Old Time Frame EMA

Индикатор двух динамических уровней сопротивления и поддержки Moving Average.

Данный индикатор рисует на открытом графике младшего тайм фрейма, ЕМА со старшего тайм фрейма.

Создан для наглядности сигналов, для входа в рынок, для тех трейдеров, у кого Средние Скользящие Цены (ЕМА или МА),

являются основным сигналом для открытия или закрытия сделок. А также ориентиром, направлением тренда в движении

текущих цен, внутри дня и в среднесрочной торговле.





Возможные типы средних скользящих в индикаторе:

Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ).

Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.



Типы МА:

SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;

EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя;

SMMA (Smoothed Moving Average) - сглаженная скользящая средняя;

LWMA (Linear Weighted Moving Average) – линейно-взвешенная скользящая средняя;



В индикаторе есть возможность менять цвет и период всех двух Moving Average. При правильном понимании,

индикатор наглядно показывают трейдеру, направление тренда по валютному инструменту. А также Возможные

точки входа в валютный рынок.



Пробой или отскок цены от Moving Average разных периодов и типов, является самой простой стратегией из

многообразия методов торговли на валютном рынке.

К примеру, если трейдер видит, что цена пробила МА и цена закрепляется выше или ниже, то появляется

возможный сигнал для входа в рынок по начавшемуся направлению. Если трейдер ждёт подхода цены к ЕМА

для открытия сделки на отскок. То при открытии данной сделки можно установить небольшой (sl) сразу за

мувингом. И при состоявшемся отскоке цены от ЕМА, перевести сделку в безубыток.



Некоторые входные параметры индикатора, по умолчанию:

Period EMA (1) one - период первого Moving Average, по умолчанию : 365.

Time Frame Old EMA (1) one – период тайм фрейма ЕМА . Т . е . с какого таймфрейма берётся ЕМА .

Price Applied EMA (1) one - По умолчанию в построении MA используются цены закрытия баров: Close price.

Color (1) EMA one – Цвет Moving Average 1 и ценовой метки, по умолчанию: Black .

Width МА (2) – толщина E МА, по умолчанию: 6.





Примечание: Стиль при толщине 1, линий EМА не меняется, так как это вспомогательный индикатор. И толщины

этих мувингов должны отличаться, от стандартных. Также, для отличий, в торце ЕМА сделаны ценовые метки.





Несколько советов трейдеру по стратегии пересечение МА:

Не открывай сделки в пробой или отскок от средней скользящей,

пока не закрылся таймфрейм, свеча или бар. (Сигнал: закрытие выше,

шпилька - ЛП - покупаем, закрытие ниже – продаём.)



Но помним, вопреки всем ЕМА) Начавшееся движение японских

свечей, или иных цен, может и продолжиться. По Тренду.

Всем Успехов! На связи. Искренне Ваш, VT .



