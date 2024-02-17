Stop Loss Manager
- Indicatori
- Nicola Chimenti
- Versione: 1.0
STANCO DI DOVER CALCOLARE IL LOTTO OGNI VOLTA?
Questo indicatore lo farà per conto tuo, QUALSIASI SIA L'ASSET CHE SCEGLI, e tutto in circa 10 SECONDI!!!
ISTRUZIONI
I passaggi da seguire sono rispettivamente:
- Mettere l'indicatore sul grafico dell'asset su cui si vuole operare.
- Andare su "Valori di input".
- Inserire lo stop loss.
- Scegliere il rischio in $.
Potrai inoltre scegliere se calcolarlo in percentuale rispetto al denaro sul tuo account, o con un quantitativo fisso i denaro (es. "calcola il rischio dell'1%" oppure "calcola un rischio di 100$").
- Attivare l'alert del lotto tramite l'apposito pulsante che comparirà sul grafico.
BONUS
L'indicatore andrà anche a scovare quando il lottaggio è troppo alto rispetto alla leva con la quale si potrebbe aprire rispetto al proprio account, ed, inoltre, se il lotto che si dovrebbe aprire è troppo basso rispetto al lottaggio minimo richiesto dal broker.
Se una di queste due condizioni si verificasse, verrebbe mandato un alert all'utente per informarlo.
Che aspetti?!
Levati il peso di calcolare ogni volta il lotto da utilizzare e comincia a fare trading con STRUMENTI PROFESSIONALI e FACILI DA UTILIZZARE!
