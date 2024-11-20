The First Red MT5

 L'indicatore "The First Red", basato sulla strategia ideata da Dariusz Dargo, è progettato per identificare e contrassegnare le candele sul grafico che soddisfano le condizioni della strategia "The First Red" e le sue estensioni, come "Second Red", "First Green" e "Second Green". La strategia si concentra sull'analisi degli estremi locali e dei segnali dell'oscillatore MACD.

  • Prima candela rossa (First Red Candle): Una candela viene contrassegnata come "First Red" quando stabilisce un massimo locale e l'istogramma MACD cambia direzione verso il ribasso. Simbolo sul grafico: una freccia rossa rivolta verso il basso sopra la candela.

  • Seconda candela rossa (Second Red Candle): La seconda candela ribassista che segue la "First Red", confermando il cambiamento di direzione. Simbolo sul grafico: il numero "2" rosso sopra la candela.

  • Prima candela verde (First Green Candle): Una candela viene contrassegnata come "First Green" quando stabilisce un minimo locale e l'istogramma MACD cambia direzione verso il rialzo. Simbolo sul grafico: una freccia verde rivolta verso l'alto sotto la candela.

  • Seconda candela verde (Second Green Candle): La seconda candela rialzista che segue la "First Green", confermando il cambiamento di direzione. Simbolo sul grafico: il numero "2" verde sotto la candela.

Caratteristiche dell'indicatore:

  • Contrassegno visivo delle candele direttamente sul grafico.
  • Integrazione con l'oscillatore MACD per un'identificazione precisa dei cambiamenti di momentum.
  • Colori e simboli personalizzabili per una facile interpretazione.

Scopo: L'indicatore è pensato per i trader che cercano punti di svolta dinamici e segnali di ingresso precisi, e può essere utilizzato efficacemente sia sui grafici a candele standard che sui grafici Range Bar.


