Quant Range JPY

Aurum Trader Vasiliy Strukov 5 (3) Experts

EA Aurum Trader combina un breakout e una strategia trend-following con un massimo di due operazioni al giorno. Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere bonus personali! È possibile ottenere una copia gratuita del nostro forte supporto e Trend Scanner indicatore, si prega di pm. Io! Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su telegram, è disponibile solo su Mql5 e i miei file set sono disponibili solo sul mio blog qui. Fai attenzione ai truffatori e non comprare a