne de détention : 1–4 heures (logique purement intraday)
Configuration recommandée
-
Paires : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY
-
Timeframe : M15 (H4 traité en interne)
-
Broker : ECN à faible spread, exécution rapide
-
Solde minimal : ≥ $500
-
Plateforme : MetaTrader 5
-
Connexion : VPS ou Internet stable
-
Fichiers .set : chargez les paramètres à jour pour chaque paire (voir section “Commentaires”)
Comportement attendu & exigences
-
Fréquence des trades : ~3–4 trades/jour sur l’ensemble des paires
-
Données historiques : H4 et M15 requises
-
AutoTrading : doit être activé
Gestion du risque
Module optionnel de type D’Alembert pour conditions de tendance ; toutefois, un lot fixe est recommandé pour une exposition constante et conforme aux standards prop-firm.
Points forts
-
EA multi-devises 100 % autonome sur graphique M15
-
Confirmation robuste de tendance H4 avec scénarios adaptatifs
-
Analyse top-down filtrant efficacement le bruit de marché
-
Pas de grid, martingale ou hedging pour un risque maîtrisé
-
Conforme aux limites de drawdown prop-firm
-
Stabilité éprouvée – parmi les meilleurs EA MT5 de 2025
Ce que cet EA n’est pas
-
Pas un scalper ni un bot HFT
-
Ne repainte pas et ne modifie pas les trades après ouverture
-
Non conçu pour instruments exotiques ou peu liquides
-
Pas de promesse de gains garantis – le risque de marché demeure
Avertissement
SAM Waves AutoTrader est un bot de trading Forex basé sur des règles strictes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Testez toujours en démo et n’engagez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.
After using SAM Waves AutoTrader for some time, I can say it’s been dependable. It doesn’t force trades and mostly stays in sync with the bigger trend. I’ve seen some nice wins, and losses have been controlled. It feels well-thought-out. Sometimes I wonder if it could catch a few more opportunities, but maybe that’s just me being impatient. Overall, a solid EA if you prefer a steady, intraday approach.