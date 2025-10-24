Scalping preciso para cripto no M5
- Indicatori
- Marcelo Antonio Ferreira
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
O SneiperFxScalp é um indicador técnico desenvolvido para operações de scalping e entradas rápidas, com foco em alta precisão e agilidade. Ideal para traders que atuam em mercados voláteis, como criptoativos e pares de moedas com forte liquidez.
🎯 Principais características:
-
Detecção de padrões de reversão e continuidade com alta taxa de acerto
-
Sinais visuais e sonoros para facilitar a tomada de decisão
-
Compatível com MetaTrader 5
-
Funciona em qualquer ativo e qualquer timeframe
-
Estratégia baseada em análise de clusters, tendência e microestrutura de mercado
📈 Benefícios para o trader:
-
Redução de ruído operacional com sinais claros e objetivos
-
Agilidade nas entradas e saídas, ideal para quem busca consistência
-
Alta adaptabilidade: funciona em diferentes estilos de operação
-
Interface limpa e intuitiva, sem poluição visual
🔧 Requisitos:
-
Plataforma MetaTrader 5
-
Conta demo ou real ativa
-
Recomendado para traders com perfil técnico e operacional
📌 Observações:
-
O indicador não realiza operações automáticas (não é robô)
-
Recomendamos backtest e simulação antes de operar com capital real
-
Suporte disponível para dúvidas e orientações de uso
-
-