Volatility Breakout Master

Descrizione generale

Volatility Breakout Master è un Expert Advisor pensato per cogliere i movimenti di volatilità grazie a una strategia di “breakout + reversione”.
Il sistema rileva la rottura dei massimi o minimi delle ultime X candele all’interno di una finestra oraria configurabile, apre una posizione a favore del movimento, e qualora il mercato inverta direzione entra nella direzione opposta seguendo un modello dinamico.
Al completamento del ciclo (quando una direzione prevale), tutte le operazioni vengono chiuse e il sistema ricomincia.

Pulsanti Interattivi in Back-Test

Una delle funzionalità più distintive di Volatility Breakout Master è il pannello di controllo con pulsanti operativi che funziona anche in modalità back-tester.
In particolare:

Durante la simulazione (back-test) puoi intervenire manualmente:

  • chiudere tutte le posizioni Buy,

  • chiudere tutte le posizioni Sell,

  • o chiudere tutte le posizioni del sistema con un solo click.

Questa modalità ibrida — automatica + intervento manuale — consente di “allenarsi” a usare l’EA, testando l’effetto dei propri interventi in un ambiente controllato prima di utilizzarlo live.

Nel vivo dell’operatività, lo stesso pannello dà un controllo immediato e pratico: se vuoi bloccare una parte del sistema, intervenire sulle direzioni o semplicemente chiudere tutto, puoi farlo senza uscire dall’EA.

Questa funzione rende Volatility Breakout Master particolarmente adatto non solo per l’automazione pura, ma anche per i trader che vogliono mixare operatività automatica e gestione manuale, o testare scenari operativi in modalità simulazione.

Funzioni principali

  • Strategia basata su rottura dei massimi/minimi delle ultime X candele in finestra oraria selezionabile

  • Possibilità di netting (chiusura di una posizione precedente e apertura di una nuova più grande nella direzione opposta)

  • Scadenza automatica delle operazioni: ogni trade può durare al massimo un numero di minuti impostato

  • Controllo del rischio:

    • Drawdown massimo configurabile

    • Target monetario per ciclo operativo (basato su esposizione per 0.01 lotti)

    • Trailing stop su base monetaria

  • Limitazione “una sequenza al giorno” per chi desidera operare solo fino al primo ciclo profittevole

  • Moltiplicatore dei lotti nei cambi di direzione

  • Altri input configurabili: logging dettagliato, massimo slippage, massimo numero di posizioni, finestra oraria personalizzabile

Consigli operativi

Per sfruttare al meglio Volatility Breakout Master, si raccomanda di seguire alcune buone pratiche operative:

  • Preferire asset direzionali, ovvero strumenti che tendono a sviluppare movimenti ampi e coerenti (come certi indici, materie prime o coppie valutarie in trend), evitando strumenti mean-reverting dove i breakout vengono spesso riassorbiti rapidamente.

  • Operare su finestre temporali brevi, così da ridurre il rischio di inversioni strutturali e mantenere la logica di breakout su movimenti di volatilità rapidi.

  • Prestare attenzione allo spread, soprattutto su strumenti o orari con spread variabile: se la distanza tra i livelli di entrata long e short è troppo ridotta rispetto allo spread medio, la strategia può essere penalizzata.

  • Ottimizzare i parametri nel tester MT5 per ogni asset, timeframe e broker, in modo da adattare correttamente la sensibilità del sistema alla volatilità reale.

Utilizzo consigliato

Volatility Breakout Master è pensato per i trader che desiderano una strategia automatica ma con pieno controllo operativo.
Grazie ai pulsanti interattivi anche in back-test, è ideale per:

  • test approfonditi in ambiente simulato prima dell’utilizzo reale;

  • operatività ibrida (automatica + manuale);

  • chi vuole un EA flessibile, capace di adattarsi a diversi mercati e approcci.

Può essere applicato su diversi simboli e timeframe, ma si consiglia di testare e ottimizzare sempre in modalità demo prima del conto reale.

Avvertenze

Questo Expert Advisor non garantisce risultati specifici.
Le performance dipendono da condizioni di mercato, broker, spread, latenza, parametri e gestione del rischio.
Si raccomanda un test approfondito in modalità demo prima dell’utilizzo reale.


Altri dall’autore
Trend Validator
Nicola Chimenti
Indicatori
I trend sono come il "Santo Graal dei trader": possono darti un  win rate più elevato , un migliore rapporto rischio-rendimento , una gestione della posizione più semplice e molto altro ancora... Ma è davvero difficile determinare l'andamento con precisione per via dei segnali falsi; soprattutto se si vuole mantenere il giusto tempismo per poter captare in anticipo movimenti massicci. Ecco perché ho creato il Trend Validator: uno nuovo software GRATUITO che renderà l' identificazione dei trend
FREE
Tekno RSI
Nicola Chimenti
5 (2)
Indicatori
Stufo di utilizzare i soliti indicatori tecnici? L'Indicatore "Tekno RSI" è uno strumento innovativo progettato per rendere l'interpretazione dell'RSI (Relative Strength Index) più intuitiva ed accessibile agli operatori di tutti i livelli, offrendo una rappresentazione visuale chiara ed intuitiva delle condizioni di mercato. 1)Principali vantaggi Istogramma a 3 Colori: L’RSI è un indicatore molto versatile e capace di dare sia indicazioni sulla direzionalità di mercato che sui possibili pun
FREE
Stop Loss Manager
Nicola Chimenti
Indicatori
STANCO DI DOVER CALCOLARE IL LOTTO OGNI VOLTA? Questo indicatore lo farà per conto tuo, QUALSIASI SIA L'ASSET CHE SCEGLI, e tutto in circa  10 SECONDI !!! ISTRUZIONI I passaggi da seguire sono rispettivamente: Mettere l'indicatore sul grafico dell'asset su cui si vuole operare. Andare su "Valori di input ". Inserire lo stop loss . Scegliere il rischio in $ . Potrai inoltre scegliere se calcolarlo in percentuale rispetto al denaro sul tuo account, o con un quantitativo fisso i denaro (es. "ca
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione