SAM Waves AutoTrader

5

SAM Waves AutoTrader – Expert Advisor Multi-Devises de Précision pour Traders Intraday
(EA graphique M15 • Confirmation de tendance H4 • Robot Forex avec SL/TP fixes • Sans Grid / Sans Martingale / Sans Hedging • Analyse top-down • Meilleur EA MT5 2025 • Prop-Firm-Friendly & Bot de Trading Automatique Sécurisé)

Offre de Lancement – Tarifs Spéciaux Early-Adopters
Valable jusqu’au 31 juillet 2025 ou jusqu’aux 15 premières ventes de juillet, selon la première éventualité.

Type de licence Prix Promo Prix Normal
Perpétuelle $149 $249
Location 1 mois $35 $59
Location 3 mois $59 $99
Location 6 mois $89 $159
Location 1 an $119 $199

Présentation

SAM Waves AutoTrader est un robot Forex discipliné, entièrement automatisé et sécurisé, conçu pour le suivi de tendance intraday. Il génère typiquement 3 à 4 trades par jour sur huit paires de devises optimisées, offrant une véritable diversification multi-devises. Le système utilise une analyse top-down (H4 ➔ M15), des Stop Loss et Take Profit fixes, et exclut strictement grid, martingale et hedging. Il convient donc aussi bien aux comptes retail qu’aux évaluations prop-firm.

  • Installation : n’attachez l’EA qu’aux graphiques M15. La logique de confirmation de tendance H4 s’exécute en interne, sans ouvrir les graphiques H4.

  • Recommandation de lot : 0,01 lot par tranche de $500 de solde pour une gestion de position simple et cohérente.

Fonctionnement – Structure de la stratégie

H4 : Confirmation de tendance et contexte de marché

  • Parabolic SAR : confirme la direction du trend

  • ADX : vérifie la force du trend

  • ATR & écart-type : mesurent la volatilité et la “santé” du marché

L’EA classe le marché en trois scénarios (tendance forte, range, mixte) qui orientent les entrées sur M15.

M15 : Génération des signaux et exécution

  • SL/TP basés sur l’ATR : ajustement dynamique à la volatilité

  • Oscillateurs de momentum : RSI, CCI, histogramme MACD, DeMarker

  • Bandes de Bollinger : détection des squeezes et setups de breakout

  • Force Index : mesure la pression acheteuse/vendeuse pour plus de confluence

  • Croisement d’EMA : signaux de réentrée en trend

  • Oscillateur stochastique : filtre additionnel

Chaque signal doit valider des filtres stricts de volume, volatilité, spread et news avant exécution.

Système de filtrage multicouche

Filtre Objectif
Volume Confirme une activité de marché suffisante
Écart-type H4 Exclut les phases de faible volatilité
Spread & News Évite les sessions instables ou impactées

Ces couches renforcent la sécurité et répondent aux exigences de gestion du risque des prop-firms.

Gestion des trades

  • SL/TP fixes avec ratio risque/rendement de 1:1

  • Sans grid, sans martingale, sans hedging

  • Durée moyenne de détention : 1–4 heures (logique purement intraday)

Configuration recommandée

  • Paires : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY

  • Timeframe : M15 (H4 traité en interne)

  • Broker : ECN à faible spread, exécution rapide

  • Solde minimal : ≥ $500

  • Plateforme : MetaTrader 5

  • Connexion : VPS ou Internet stable

  • Fichiers .set : chargez les paramètres à jour pour chaque paire (voir section “Commentaires”)

Comportement attendu & exigences

  • Fréquence des trades : ~3–4 trades/jour sur l’ensemble des paires

  • Données historiques : H4 et M15 requises

  • AutoTrading : doit être activé

Gestion du risque

Module optionnel de type D’Alembert pour conditions de tendance ; toutefois, un lot fixe est recommandé pour une exposition constante et conforme aux standards prop-firm.

Points forts

  • EA multi-devises 100 % autonome sur graphique M15

  • Confirmation robuste de tendance H4 avec scénarios adaptatifs

  • Analyse top-down filtrant efficacement le bruit de marché

  • Pas de grid, martingale ou hedging pour un risque maîtrisé

  • Conforme aux limites de drawdown prop-firm

  • Stabilité éprouvée – parmi les meilleurs EA MT5 de 2025

Ce que cet EA n’est pas

  • Pas un scalper ni un bot HFT

  • Ne repainte pas et ne modifie pas les trades après ouverture

  • Non conçu pour instruments exotiques ou peu liquides

  • Pas de promesse de gains garantis – le risque de marché demeure

Avertissement
SAM Waves AutoTrader est un bot de trading Forex basé sur des règles strictes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Testez toujours en démo et n’engagez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.


Avis 6
Brian Cheruiyot
66
Brian Cheruiyot 2025.06.19 17:49 
 

After using SAM Waves AutoTrader for some time, I can say it’s been dependable. It doesn’t force trades and mostly stays in sync with the bigger trend. I’ve seen some nice wins, and losses have been controlled. It feels well-thought-out. Sometimes I wonder if it could catch a few more opportunities, but maybe that’s just me being impatient. Overall, a solid EA if you prefer a steady, intraday approach.

