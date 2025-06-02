EagleFX10

Sintesi
EagleFX è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato per MetaTrader 5, che esegue 24/7 strategie di trading algoritmico ad alta precisione su più strumenti. Elimina le emozioni dalle decisioni, sottopone ogni segnale a rigorosi backtest, adatta dinamicamente i parametri di rischio e sfrutta moduli di memoria ispirati al machine learning per raffinare costantemente le prestazioni.

  1. Esecuzione continua e priva di emozioni
    Monitoraggio costante dei prezzi ed esecuzione immediata degli ordini al verificarsi delle condizioni predefinite.

  2. Strategie comprovate e testate
    Regole di ingresso/uscita basate su ATR, EMA, RSI, con backtest su anni di dati storici.

  3. Architettura avanzata & adattività
    Chiamate handle-based agli indicatori e memoria multilivello per ottimizzazione in tempo reale, simile ai framework di deep-reinforcement.

  4. Gestione rigorosa del rischio & del capitale
    Dimensionamento dinamico delle posizioni con criterio di Kelly, limiti di drawdown giornalieri/settimanali e normalizzazione automatica dei lotti.

  5. Ampia copertura di mercato & affidabilità
    Estendibile a CFD, indici e materie prime, con logging e gestione degli errori integrati per un’operatività continua.



Prodotti consigliati
Ota A2
Sander Maehle Andresen
librerie
OTA A2 - Ottimizzatore Avanzato di Terminale OTA A2 è uno strumento di ottimizzazione del terminale di trading progettato per migliorare le prestazioni di MetaTrader durante operazioni di trading intensive. L'ottimizzatore affronta i problemi comuni di prestazioni che si verificano quando si eseguono strategie multiple, si conducono backtest estesi o si gestiscono numerosi grafici simultaneamente. Approccio Tecnico L'ottimizzatore impiega tecniche sofisticate di gestione della memoria attraverso
Shawrie
Kevin Kipkoech
librerie
This Pine Script implements a Gaussian Channel + Stochastic RSI Strategy for TradingView . It calculates a Gaussian Weighted Moving Average (GWMA) and its standard deviation to form an upper and lower channel. A Stochastic RSI is also computed to determine momentum. A long position is entered when the price closes above the upper Gaussian band and the Stoch RSI K-line crosses above D-line . The position is exited when the price falls back below the upper band. The script includes commission, cap
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experts
Strumenti per il guadagno e la ricerca. Il nucleo dei segnali e della strategia di trading si basa sull'algoritmo dell'autore per la formazione di modelli di previsione dei prezzi. Applicabile a qualsiasi strumento! Integrato con un sistema di controllo basato sull'MA "Volpe a nove code" , aggiornando e regolando il segnale nel modo più accurato possibile per il mercato, lo strumento e il periodo di lavoro. Idoneo: tutti gli strumenti in tutti i mercati (ci sono eccezioni). A chi è rivolto: h
Ai Prediction MT5
Mochamad Alwy Fauzi
librerie
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
EagleFX
Youssef Wajih Saeed I Said It Here
Utilità
Sintesi EagleFX è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato per MetaTrader 5, che esegue 24/7 strategie di trading algoritmico ad alta precisione su più strumenti. Elimina le emozioni dalle decisioni, sottopone ogni segnale a rigorosi backtest, adatta dinamicamente i parametri di rischio e sfrutta moduli di memoria ispirati al machine learning per raffinare costantemente le prestazioni. Esecuzione continua e priva di emozioni Monitoraggio costante dei prezzi ed esecuzione immediata de
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
librerie
LSTM Library - Reti Neurali Avanzate per MetaTrader 5 Libreria Professionale di Reti Neurali per il Trading Algoritmico LSTM Library porta la potenza delle reti neurali ricorrenti alle tue strategie di trading in MQL5. Questa implementazione di livello professionale include reti LSTM, BiLSTM e GRU con funzionalità avanzate tipicamente disponibili solo in framework specializzati di machine learning. "Il segreto del successo nel Machine Learning per il trading risiede nel trattamento adeguato dei
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
Entry IQ MT5
Michael Prescott Burney
3.67 (3)
Indicatori
The Entry IQ Indicator is a technical analysis tool designed to assist traders in identifying potential entry points for long and short positions. It utilizes dynamic price boxes, equilibrium zones, and trend detection algorithms to analyze market trends and price movements. The indicator adapts to different broker price digit formats, provides customizable arrow signals, and plots real-time trendlines to refine signal accuracy. By assessing price action over a specific lookback period, Entry I
FREE
SortedByValue
Xiaoyu Huang
librerie
Questa libreria viene utilizzata per ordinare gli array di chiavi e valori, spesso abbiamo bisogno di ordinare i valori. come nel linguaggio Python sorted(key_value.items(), key = lambda kv:(kv[ 1 ], kv[ 0 ])) funzione di importazione Esempio di scenari di utilizzo 1. Gli ordini Grid EA sono ordinati in base al prezzo di apertura void SortedByOpenPride()   {    long     OrderTicketBuffer[];    double   OpenPriceBuffer[];    for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--)      {        if
Ict and Smc PriceAction toolkit
Bukola Omolola Adesina
Indicatori
PriceActionToolKit - Professional ICT & Smart Money Concepts Indicator Transform Your Trading with Institutional-Grade Analysis PriceActionToolKit is a comprehensive indicator that brings the power of Inner Circle Trader (ICT) methodology and Smart Money Concepts directly to your MetaTrader 5 platform. This all-in-one solution eliminates the guesswork from your trading decisions by automatically identifying the key market structures that institutional traders use to move the markets. Why This
Pionex Crypto API EA Connector for MT5
Rajesh Kumar Nait
librerie
Pionex API EA Connector pour MT5 – Intégration transparente avec MT5 Aperçu Le Pionex API EA Connector pour MT5 permet une intégration fluide entre MetaTrader 5 (MT5) et l’ API Pionex . Cet outil puissant permet aux traders d’exécuter et de gérer des ordres, d’obtenir des informations sur le solde et de suivre l’historique des transactions, le tout directement depuis MT5 . Principales fonctionnalités Gestion du compte et du solde Get_Balance(); – Récupère le solde actuel du compte sur Pionex
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Experts
THE KRAKEN minerà per te. Contattami su Telegram [@glownx] per un prezzo scontato. Preferisco acquistare al di fuori del marketplace a causa delle loro alte commissioni. Coppie consigliate: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Profitti elevati su timeframe da 1 a 5 minuti OTTIMIZZATO PER LE PROP FIRM (conti di valutazione) Prima dell’uso, modifica i parametri di input secondo le impostazioni consigliate. Trailing Stop Loss: 20 Punti di profitto prima che si attivi il Trailing Stop: 2
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
librerie
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact   Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   an
FFXMV Forex Dashboard Indicator MT5
Opengates Success International
Indicatori
FULL FOREX MARKET VIEW Indicatore Dashboard MT5 Questo è un indicatore personalizzato creato per la piattaforma MT5, progettato per offrire ai trader una visione completa di ciò che accade sul mercato. Utilizza dati in tempo reale per analizzare il mercato e mostra tutte le informazioni necessarie per fare trading con successo. INSTALLAZIONE: Prima di collegare questo indicatore al grafico, vai nel pannello “Osservazione del Mercato” di MT5 e NASCONDI tutte le coppie di valute che non ti servono
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
librerie
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
Bookeepr
Marvellous Peace Kiragu
librerie
Bookeepr is an advanced MQL5 trading bookkeeping software that automates trade logging, tracks real-time P&L, and integrates a ledger-style financial system for deposits, withdrawals, and expenses. It supports multi-currency assets , generates detailed performance reports , and provides risk management tools to help traders optimize their strategies. With secure cloud storage, exportable reports, and seamless MetaTrader 5 integration , Bookeepr ensures accurate, transparent, and hassle-free fina
La Medusa
Sami Triki
Experts
This algorithm is uniquely optimized to perform with maximum effectiveness on JPY (Japanese Yen) pairs , 1 MIN Timeframe , a market segment known for its explosive directional trends and responsiveness to interest rate divergence. Specifically, La Medusa operates by: Impulse Detection: It employs proprietary logic to identify the exact moment a significant trend begins, focusing on the acceleration of price (momentum) rather than reversal. Volatile Capture: It is tailored to thrive in the typica
DrawTrade MT5
Benjamin Daniel Suarez Luque
Utilità
Enhance Your Manual Trading Workflow in MetaTrader DrawTrade is a total reimagining of how you interact with MetaTrader by introducing a flexible and intuitive interface designed specifically for manual traders. It enhances chart navigation, improves drawing responsiveness, and streamlines trade execution — all with tools that feel natural to use and quick to master.   Core Navigation Improvements Mouse Flick Navigation Quickly pan across charts with a flick of the mouse, improving chart expl
Kaseki
Ben Mati Mulatya
librerie
The Hybrid Metaheuristic Algorithm (HMA) is a cutting-edge optimization approach that combines the strengths of genetic algorithms with the best features of population-based algorithms. Its high-speed computation ensures unparalleled accuracy and efficient search capabilities, significantly reducing the total time required for optimization while identifying optimal solutions in fewer iterations. HMA outperforms all known population optimization algorithms in both speed and accuracy. Use Cases AO
Centage
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilità
Centage: Your Smart Trading Bot for Risk Management. Unlike typical trading bots, Centage prioritizes risk management by incorporating an essential feature: it closes all open trades when your account balance reaches a predefined threshold. This feature makes Centage ideal for traders who want to maintain a disciplined approach and avoid emotional decision-making.  Let Centage be your reliable partner in the world of trading, while safeguarding your investments with smart balance-based exits. Ce
Ak47tutu
Dian Zhou
librerie
