Tekno RSI

5

Stufo di utilizzare i soliti indicatori tecnici?


L'Indicatore "Tekno RSI" è uno strumento innovativo progettato per rendere l'interpretazione dell'RSI (Relative Strength Index) più intuitiva ed accessibile agli operatori di tutti i livelli, offrendo una rappresentazione visuale chiara ed intuitiva delle condizioni di mercato.


1)Principali vantaggi


Istogramma a 3 Colori:


L’RSI è un indicatore molto versatile e capace di dare sia indicazioni sulla direzionalità di mercato che sui possibili punti di inversione di esso, ma ha un grosso problema: quando si è al grafico, specie in fase di backtesting, risulta difficile avere una visualizzazione intuitiva dell’RSI e del grafico allo stesso tempo, e questo può facilmente condurre in errore i trader. Purtroppo si sà, gli umani non sono perfetti (giustamente).


Questo problema è stato risolto grazie alla visualizzazione a 3 colori dei valori dell’RSI forniti da questo indicatore: Ipercomprato, ipervenduto e neutro; tre colori distinti facilitano la comprensione istantanea delle condizioni di mercato e consentono di avere una maggiore oggettività sul grafico.



Medie Mobili sull'RSI:


Spesso i trader impongono come condizione di ingresso che l’RSI debba essere superiore o maggiore di un certo valore, ma, senza un filtro per valutare anche il valore adeguato dell’RSI al variare delle condizioni di mercato, questo può trarre in inganno molto facilmente.

Ecco perchè nel “Tekno RSI” ci sono medie mobili calcolate sull'RSI, che consentono di valutare la direzione e la velocità del cambiamento del valore nella serie storica dell’RSI.

Questo fornirà un grado di accuratezza in più, in quanto sarà possibile vedere graficamente e stampata a video la distanza tra le due medie dei valori dell’RSI nel passato e l’attuale valore. 


Analisi Dinamica:


Tramite i punti visti in precedenza, uniti alle scritte presenti sul grafico del prezzo, sarà possibile visualizzare se l'RSI è in aumento, diminuzione o stabile, fornendo un'indicazione chiara del trend e della sua forza sulla base della serie storica oltre che sul semplice valore attuale dell’indicatore.


Rilevamento di Anomalie:


Di solito è difficile andare a capire quando l’RSI segnala un eccesso di domanda o di offerta: ci si può basare su dei valori fissi, ma essi non possono dare un’accuratezza alta e, se si basasse un sistema solo su di essi, esso sarebbe in perdita sul lungo termine.

Ricavare un vantaggio statistico è invece molto più facile quando si può valutare qual è la “normale oscillazione” dell’RSI, sulla base degli scorsi valori assunti da esso, e rapportarlo poi a questi valori.

Per questo l’indicatore “Tekno RSI” dà un vantaggio molto più concreto in termini di identificazione di oscillazioni anomale nell'RSI, consentendo agli operatori di cogliere rapidamente variazioni significative.



2)Strumenti di Trading ESCLUSIVI


Alert per Escursioni dell'RSI:


Ricevi avvisi quando l'RSI supera una soglia rispetto alla sua media storica, aiutandoti a individuare movimenti estremi del prezzo ed ad agire con prontezza quando si verificano le altre condizioni che compongono la tua checklist.


Alert per Crossover delle Medie Mobili:


Sottolinea i momenti cruciali con notifiche per i crossover tra le medie mobili sull'RSI, segnalando possibili inversioni di tendenza: possono essere implementate con un sistema trend following, per avere un sostegno in più nella propria strategia, magari aumentando il win rate tramite l’uso di questo strumento.


Versatilità e Facilità d'Uso:

  • Personalizza le impostazioni in base alle tue preferenze di trading ed in base a come più ti piace la visualizzazione grafica.
  • Rappresentazione chiara e intuitiva per operatori di ogni livello di esperienza.


Questo indicatore, aggiunto ad un buon trigger, qualche filtro operativo ed un'adeguata gestione del rischio può essere utilizzato per creare delle strategie di trading molto profittevoli sul lungo termine.


Ti senti pronto per avere GRATUITAMENTE un potente software a tua disposizione?

Scarica ora e trasforma la tua analisi dell'RSI in una strategia di trading che ti porti delle belle soddisfazioni sui mercati!

Recensioni 4
Amedeo Trubbiani
558
Amedeo Trubbiani 2025.02.14 11:09 
 

Finded recentrly this Tecnic, very prepared, honest and with fast help for the trading. His indicator, simple but effective, sounds good in my graphics! Est Est Est

katototo
1046
katototo 2024.07.17 09:59 
 

Works well in allowing you to see if you should get in , get out or just wait .

Rispondi alla recensione