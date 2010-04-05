Quant Range JPY
- Experts
- Tiziano Capponi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Quant Range JPY calcola i livelli migliori per effettuare inversioni all'interno di un range di un numero specifico di barre, generando ordini limit basati su una fascia oraria definita. Questo EA può essere utilizzato per qualsiasi asset; personalmente, i migliori risultati li ho ottenuti su USD/JPY. Nei commenti troverete i settaggi ottimizzati, ma consiglio sempre di effettuare i propri backtest. La strategia è completamente flessibile in ogni suo aspetto. Totalmente compatibile con le Prop Firm, grazie a questo EA ho superato con successo diverse sfide.
Di seguito tutti i comandi personalizzabili:
Calcolo del Range
- FirstBarHigh: Calcola il massimo della prima barra.
- LastBarHigh: Calcola il massimo dell'ultima barra.
- FirstBarLow: Calcola il minimo della prima barra.
- LastBarLow: Calcola il minimo dell'ultima barra.
Money Management
- MoveSL2BE: Numero di barre necessarie per attivare il breakeven.
- SL2BEAddPips: Numero di pips da aggiungere al livello di breakeven.
- TrailingStop: Numero di pips del trailing stop.
- TrailingActivation: Numero di pips necessari per attivare il trailing stop.
- ProfitTarget: Numero di pips necessari per chiudere l'operazione in profitto.
- StopLoss: Numero di pips necessari per chiudere l'operazione in perdita.
- UseMoneyManagement: Impostare su "True" per utilizzare solo una percentuale del capitale totale.
- mmRiskPercent: Percentuale di capitale utilizzata per ogni trade (1 equivale a 1% del capitale, 0,5 equivale a 0,5%, e così via).
- mmLotsIfNoMM: Numero di lotti da utilizzare per operazione se la voce "UseMoneyManagement" è impostata su "False".
Gestione delle Fasce Orarie
- LimitTimeRange: Impostare su "True" se gli ordini devono essere generati solo in una fascia oraria specifica.
- SignalTimeRangeFrom: Ora di inizio della fascia oraria (0 corrisponde a mezzanotte, 1 corrisponde all'1:00 AM, e così via).
- SignalTimeRangeTo: Ora di fine della fascia oraria.
- ExitAtEndOfRange: Impostare su "True" per chiudere le operazioni alla fine della fascia oraria.
- MaxTradesPerDay: Numero massimo di operazioni al giorno (0 corrisponde a illimitato).