Applying these methods, I managed to arrive at a nuanced conclusion that is crucial to understanding the importance of unique strategies in contemporary trading. Although the neural network advisor showed impressive efficiency in the initial stages, it proved to be highly unstable in the long run. Various factors such as market fluctuations, trend changes, external events, etc. cause its operation to be chaotic and eventually lead to instability. With these experiences, I accepted the challenge
Gold Scalping Matrix MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Utilità
The Gold Scalping Matrix is an advanced trading algorithm designed to capitalize on market action and price reversals in the gold market. This innovative bot employs real time market behavior trading strategy, intelligently placing buy and sell orders at predetermined intervals around the current market price.  *Key Features:* 1. *Psychological Analysis*: The bot leverages market sentiment indicators to identify potential reversal points, allowing it to predict shifts in investor behavior and
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
AO Core
Andrey Dik
3 (2)
librerie
AO Core is the core of the optimization algorithm, it is a library built on the author's HMA (hybrid metaheuristic algorithm) algorithm. Pay attention to the MT5 Optimization Booster product , which makes it very easy to manage the regular MT5 optimizer . An example of using AO Core is described in the article: https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756510 This hybrid algorithm is based on a genetic algorithm and contains the best qualities and properties of p
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
librerie
The library is used to develop automatic trading on Binance Futures Market from MT5 platform. Support Binance Futures USD-M and COIN-M Support Testnet mode Support all order types: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss and TakeProfit Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header file and EA sample https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copy BinanceFutures.mqh to folder \MQL5\Include Copy  Bina
Molo kumalo
James Ngunyi Githemo
librerie
Trading Forex with our platform offers several key advantages and features: Real-time Data : Stay updated with live market data to make informed decisions. User-Friendly Interface : Easy-to-navigate design for both beginners and experienced traders. Advanced Charting Tools : Visualize trends with interactive charts and technical indicators. Risk Management : Set stop-loss and take-profit levels to manage your risk. Multiple Currency Pairs : Access a wide range of forex pairs to diversify your tr
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
Il sistema di trading AO è specificamente progettato per il trading di tendenza, utilizzando i tempi di asta o di notizie come punti di riferimento per confrontarli con altri tempi di ordine specifici al fine di anticipare le tendenze di mercato. **Tutti i parametri temporali utilizzati nell'EA si basano sull'orario del tuo terminale. I diversi broker possono operare in fusi orari GMT differenti, il che può variare ulteriormente a causa degli aggiustamenti legati all'ora legale.** **Assicurati
Keys to Market
Anatolii Mel'sitov
Experts
Hello! I am a professional trader with experience trading on the Forex and Moscow Exchange margin markets. Trading in total for about 14 years. For all the time of trading, I have gained tremendous knowledge, experience and understanding of the essence of the market. I want to tell you that for a beginner, the market seems like a place to make easy profits. But this is an illusion and a big mistake. The market changes all the time, volatility changes, trends are replaced by flats, and flats by t
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (11)
Experts
Stock Trader Pro is an automated trading advisor developed for the US stock market. Based on an author‑developed trading strategy and the observation that the stock market, as a spot market, tends to grow over time, the system is configured to open only long positions. It attempts to identify market dips by trading in waves and monitors several timeframes to help pinpoint optimal entry points during temporary price declines. Stock Trader Pro supports a wide range of US stocks, including   (Downl
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
librerie
An   easy to use, fast,  asynchronous   WebSocket library  for MQL5. It supports: ws://   and   wss://  (Secure "TLS" WebSocket) text   and   binary   data It handles: fragmented message  automatically (large data transfer) ping-pong   frames  automatically (keep-alive handshake) Benefits: No DLL required. No OpenSSL installation required. Up to 128 Web Socket Connections from a single program. Various Log Levels for error tracing Can be synchronized to MQL5 Virtual Hosting . Completely native t
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
librerie
WalkForwardOptimizer library allows you to perform rolling and cluster walk-forward optimization of expert advisers (EA) in MetaTrader 5. To use the library include its header file WalkForwardOptimizer.mqh into your EA source code, add call provided functions as appropriate. Once the library is embedded into EA, you may start optimization according to the procedure described in the User guide . When it's finished, intermediate results are saved into a CSV file and some special global variables.
