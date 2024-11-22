Dual MA Cross with Filter

Trading Automatico con Medie Mobili e Filtro Trend

L'Expert Advisor "Dual MA Cross with Filter" è un sistema di trading Forex progettato per offrire flessibilità e precisione. Permette di personalizzare diversi parametri di input per adattarne il comportamento alla tua strategia di trading. L'EA è stato testato per verificarne la funzionalità sulla coppia di valute EURUSD con un timeframe di 5 minuti, ma può essere utilizzato anche su altre coppie Forex. Si consiglia di verificarne prima la funzionalità e i risultati tramite backtest, adattandolo al contesto scelto. Inoltre, è importante implementare una propria strategia di gestione del capitale, in quanto l'EA non include un money management integrato.

Parametri personalizzabili:

  1. Dimensione del Lotto ( LotSize ):

    • Specifica il volume di trading per ogni operazione. L'EA regolerà automaticamente questo valore per rispettare le regole del broker riguardanti il lotto minimo, massimo e il passo incrementale.
    • Default: 0.1 lotti.

  2. Impostazioni Media Mobile Filtro:

    • Periodo: Imposta il periodo della media mobile utilizzata come filtro di tendenza.
    • Metodo: Scegli il tipo di calcolo della media mobile (es. SMA, EMA).
    • Timeframe: Usa il timeframe corrente del grafico o specificane uno diverso.
    • Default: Periodo = 50, Metodo = SMA, Timeframe = Grafico Corrente (PERIOD_CURRENT).

  3. Impostazioni Media Mobile Lenta:

    • Periodo: Imposta il periodo della media mobile più lenta.
    • Metodo: Scegli il tipo di calcolo della media mobile (es. SMA, EMA).
    • Timeframe: Usa il timeframe corrente del grafico o specificane uno diverso.
    • Default: Periodo = 26, Metodo = SMA, Timeframe = Grafico Corrente (PERIOD_CURRENT).

  4. Impostazioni Media Mobile Veloce:

    • Periodo: Imposta il periodo della media mobile più veloce.
    • Metodo: Scegli il tipo di calcolo della media mobile (es. SMA, EMA).
    • Timeframe: Usa il timeframe corrente del grafico o specificane uno diverso.
    • Default: Periodo = 7, Metodo = SMA, Timeframe = Grafico Corrente (PERIOD_CURRENT).

  5. Impostazioni di Rischio e Rendimento:

    • Take Profit (TP): Specifica l'obiettivo di profitto in pips.
    • Stop Loss (SL): Specifica il limite di perdita in pips.
    • Default: TP = 50 pips, SL = 50 pips.

  6. Comportamento Operativo:

    • Enable_Trading: Abilita o disabilita l’esecuzione automatica delle operazioni. Imposta su False per utilizzare l’EA solo come generatore di segnali.
    • Send_Alerts: Abilita o disabilita gli avvisi quando vengono generati segnali.
    • Default: Enable_Trading = True , Send_Alerts = True .

Note Importanti:

  1. Test di Funzionalità:

    • L'EA è stato testato sulla coppia di valute EURUSD con un timeframe di 5 minuti, ma può essere utilizzato su altre coppie Forex e timeframe. Si consiglia di verificarne i risultati tramite backtest.

  2. Gestione del Capitale:

    • Questo EA non include una strategia di money management integrata. È consigliabile implementare una propria gestione del capitale per proteggere il conto e adattarsi agli obiettivi di trading.

  3. Backtest e Ottimizzazione:

    • Esegui un backtest approfondito con il Tester Strategico di MetaTrader per valutare le prestazioni e regolare i parametri.

  4. Cautela nel Trading Reale:

    • Utilizza inizialmente un conto demo per osservare il comportamento dell’EA in tempo reale, prima di passare a un conto reale.







