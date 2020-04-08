MT4 Macd Divergence Scanner

Questo indicatore offre un modo efficiente per monitorare simultaneamente più coppie di valute e diversi intervalli temporali. Visualizzando le divergenze tra il prezzo e l’indicatore MACD in una tabella chiara e ben strutturata, consente ai trader di individuare potenziali punti di inversione di mercato senza dover passare continuamente da un grafico all’altro.

Le divergenze possono segnalare un cambiamento di momentum, sia rialzista che ribassista. Ad esempio, si verifica una divergenza ribassista quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo, ma il MACD non lo conferma con un massimo più alto corrispondente. Al contrario, si ha una divergenza rialzista quando il prezzo forma un minimo più basso mentre il MACD ne registra uno più alto.

Nella tabella dell’indicatore, ogni strumento (ad es. EURUSD, GBPUSD) è elencato verticalmente a sinistra, mentre i timeframe selezionati (ad es. M5, H1, D1) sono disposti orizzontalmente in alto. Un semplice punto indica l’assenza di divergenze; quando appare un’etichetta “UP” o “DN” (down), si evidenzia un potenziale segnale di trading. “UP” in verde suggerisce un’opportunità di acquisto, mentre “DN” in rosso indica una potenziale vendita. Una volta rilevato il segnale, l’indicatore può inviare avvisi tramite popup, e-mail o notifiche push, a seconda delle impostazioni scelte. Come sempre, è prudente confermare qualunque segnale con ulteriori strumenti, come analisi su timeframe superiori, medie mobili o livelli chiave di supporto e resistenza.

Questo strumento versatile offre due modalità di scansione: una si concentra esclusivamente sul simbolo del grafico attuale, mentre l’altra analizza un elenco personalizzato di simboli. Se si desidera scansionare più strumenti contemporaneamente, basta inserire ciascun simbolo separato da virgole (senza spazi) nel pannello delle impostazioni. In tal caso, posizionare la tabella in una finestra grafica separata può offrire una panoramica più chiara dell’intero mercato.