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
librerie
Questa libreria ti consentirà di gestire le operazioni utilizzando qualsiasi tuo EA ed è molto facile da integrare su qualsiasi EA, cosa che puoi fare tu stesso con il codice script menzionato nella descrizione e anche esempi demo su video che mostrano il processo completo. - Ordini con limite di posizionamento, limite SL e limite di take profit - Ordini di mercato, mercato SL, mercato TP - Modifica ordine limite - Annulla Ordine - Interroga gli ordini - Cambia leva, margine - Ottieni inf
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
3.67 (3)
librerie
MetaCOT 2 CFTC ToolBox is a special library that provides access to CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator separately. Instead, you can obtain a single set of all 34 indicators including additional indicators that are not available as separate versions. The library supports all types of reports, and prov
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
librerie
If you're a trader looking to use Binance.com and Binance.us exchanges directly from your MetaTrader 5 terminal, you'll want to check out Binance Library MetaTrader 5. This powerful tool allows you to trade all asset classes on both exchanges, including Spot, USD-M   and COIN-M futures, and includes all the necessary functions for trading activity. Important: you need to have source code to properly implement the library. With Binance Library MetaTrader 5, you can easily add instruments from Bi
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
librerie
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions. Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot (1,3,5,8,13) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 2: Multiplier Lot (1,2,4,8,16) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 3: Plus Lot (1,2,3,4,5) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 4: SL/Risk Lot calculate based on s
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
librerie
This is a simplified and effective version of the library for walk forward analysis of trading experts. It collects data about the expert's trade during the optimization process in the MetaTrader tester and stores them in intermediate files in the "MQL5\Files" directory. Then it uses these files to automatically build a cluster walk forward report and rolling walk forward reports that refine it (all of them in one HTML file). Using the WalkForwardBuilder MT5 auxiliary script allows building othe
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
librerie
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The library OrderBook History Library reads market book state in the past from archive files, created by OrderBook Recorder . The library can be embedded into you
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
librerie
Cryptocurrency analysis has never been easier with Crypto Charts for MetaTrader 5. Now, trading on BitMEX has never been easier with BitMEX Trading API for MetaTrader 5. BitMEX Trading API library was built to be as easy to use as possible. Just include the library into your Expert Advisor or Script, call the corresponding methods and start trading! Features Trade on BitMEX and BitMEX Testnet. Build and automate your strategies. Concern more with the trading strategy logic and less with the co
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
librerie
Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
librerie
The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
Gold plucking machine
Yan Li Wu
librerie
Gold plucking machine   Gold plucking machine is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number      -  is a special number that the EA assigns to its orders. Lot Multiplier        - 
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
librerie
Gold plucking machine S   Gold plucking machine  S Gold plucking machine S   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
librerie
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
More BackTest Results
Yu Zhang
librerie
