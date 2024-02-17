Stop Loss Manager

STANCO DI DOVER CALCOLARE IL LOTTO OGNI VOLTA?

Questo indicatore lo farà per conto tuo, QUALSIASI SIA L'ASSET CHE SCEGLI, e tutto in circa 10 SECONDI!!!


ISTRUZIONI

I passaggi da seguire sono rispettivamente:

  1. Mettere l'indicatore sul grafico dell'asset su cui si vuole operare.

  2. Andare su "Valori di input".

  3. Inserire lo stop loss.

  4. Scegliere il rischio in $.
    Potrai inoltre scegliere se calcolarlo in percentuale rispetto al denaro sul tuo account, o con un quantitativo fisso i denaro (es. "calcola il rischio dell'1%" oppure "calcola un rischio di 100$").

  5. Attivare l'alert del lotto tramite l'apposito pulsante che comparirà sul grafico.


BONUS

L'indicatore andrà anche a scovare quando il lottaggio è troppo alto rispetto alla leva con la quale si potrebbe aprire rispetto al proprio account, ed, inoltre, se il lotto che si dovrebbe aprire è troppo basso rispetto al lottaggio minimo richiesto dal broker.

Se una di queste due condizioni si verificasse, verrebbe mandato un alert all'utente per informarlo.


Che aspetti?!
Levati il peso di calcolare ogni volta il lotto da utilizzare e comincia a fare trading con STRUMENTI PROFESSIONALI e FACILI DA UTILIZZARE!

Altri dall'autore
Volatility Breakout Master
Nicola Chimenti
Experts
Descrizione generale Volatility Breakout Master è un Expert Advisor pensato per cogliere i movimenti di volatilità grazie a una strategia di “breakout + reversione”. Il sistema rileva la rottura dei massimi o minimi delle ultime X candele all’interno di una finestra oraria configurabile, apre una posizione a favore del movimento, e qualora il mercato inverta direzione entra nella direzione opposta seguendo un modello dinamico. Al completamento del ciclo (quando una direzione prevale), tutte le
FREE
Trend Validator
Nicola Chimenti
Indicatori
I trend sono come il "Santo Graal dei trader": possono darti un  win rate più elevato , un migliore rapporto rischio-rendimento , una gestione della posizione più semplice e molto altro ancora... Ma è davvero difficile determinare l'andamento con precisione per via dei segnali falsi; soprattutto se si vuole mantenere il giusto tempismo per poter captare in anticipo movimenti massicci. Ecco perché ho creato il Trend Validator: uno nuovo software GRATUITO che renderà l' identificazione dei trend
FREE
Tekno RSI
Nicola Chimenti
5 (2)
Indicatori
Stufo di utilizzare i soliti indicatori tecnici? L'Indicatore "Tekno RSI" è uno strumento innovativo progettato per rendere l'interpretazione dell'RSI (Relative Strength Index) più intuitiva ed accessibile agli operatori di tutti i livelli, offrendo una rappresentazione visuale chiara ed intuitiva delle condizioni di mercato. 1)Principali vantaggi Istogramma a 3 Colori: L’RSI è un indicatore molto versatile e capace di dare sia indicazioni sulla direzionalità di mercato che sui possibili pun
FREE
Filtro:
Coreentrades
188
Coreentrades 2024.06.03 09:00 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Nicola Chimenti
1224
Risposta dello sviluppatore Nicola Chimenti 2024.06.10 22:18
I'm glad that this tool is helping you!
Thank you for the review, it give me a very huge satisfaction to see that my work is appreciate.
I hope this software will help you to reach your goals!!!
Rispondi alla recensione