Produits recommandés
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Experts
This adviser trades on the signal of the Bollinger Bands indicators: it buys at the lower levels when the price rebounds, and sells at the upper. Has the ability to close positions on the return signal, take profit or stop loss. Many traders use the Bollinger Bands indicator, and some use several Bollinger indicators on the same chart. In this adviser, you can use up to 3 of these indicators. When using the first and second indicators, the transaction will be carried out between the lines of the
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experts
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Crush
Yvan Musatov
Experts
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experts
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Experts
Introducing the ultimate news trading robot for forex MetaTrader 5 - designed specifically for traders who want to profit from market volatility during news events. With this robot, you can easily set up two pending orders - buy stop and sell stop - just 10 minutes before the news release. Simply set the time on the robot to 10 minutes prior to the news release time (for example, if the news is scheduled for 6:30, set the time on the robot to 6:20), and the robot will take care of the rest. But
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Experts
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Experts
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA est basé sur cet article : https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDITIONS COMMERCIALES - Recherchez les paires de devises qui se négocient en dessous de l'EMA et du MACD de la période X pour être en territoire négatif. - Attendez que le prix dépasse l'EMA de la période X, puis assurez-vous que MACD est soit en train de passer du négatif au positif, soit est passé en territoire positif dans les cinq barres. - Aller long 10 pips au-dessus
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Experts
Rice Martingale is an EA, which uses the Martingale algorithm with a low DD rate (not for XAUUSD, not TimeFrame M1) Rice Martingale can open two sides:   buy and sell at the same time. We can set the maximum number of orders, the number of Martingale, and the number of the first orders. Especially, if the number of orders reach the point that users want to start the risk parameters, Rice Martingale can manage risks. It will cut loss at the point of the nearest average price which users set befor
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Rebatron MT5
Agus Santoso
Experts
Blogs MQL5 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – EA de couverture triangulaire pour stratégie multi-paires à faible flottant Rebatron est un Expert Advisor entièrement automatisé qui utilise une méthode de couverture triangulaire sur trois paires de devises majeures (exemple) : EURUSD – GBPUSD – EURGBP En ouvrant des positions synchronisées sur ces paires,
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.). Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s’adap
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Experts
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. Join the conversation over at our Discord channel  -  https://discord.gg/ScsdkTnwyA I will do my best to be around to answer any questions and help set up. If you want to add your settings screenshots its more than welcome! The EA looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long an
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Experts
EA Fibo Grid Hedge – Automatic Grid Trading Bot with Dynamic Intelligence A professional Expert Advisor for MetaTrader 5 developed using a grid trading logic, combining risk control, adaptive intelligence, and automatic profit management. Proven High Performance With over   1800 simulated trades   and a   Profit Factor of 2.45 , EA_Fibo stands out for its strong market adaptability and robust defense strategy. Its   automatic recovery system   ensures uninterrupted operation even after MetaTrade
Gold Win Master Pro EA MT5
Sujit Kumar Patel
Experts
Présentation de "Gold Win Master Pro EA MT5" - Votre solution ultime de CONSEILLER EXPERT en trading d'or pour COMPTE FINANCÉ EN DIRECT DE PROP FIRM. Nouvelle version : Conseiller expert "Gold Win Master Pro EA" de la version MT5. Téléchargez dès maintenant le conseiller expert MT5 « Gold Win Master Pro EA » du LANCEMENT spécial. Le "Gold Win Master Pro EA" avec d'excellentes fonctionnalités pour offrir de meilleures performances. -Paramètres par défaut mis à jour pour XAUUSD M5. (Peut éga
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Virtual Grid Mart Dual Sides
Yoann Eugene Legrand
Experts
GridMartDualSide EA est un Expert Advisor MT5 qui combine stratégie Grid & Martingale bidirectionnelle, gestion de risque avancée et compatibilité multi-actifs (Forex, crypto, indices). Entrez en position virtuelle avant ouverture réelle pour filtrer les signaux, et sécurisez votre capital avec des protections intégrées. 1. Ce qui rend GridMartDualSide EA unique Grille bidirectionnelle indépendante — tradez simultanément BUY & SELL avec des réglages différenciés. Positions virtuelles (VTT) — fi
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Nas100 Scalping EA MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Experts
--> Version MT4 :   https://www.mql5.com/en/market/product/97464 For recent EA trades check out my Profile : Moustapha Boulouz - 25465153 - Trader's profile - MQL5 Algo Trading community Présentation du EA ultime pour les traders cherchant à négocier les mouvements de prix à court terme de l'indice NAS100 - le scalping EA NAS100 ! Notre EA de scalping est un logiciel de trading automatique qui tire parti du momentum de l'ouverture de la Bourse de New York. L'EA identifie les opportunités de tra
AlphaEdge
Carl Alexander Lundin
Experts
Introducing AlphaEdge , an advanced Expert Advisor (EA) designed to maximize profits through precise pullback entries in both bull and bear markets. How does AlphaEdge work? AlphaEdge is built on a 2-Period RSI strategy , a proven method that identifies overbought and oversold levels to time the market’s most profitable reversals. RSI (Relative Strength Index) is a momentum indicator that analyzes price movements and volatility patterns to optimize buy and sell signals. Only 10 spots left at
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.5 (6)
Experts
Gridingale is a new complex  Expert Advisor that combines grid and martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take profits on little and big movements .  A loss covering system is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work on markets
FREE
Ronin MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/139325 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – Trading de précision en un coup RONIN est un Expert Advisor rigoureux et performant, conçu pour les traders qui privilégient la précision, le contrôle et l'efficacité. Inspiré par l'esprit du samouraï solitaire, RONIN exécute des transactions à entrée unique grâce à une combinaison intelligente de la puissance des haussiers, de la puissance des baissiers et de l'
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (290)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (13)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.47 (17)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.83 (23)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 150 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’ét
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
SUPPORT FERME PRÊT !  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout (ORB) avec l'ORB Master EA : un Expert Advisor raffiné et performant conçu pour les traders modernes. ORB a gagné en popul
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
SGear
Olesia Kusmenko
5 (5)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (10)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 390 $, 20 exemplaires suivants : 550 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.36 (11)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (1)
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (1)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 6 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (10)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.54 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Plus de l'auteur
Dorado Gold EA Xauusd
Sorin Alexandru Mocanu
Experts
Meilleur Gold EA • Robot Or MT5 • EA XAUUSD pour Micro‑Lots Dorado Gold EA est un Expert Advisor de swing et day‑trading court terme pour le CFD GOLD / XAUUSD. Conçu pour les courtiers acceptant des positions à partir de 0,01 lot , il maintient un drawdown maximal inférieur à 10 % tout en répondant aux recherches populaires de MQL5 telles que « gold ea », « low drawdown ea » et « prop‑firm robot ». 1. Tarification de lancement (le prix augmente automatiquement lorsque chaque lot de licences est
SAM Waves PRO
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Indicateurs
SAM Waves PRO – Professional Signal Indicator for Day Trading SAM Waves PRO is the extended version of the popular SAM Waves indicator, designed specifically for disciplined intraday Forex traders. It includes real-time notifications via push, email, and sound alerts, ensuring you never miss a qualified trading signal. Backtested on over 5.5 years of historical data, the strategy has achieved a consistent win rate above 60 percent when traded using a fixed stop loss and take profit between 20 an
Shaolin Trend Follow
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Indicateurs
Shaolin Trend Follow v2.1 Optimisé pour EURUSD sur MetaTrader 5 Un indicateur léger, dédié uniquement aux signaux, suivant une méthodologie top-down : il confirme d’abord la tendance principale sur H4, puis attend des déclencheurs d’entrée ajustés à la volatilité sur M15. Pas d’ordres automatiques ni de gestion de l’argent — simplement des repères clairs / lorsque les conditions sont réunies, pour que vous puissiez agir à votre convenance. Confirmation de la tendance H4 Parabolic SAR + filtr
FREE
Filtrer:
Brian Cheruiyot
66
Brian Cheruiyot 2025.06.19 17:49 
 

