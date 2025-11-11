Volatility Breakout Master
- Experts
- Nicola Chimenti
- Versione: 1.87
Descrizione generale
Volatility Breakout Master è un Expert Advisor pensato per cogliere i movimenti di volatilità grazie a una strategia di “breakout + reversione”.
Il sistema rileva la rottura dei massimi o minimi delle ultime X candele all’interno di una finestra oraria configurabile, apre una posizione a favore del movimento, e qualora il mercato inverta direzione entra nella direzione opposta seguendo un modello dinamico.
Al completamento del ciclo (quando una direzione prevale), tutte le operazioni vengono chiuse e il sistema ricomincia.
Pulsanti Interattivi in Back-Test
Una delle funzionalità più distintive di Volatility Breakout Master è il pannello di controllo con pulsanti operativi che funziona anche in modalità back-tester.
In particolare:
Durante la simulazione (back-test) puoi intervenire manualmente:
-
chiudere tutte le posizioni Buy,
-
chiudere tutte le posizioni Sell,
-
o chiudere tutte le posizioni del sistema con un solo click.
Questa modalità ibrida — automatica + intervento manuale — consente di “allenarsi” a usare l’EA, testando l’effetto dei propri interventi in un ambiente controllato prima di utilizzarlo live.
Nel vivo dell’operatività, lo stesso pannello dà un controllo immediato e pratico: se vuoi bloccare una parte del sistema, intervenire sulle direzioni o semplicemente chiudere tutto, puoi farlo senza uscire dall’EA.
Questa funzione rende Volatility Breakout Master particolarmente adatto non solo per l’automazione pura, ma anche per i trader che vogliono mixare operatività automatica e gestione manuale, o testare scenari operativi in modalità simulazione.
Funzioni principali
-
Strategia basata su rottura dei massimi/minimi delle ultime X candele in finestra oraria selezionabile
-
Possibilità di netting (chiusura di una posizione precedente e apertura di una nuova più grande nella direzione opposta)
-
Scadenza automatica delle operazioni: ogni trade può durare al massimo un numero di minuti impostato
-
Controllo del rischio:
-
Drawdown massimo configurabile
-
Target monetario per ciclo operativo (basato su esposizione per 0.01 lotti)
-
Trailing stop su base monetaria
-
-
Limitazione “una sequenza al giorno” per chi desidera operare solo fino al primo ciclo profittevole
-
Moltiplicatore dei lotti nei cambi di direzione
-
Altri input configurabili: logging dettagliato, massimo slippage, massimo numero di posizioni, finestra oraria personalizzabile
Consigli operativi
Per sfruttare al meglio Volatility Breakout Master, si raccomanda di seguire alcune buone pratiche operative:
-
Preferire asset direzionali, ovvero strumenti che tendono a sviluppare movimenti ampi e coerenti (come certi indici, materie prime o coppie valutarie in trend), evitando strumenti mean-reverting dove i breakout vengono spesso riassorbiti rapidamente.
-
Operare su finestre temporali brevi, così da ridurre il rischio di inversioni strutturali e mantenere la logica di breakout su movimenti di volatilità rapidi.
-
Prestare attenzione allo spread, soprattutto su strumenti o orari con spread variabile: se la distanza tra i livelli di entrata long e short è troppo ridotta rispetto allo spread medio, la strategia può essere penalizzata.
-
Ottimizzare i parametri nel tester MT5 per ogni asset, timeframe e broker, in modo da adattare correttamente la sensibilità del sistema alla volatilità reale.
Utilizzo consigliato
Volatility Breakout Master è pensato per i trader che desiderano una strategia automatica ma con pieno controllo operativo.
Grazie ai pulsanti interattivi anche in back-test, è ideale per:
-
test approfonditi in ambiente simulato prima dell’utilizzo reale;
-
operatività ibrida (automatica + manuale);
-
chi vuole un EA flessibile, capace di adattarsi a diversi mercati e approcci.
Può essere applicato su diversi simboli e timeframe, ma si consiglia di testare e ottimizzare sempre in modalità demo prima del conto reale.
Avvertenze
Questo Expert Advisor non garantisce risultati specifici.
Le performance dipendono da condizioni di mercato, broker, spread, latenza, parametri e gestione del rischio.
Si raccomanda un test approfondito in modalità demo prima dell’utilizzo reale.