1. What is this The MT5 system comes with very few optimization results. Sometimes we need to study more results. This library allows you to output more results during backtest optimization. It also supports printing more strategy results in a single backtest. 2. Product Features The results of the optimized output are quite numerous. CustomMax can be customized. The output is in the Common folder. It is automatically named according to the name of the EA, and the name of the same EA will be au
EA Toolkit
Esteban Thevenon
librerie
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
librerie
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
librerie
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader4 Version |  All Products  |  Contact   Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size c
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
librerie
La seguente libreria si propone come un mezzo per poter utilizzare le API di OpenAI direttamente sulla metatrader, nella maniera più semplice possibile. Per maggiori approfondimenti sulle potenzialità della libreria, leggere il seguente articolo: https://www.mql5.com/it/blogs/post/756106 I file necessari per usare la libreria li trovate qui: Manuale IMPORTANTE: Per utilizzare l'EA è necessario aggiungere il seguente URL per consentire l'accesso all'API OpenAI c ome mostrato nelle immagini allega
KP Trade Panel
Supol Polkun
librerie
KP TRADE PANEL EA is an EA MT5 facilitates various menus. KP TRADE PANEL EA is an EA skin care in MT5 is an EA that puts the system automatically in download EA MT5 to test with demo account from my profile page while some Trailing Stop Stop Loss require more than 0 features EA determines lot or money management calculates lot from known and Stop loss TS = Trailing stop with separate stop loss order Buy more AVR TS = Trailing stop plus
Automated Timed Order Placement System
Jun Ze Guo
librerie
Here   is   the   English translation   of   your   description   for   the EA   (Expert   Advisor): --- This   is a   time -based   automatic trading   EA . It allows   you   to   set the   exact   time   for trading , down   to   the   second , and   specify the   maximum number   of   orders . You   can choose   to   place   either   buy   or   sell   orders . It   is possible to   set take   profit and   stop   loss   points . Additionally , you can   specify   how   long after   placing  
MyTradingHistory
Max Timur Soenmez
librerie
Una libreria facile da usare che fornisce agli sviluppatori un accesso diretto alle principali statistiche di trading per i loro EA MQL5. Metodi disponibili dalla libreria: Dati del conto e profitti: GetAccountBalance() : Restituisce il saldo attuale del conto. GetProfit() : Restituisce il profitto netto da tutte le operazioni. GetDeposit() : Restituisce l'importo totale dei depositi. GetWithdrawal() : Restituisce l'importo totale dei prelievi. Analisi del trading: GetProfitTrades() : Restituisc
Nice Gold Trading NO1
Jie Tang
librerie
*****La negoziazione principale è XAUUSD. In caso di test, si consiglia di adeguarsi a XAUUSD. Altri obiettivi di trading non possono garantire la redditività******* Se avete bisogno di testare, lasciate un messaggio (vi risponderò non appena lo vedo). Per proteggere i risultati del lavoro, è necessario inserire parametri specifici. I parametri predefiniti del sistema non possono raggiungere l'effetto mostrato nel pullback dello screenshot! Se avete bisogno di testare, lasciate un messaggio (
Artificial Intelligence ML
Omega J Msigwa
librerie
Questo prodotto è in sviluppo da 3 anni. È il codice più avanzato per lavorare con tutti i tipi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico nel linguaggio di programmazione MQL5. È stato utilizzato per creare molti robot di trading e indicatori basati sull'IA in MetaTrader 5. Questa è una versione premium del progetto open source e gratuito per il machine learning in MQL5, disponibile qui:  https://github.com/MegaJoctan/MALE5 . La versione gratuita ha meno funzionalità, è meno documen
Close All Orders No1
Jie Tang
librerie
