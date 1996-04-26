Salvest Drawdown Limiter

Découvrez le Limiteur de Drawdown EA ultime pour MetaTrader 5

Protégez votre compte de trading avec notre Expert Advisor (EA) avancé Limiteur de Drawdown. Cet outil puissant surveille en temps réel l'intégralité de votre compte, garantissant que vos pertes ne dépassent jamais les seuils prédéfinis. Conçu pour fonctionner indépendamment dans une fenêtre de graphique séparée, il s'intègre parfaitement à vos stratégies de trading existantes, offrant une couche supplémentaire de sécurité sans interférer avec d'autres EA.

Caractéristiques clés :

  • Surveillance du compte entier : Suit en continu le solde de votre compte, l'équité et le drawdown sur toutes les positions ouvertes, quel que soit le symbole ou l'EA utilisé.

  • Limites de drawdown personnalisables : Définissez votre pourcentage maximal de drawdown autorisé pour fermer automatiquement toutes les positions si la limite est dépassée, protégeant ainsi votre capital.

  • Tableau de bord en temps réel : Restez informé grâce à un tableau de bord élégant affiché sur le graphique, montrant les indicateurs essentiels du compte, y compris le solde, l'équité, les profits/pertes et le drawdown restant avant la fermeture.

  • Notifications d'alerte : Recevez des alertes instantanées lorsque votre drawdown atteint des niveaux d'avertissement, vous permettant de prendre des mesures proactives avant d'atteindre la limite.

  • Interface conviviale : Facile à installer et à configurer, avec des paramètres personnalisables pour s'adapter à vos préférences de trading.

Pourquoi choisir notre Limiteur de Drawdown EA ?

  • Compatibilité : Fonctionne avec n'importe quelle stratégie ou EA, car il opère dans une fenêtre de graphique séparée, évitant ainsi tout conflit ou limitation.

  • Tranquillité d'esprit : Concentrez-vous sur votre trading tandis que l'EA gère automatiquement le risque, protégeant votre compte contre des pertes importantes inattendues.

  • Support professionnel : Bénéficiez de notre service client dédié et de mises à jour régulières pour garder votre EA en parfait état de fonctionnement.

Améliorez la sécurité de votre trading dès aujourd'hui avec le Limiteur de Drawdown EA. Ne laissez pas la protection de votre compte au hasard—automatisez-la !

---

Avertissement Juridique:

Le Limiteur de Drawdown EA est un outil conçu pour aider les traders à gérer leur risque de trading en surveillant les niveaux de drawdown du compte. Bien qu'il vise à aider à protéger le capital de trading, nous ne faisons aucune garantie ou promesse concernant sa performance ou son efficacité. Le trading sur les marchés financiers implique des risques substantiels, et le potentiel de pertes significatives existe.

En utilisant le Limiteur de Drawdown EA, vous reconnaissez et acceptez que :

  • Vous êtes seul responsable de toute décision d'investissement que vous prenez.
  • Nous ne sommes pas responsables des pertes financières ou des dommages que vous pourriez subir en utilisant ce produit.
  • Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.
  • L'EA est fourni "en l'état" sans aucune garantie de quelque nature que ce soit.

Il est essentiel de comprendre que cet EA ne remplace pas votre propre jugement et diligence raisonnable. Nous vous recommandons fortement de consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions de trading.

