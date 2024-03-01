Trend Validator
- Indicatori
- Nicola Chimenti
- Versione: 1.0
I trend sono come il "Santo Graal dei trader": possono darti un win rate più elevato, un migliore rapporto rischio-rendimento, una gestione della posizione più semplice e molto altro ancora...
Ma è davvero difficile determinare l'andamento con precisione per via dei segnali falsi; soprattutto se si vuole mantenere il giusto tempismo per poter captare in anticipo movimenti massicci.
Ecco perché ho creato il Trend Validator: uno nuovo software GRATUITO che renderà l'identificazione dei trend e la costruzione di una nuova strategia un lavoro molto più semplice.
ANATOMIA DEL SOFTWARE
L'indicatore è composto da 3 medie mobili speciali con doppio livellamento che cambia colore a seconda dell'andamento del prezzo.
- Una media mobile a breve termine (20 periodi).
- Una media mobile a medio termine (200 periodi).
- Una media mobile calcolata su un intervallo di tempo più elevato, impostata su un diverso timeframe (giornaliero, 1440 minuti).
COME USARE L'INDICATORE?
- Come componente principale di una strategia.
Se si ha una convergenza sul breve termine e sul medio termine, ciò indica un possibile segnale.
Ad esempio, se il colore di entrambi indica un segnale di acquisto ed entrambe le medie mobili sono al di sotto del prezzo, può essere considerato un segnale di acquisto: soprattutto se anche la media mobile calcolata sul timeframe più elevato mostra una convergenza.
In caso contrario, potrebbe essere considerato un segnale di vendita.
- Per migliorare la tua strategia.
Se identifichi correttamente il trend, puoi avere molti vantaggi statistici seguendolo: ad esempio, potresti aprire operazioni solo nella direzione del trend per aumentare il tasso di successo della tua strategia, o scegliere un target più alto se il trend è a favore della tua posizione.
Funziona molto bene soprattutto se lo usi su un mercato con proprietà trend following, ad esempio indici, criptovalute o petrolio.
Allora, sei pronto per portare la tua operatività ad un livello più alto?
Usa il potere del trend, utilizzando questo indicatore in modo completamente GRATUITO!
