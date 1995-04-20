Old Time Frame EMA
- Indicatori
- Alexander Shienkov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Old Time Frame EMA
Индикатор двух динамических уровней сопротивления и поддержки Moving Average.
Данный индикатор рисует на открытом графике младшего тайм фрейма, ЕМА со старшего тайм фрейма.
Создан для наглядности сигналов, для входа в рынок, для тех трейдеров, у кого Средние Скользящие Цены (ЕМА или МА),
являются основным сигналом для открытия или закрытия сделок. А также ориентиром, направлением тренда в движении
текущих цен, внутри дня и в среднесрочной торговле.
Возможные типы средних скользящих в индикаторе:
Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ).
Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.
Типы МА:
- SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
- EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя;
- SMMA (Smoothed Moving Average) - сглаженная скользящая средняя;
- LWMA (Linear Weighted Moving Average) – линейно-взвешенная скользящая средняя;
В индикаторе есть возможность менять цвет и период всех двух Moving Average. При правильном понимании,
индикатор наглядно показывают трейдеру, направление тренда по валютному инструменту. А также Возможные
точки входа в валютный рынок.
Пробой или отскок цены от Moving Average разных периодов и типов, является самой простой стратегией из
многообразия методов торговли на валютном рынке.
К примеру, если трейдер видит, что цена пробила МА и цена закрепляется выше или ниже, то появляется
возможный сигнал для входа в рынок по начавшемуся направлению. Если трейдер ждёт подхода цены к ЕМА
для открытия сделки на отскок. То при открытии данной сделки можно установить небольшой (sl) сразу за
мувингом. И при состоявшемся отскоке цены от ЕМА, перевести сделку в безубыток.
Некоторые входные параметры индикатора, по умолчанию:
- Period EMA (1) one - период первого Moving Average, по умолчанию: 365.
- Time Frame Old EMA (1) one – период тайм фрейма ЕМА. Т.е. с какого таймфрейма берётся ЕМА.
- Price Applied EMA (1) one- По умолчанию в построении MA используются цены закрытия баров: Close price.
- Color (1) EMA one – Цвет Moving Average 1 и ценовой метки, по умолчанию: Black.
- Width МА (2) – толщина EМА, по умолчанию: 6.
Примечание: Стиль при толщине 1, линий EМА не меняется, так как это вспомогательный индикатор. И толщины
этих мувингов должны отличаться, от стандартных. Также, для отличий, в торце ЕМА сделаны ценовые метки.
Несколько советов трейдеру по стратегии пересечение МА:
- Не открывай сделки в пробой или отскок от средней скользящей,
пока не закрылся таймфрейм, свеча или бар. (Сигнал: закрытие выше,
шпилька - ЛП - покупаем, закрытие ниже – продаём.)
- Но помним, вопреки всем ЕМА) Начавшееся движение японских
свечей, или иных цен, может и продолжиться. По Тренду.
Всем Успехов! На связи. Искренне Ваш, VT.