After using SAM Waves AutoTrader for some time, I can say it’s been dependable. It doesn’t force trades and mostly stays in sync with the bigger trend. I’ve seen some nice wins, and losses have been controlled. It feels well-thought-out. Sometimes I wonder if it could catch a few more opportunities, but maybe that’s just me being impatient. Overall, a solid EA if you prefer a steady, intraday approach.

Anthony Adusei
28
Anthony Adusei 2025.06.18 16:31 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sorin Alexandru Mocanu
1668
Réponse du développeur Sorin Alexandru Mocanu 2025.06.18 17:46
I am very happy to be able to deliver this to you! Thank you for your feedback! I wish you profitable trades!
Daniel Okwoli
18
Daniel Okwoli 2025.06.18 14:55 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sorin Alexandru Mocanu
1668
Réponse du développeur Sorin Alexandru Mocanu 2025.06.18 17:47
Thanks for your feedback! I wish you happy and profitable trades!
Tunde Daniel Bejide
168
Tunde Daniel Bejide 2025.06.18 10:42 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sorin Alexandru Mocanu
1668
Réponse du développeur Sorin Alexandru Mocanu 2025.06.18 14:48
Thank you to everyone who took the time to leave a review — I truly appreciate your support and feedback. It was really helpful. We already optimized the .set files.
patrickdrew
2601
patrickdrew 2025.06.18 07:40 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sorin Alexandru Mocanu
1668
Réponse du développeur Sorin Alexandru Mocanu 2025.06.18 14:49
Thank you for your feedback and support. And for the time to give us your feedback.
Mario Aurelio Herrera Moller
129
Mario Aurelio Herrera Moller 2025.06.17 20:58 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sorin Alexandru Mocanu
1668
Réponse du développeur Sorin Alexandru Mocanu 2025.06.18 14:51
Thank you so much for taking your time to leave us your feedback. We improved the .set files to match better quality history data.
Répondre à l'avis