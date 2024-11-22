Dual MA Cross with Filter
- Experts
- Fabio Mazzotta
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 22 novembre 2024
- Attivazioni: 5
Trading Automatico con Medie Mobili e Filtro Trend
L'Expert Advisor "Dual MA Cross with Filter" è un sistema di trading Forex progettato per offrire flessibilità e precisione. Permette di personalizzare diversi parametri di input per adattarne il comportamento alla tua strategia di trading. L'EA è stato testato per verificarne la funzionalità sulla coppia di valute EURUSD con un timeframe di 5 minuti, ma può essere utilizzato anche su altre coppie Forex. Si consiglia di verificarne prima la funzionalità e i risultati tramite backtest, adattandolo al contesto scelto. Inoltre, è importante implementare una propria strategia di gestione del capitale, in quanto l'EA non include un money management integrato.
Parametri personalizzabili:
-
Dimensione del Lotto ( LotSize ):
- Specifica il volume di trading per ogni operazione. L'EA regolerà automaticamente questo valore per rispettare le regole del broker riguardanti il lotto minimo, massimo e il passo incrementale.
- Default: 0.1 lotti.
-
Impostazioni Media Mobile Filtro:
- Periodo: Imposta il periodo della media mobile utilizzata come filtro di tendenza.
- Metodo: Scegli il tipo di calcolo della media mobile (es. SMA, EMA).
- Timeframe: Usa il timeframe corrente del grafico o specificane uno diverso.
- Default: Periodo = 50, Metodo = SMA, Timeframe = Grafico Corrente (PERIOD_CURRENT).
-
Impostazioni Media Mobile Lenta:
- Periodo: Imposta il periodo della media mobile più lenta.
- Metodo: Scegli il tipo di calcolo della media mobile (es. SMA, EMA).
- Timeframe: Usa il timeframe corrente del grafico o specificane uno diverso.
- Default: Periodo = 26, Metodo = SMA, Timeframe = Grafico Corrente (PERIOD_CURRENT).
-
Impostazioni Media Mobile Veloce:
- Periodo: Imposta il periodo della media mobile più veloce.
- Metodo: Scegli il tipo di calcolo della media mobile (es. SMA, EMA).
- Timeframe: Usa il timeframe corrente del grafico o specificane uno diverso.
- Default: Periodo = 7, Metodo = SMA, Timeframe = Grafico Corrente (PERIOD_CURRENT).
-
Impostazioni di Rischio e Rendimento:
- Take Profit (TP): Specifica l'obiettivo di profitto in pips.
- Stop Loss (SL): Specifica il limite di perdita in pips.
- Default: TP = 50 pips, SL = 50 pips.
-
Comportamento Operativo:
- Enable_Trading: Abilita o disabilita l’esecuzione automatica delle operazioni. Imposta su False per utilizzare l’EA solo come generatore di segnali.
- Send_Alerts: Abilita o disabilita gli avvisi quando vengono generati segnali.
- Default: Enable_Trading = True , Send_Alerts = True .
Note Importanti:
-
Test di Funzionalità:
- L'EA è stato testato sulla coppia di valute EURUSD con un timeframe di 5 minuti, ma può essere utilizzato su altre coppie Forex e timeframe. Si consiglia di verificarne i risultati tramite backtest.
-
Gestione del Capitale:
- Questo EA non include una strategia di money management integrata. È consigliabile implementare una propria gestione del capitale per proteggere il conto e adattarsi agli obiettivi di trading.
-
Backtest e Ottimizzazione:
- Esegui un backtest approfondito con il Tester Strategico di MetaTrader per valutare le prestazioni e regolare i parametri.
-
Cautela nel Trading Reale:
- Utilizza inizialmente un conto demo per osservare il comportamento dell’EA in tempo reale, prima di passare a un conto reale.