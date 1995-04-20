Old Time Frame EMA

Old Time Frame EMA 

Индикатор двух динамических уровней сопротивления и поддержки Moving Average.
Данный индикатор рисует на открытом графике младшего тайм фрейма, ЕМА со старшего тайм фрейма.  

Создан для наглядности сигналов, для входа в рынок, для тех трейдеров, у кого Средние Скользящие Цены (ЕМА или МА),
являются основным сигналом для открытия или закрытия сделок. А также ориентиром, направлением тренда в движении
текущих цен, внутри дня и в среднесрочной торговле.


Возможные типы средних скользящих в индикаторе:  

Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ).
Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.

Типы МА:

  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
  • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя;
  • SMMA (Smoothed Moving Average) - сглаженная скользящая средняя;
  • LWMA (Linear Weighted Moving Average) – линейно-взвешенная скользящая средняя;


В индикаторе есть возможность менять цвет и период всех двух Moving Average. При правильном понимании,
индикатор наглядно показывают трейдеру, направление тренда по валютному инструменту. А также Возможные
точки входа в валютный рынок.

Пробой или отскок цены от  Moving Average разных периодов и типов, является самой простой стратегией из
многообразия методов торговли на валютном рынке.

К примеру, если трейдер видит, что цена пробила МА и цена закрепляется выше или ниже, то появляется
возможный сигнал для входа в рынок по начавшемуся направлению. Если трейдер ждёт подхода цены к ЕМА
для открытия сделки на отскок. То при открытии данной сделки можно установить небольшой (sl) сразу за
мувингом. И при состоявшемся отскоке цены от ЕМА, перевести сделку в безубыток.  
 

Некоторые входные параметры индикатора, по умолчанию:

  • Period EMA (1) one - период первого Moving Average, по умолчанию: 365.
  • Time Frame Old EMA (1) one период тайм фрейма ЕМА. Т.е. с какого таймфрейма берётся ЕМА.
  • Price Applied EMA (1) one- По умолчанию в построении MA используются цены закрытия баров: Close price.
  • Color (1) EMA oneЦвет Moving Average 1 и ценовой метки, по умолчанию: Black.
  • Width МА (2) – толщина EМА, по умолчанию: 6.


Примечание: Стиль при толщине 1, линий EМА не меняется, так как это вспомогательный индикатор. И толщины
этих мувингов должны отличаться, от стандартных. Также, для отличий, в торце ЕМА сделаны ценовые метки.

Несколько советов трейдеру по стратегии пересечение МА:

  1. Не открывай сделки в пробой или отскок от средней скользящей,
    пока не закрылся таймфрейм, свеча или бар. (Сигнал: закрытие выше,
    шпилька     - ЛП - покупаем, закрытие ниже – продаём.)

  2. Но помним, вопреки всем ЕМА) Начавшееся движение японских
    свечей, или иных цен, может и продолжиться. По Тренду.
    Всем Успехов! На связи. Искренне Ваш,     VT.

 