快速关仓，无需任何操作。 当前版本的一键关仓主要针对的是来不及手动关仓的情况，目前是不分交易标的类别，是对所有的持仓进行关仓。 未来可能升级的方向： 1、分类别、分标的关仓。 适用场景：开了多个标的的仓位，并且波动不一，快速频繁的波动影响了整体的判断。 2、增加只关闭盈利仓位、只关闭亏损仓位。 适用场景：持仓较多，趋势发生变化。 个人建议：一般建议选择一键全部关仓，因为如果行情与持仓方向一致，只关闭盈利仓位无形就是扩大了亏损。如果行情方向与持仓方向相反，只关闭亏损仓位，当前已盈利的后面又会变为亏损，盈利无法变现。 3、按照仓位顺序由大到小关仓、按照仓位顺序由小到大关仓。 适用 场景：行情发生波动，对于未来行情判断把握不确定的，可根据自己需求选择仓位关仓顺序，由大到小关仓的话，可以避免亏损的进一步扩大。 4、减小仓位量，保持绝对的安全距离。 适用 场景：对未来趋势相对确定，不想错过当前行情，但是认为当前持仓体量又有点大，想降低仓位。
License Manager EA
Timothy Chuma Ifiora
librerie
License Panel Integration Guide This EA uses a license panel system to verify usage before running trading logic. File Placement Place LICENSE_SINGLE.mqh in the same folder as your EA .mq5 file. If using a subfolder, update the #include path in the EA file. Integration Steps Include the License File #include "LICENSE_SINGLE.mqh" Initialization (OnInit) Call the license check when the EA starts: VerifyLicense(); Deinitialization (OnDeinit) Clean up license resources when EA is removed: HandleLi
BlitzGeist Telegram Notifier
Seyedsepehr Kimiai
librerie
BlitzGeist Telegram Notifier – Stay Connected to Your Trades Anywhere! BlitzGeist Telegram Notifier is a powerful tool that instantly connects your MetaTrader 5 account with Telegram . No matter where you are – you will always receive real-time notifications about your trading activity directly on your phone, PC, or any device with Telegram installed. Perfect for traders who want professional trade reporting, transparency, and risk management monitoring . ️ Key Features Easy Configuratio
Close All Trades and Custom UI
Soorryadeo Gaijan
librerie
Close All Trades - MT5 UI Tool Features - Trading Executions Simplified! One-Click Buy/Sell Buttons : Instantly place buy or sell orders for trades with a single click, streamlining order execution from the desktop. Customizable Lot Size & Parameters : Enter desired lot size, stop-loss (in decimal places e.g. 7 SL Units for 0.7 below or above for buy or sell), take-profit ( in decimal places ), and the number of trades before submitting (1,2,3,4,5 etc.), allowing precise control over each trade
TupoT3
Li Guo Yin
librerie
突破交易策略：智能风控系统升级版‌ 当价格突破关键阻力位时，往往意味着趋势的质变时刻。我们的突破交易策略通过三重智能系统——‌动态阈值识别‌、‌量能验证机制‌和‌自适应止损算法‌，帮助交易者精准捕捉这些跃迁机会。 ‌核心优势‌： ‌智能预警‌：实时监测200+技术指标，自动标记潜在突破位 ‌风险对冲‌：突破失败时自动触发0.5秒内止损，保护本金安全 ‌多周期验证‌：结合日线/4小时/1小时数据过滤假信号 ‌实战案例‌： 2025年第二季度，该策略在现货黄金市场实现连续23次有效突破，平均持仓周期缩短至4.7小时，收益率达传统趋势策略的3.2倍。 ‌智能风控系统‌： ‌动态止盈‌：根据ATR指标自动调整止盈位，锁定利润的同时保留上行空间 ‌分级止损‌：首次突破失败后自动切换至1:1盈亏比保护模式，二次突破确认后恢复原策略 本EA依下图设置做黄金1小时图线，经长时期实盘验证年利润达到30多倍，修改参数可以用作比特币和纳斯达克指数都有很好的收益。
Burst Executor D38G
Li Guo Yin
librerie
[Gold Intelligent Trading EA | Risk Control is Steady, Profit Breakthrough] The intelligent trading EA, which is customized for the fluctuation characteristics of gold, takes the hard-core trading system as the core, and each order is derived from the accurate judgment of market trends and supporting pressures by quantitative models, so as to eliminate subjective interference and make trading decisions more objective and efficient. Equipped with multi-dimensional risk control system, dynamic s
Ultima420 Pos Manager
Bjarne Claus
librerie
Turn your manual trades into fully automated profit machines! This powerful MT5 EA takes over the moment you open a position — no delays, no stress. It instantly places Stop Loss and Take Profit, activates customizable trailing, and locks in profits while protecting your capital Perfect for scalpers: Every trade is immediately secured, giving you the freedom to focus on sniping the best entries while the EA handles all the management work in the background. Auto SL/TP Full trailin
Altri dall’autore
EagleFX
Youssef Wajih Saeed I Said It Here
Utilità
Sintesi EagleFX è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato per MetaTrader 5, che esegue 24/7 strategie di trading algoritmico ad alta precisione su più strumenti. Elimina le emozioni dalle decisioni, sottopone ogni segnale a rigorosi backtest, adatta dinamicamente i parametri di rischio e sfrutta moduli di memoria ispirati al machine learning per raffinare costantemente le prestazioni. Esecuzione continua e priva di emozioni Monitoraggio costante dei prezzi ed esecuzione immediata de
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione