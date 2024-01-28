Chart Control MT4

5
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia.

MT5: https://www.mql5.com/pt/market/product/109444


Recensioni 1
Dione Da Silva Ribas
216
Dione Da Silva Ribas 2024.01.30 01:19 
 

Ótimo indicador, ferramenta de qualidade, o proprietário esta de parabéns.

Prodotti consigliati
TPX Alerta Media 9
TPX
5 (1)
Indicatori
O indicador com alertas do Setup de Larry Williams que conseguiu fazer U$ 10.000 virar U$ 1.100,00 em um campeonato de Trade em 1987 e comprovou fazendo a filha, que é atriz, fazer o mesmo estrago no mercado! A média de 9 para cima é compra, para baixo é venda, simples assim! Com alertas de sons e visual de compra, venda e flat, você se mantendo posicionado até a o alerta inverso a sua posição. Aconselhável usar de H1 para cima.
FREE
Ratio for MT4
Radim Kucera
Indicatori
This indicator shows ratios between extremes on the chart. You can specify your own ratios (e.g. Fibonacci). Parameters Most important Density - how much in details to search ratios in extremes. Bigger number means less details, smaller number means more details. Base unit is 1 bar on the chart. History - how far to go in history while searching. When you set -1, the indicator processes all bars from history. Base unit is 1 bar on the chart. Range - how far search ratios from given extreme. Bas
FREE
Order management calculater
Madzhid Forgani
Indicatori
This indicator graphically displays profit ($),risk/reward and % of risk according SL&TP Open orders on Current Symbol. when you open orders on current symbol and set StoplLoss and TakeProfit this indicator automatically calculate Risk/Reward and  calculate %risk Of Equity Account that your order get  stop Loss. If you trade on several symbols at the same time, you can install the indicator on each one separately and see the relevant calculations on each one.
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicatori
Pivot Point Fibo RSJ è un indicatore che traccia le linee di supporto e resistenza del giorno utilizzando i tassi di Fibonacci. Questo spettacolare indicatore crea fino a 7 livelli di supporto e resistenza tramite Pivot Point utilizzando i tassi di Fibonacci. È fantastico come i prezzi rispettino ogni livello di questo supporto e resistenza, dove è possibile percepire possibili punti di entrata/uscita di un'operazione. Caratteristiche Fino a 7 livelli di supporto e 7 livelli di resistenza Im
FREE
DashBoard Multi TimeFrame
Harikrishna Darapaneni
Indicatori
This indicator ( dashboard) provides trend for multi currency on multi timeframe Charts. It gives entries and Stoploss on the chart itself  if the currency pair is uptrend then the cell color is displayed as Green and if its downtrend the cell displays the color as Red.If the cell colour  displayed on particular currency is green it represents strong uptrend and vice versa if the cell colour is Red.If the cell has just an arrow it means the currency is ready for the trend.If the cell has neither
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicatori
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
XFibo Auto Fibonacci
Welinton Dos Reis Goncalves
5 (1)
Indicatori
Use with disciplined risk management. Fibonacci entry system based on the golden zone 38.2 - 61.8 where the entry is confirmed at 23.6 with indications of Take Profit 3:1. Automatically plotted Fibonacci contains retracement and expansion Fibonacci in a single indicator. Up to 77% win rate with this system. FTMO challenge pass with 0.50% risk and 1.50% R:R.
Show Informations On Chart
Eugenio Bravetti
Indicatori
Utility for show on charts the visual informations about: - a vertical line at start of each bar of selected timeframe - a vertical line at start of each day - a vertical line at start of each week - vertical lines at start / end of trading sessions selected - bid / ask prices, spread, money value for each point (of 1 standard lot) and last tick time recived" You can enable / disable each information and set the color for each line
FREE
Account Info Manager
Phua Hock Seng
Indicatori
The sample on the right corner of the chart uses Font Size 20. The characters/numbers will start from the right side/corner of the chart, so that when increase the font size, the text will expand out to the left/top and won't goes to the right/bottom and get hidden.  Able to change these Inputs. a. Other Symbol.  Current chart symbol will always be displayed. b. Fonts. c. Font size. d. Text color (All the text label, local time, bid, ask, spread, lots, number of trades, Margin, Free Margin, Mar
DMS Fibo
Diogo Mitsunaga Dos Santos
Indicatori
Fibonacci retracements are trend lines drawn between two significant points, usually between absolute lows and absolute highs, plotted on a chart. Intersecting horizontal lines are placed at the Fibonacci levels. Fibonacci retracements are useful tools that help traders identify support and resistance levels. With the information gathered, they can place orders, identify stop-loss levels, and set price targets. Although useful, traders often use other indicators to make more accurate assessments
FRB Day Points MT4
Fernando Baratieri
Indicatori
Day Points Indicadtor that shows the points considered important for X days. (Open,Close, High, Low) Used a lot by those who do day trade. These points can be used for decision making by a trader. You will choose the amount of days ago for it to show. Settings High/Low/Close/Open Show - True/False. Days - Number of days that will show on the chart. Color - Line Color. Style - Line Style.
FREE
LT Round Numbers
Thiago Duarte
4.75 (4)
Utilità
Round numbers (or key levels) is an amazing strategy. These numbers are strong support and resistance levels. So what this indicator does is draw horizontal lines on the chart to help you find these levels. Configurations: 1St level: Color - lines color. Style - lines style. Width -  lines width. 2Nd level: Second level lines? -  turn off second level lines. Color -  lines color. Style -  lines style. Width -  lines width. Space between lines in points -  I don't need explain :) Display at backg
FREE
Abiroid Support Resistance Scanner
Abir Pathak
5 (3)
Indicatori
This is a Multi-currency multi-timeframe Support/Resistance Scanner Dashboard for Metatrader 4 (MT4) platform. Get all extras and download free demo here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760210 Read detailed description in post above. And get the SR Indicator for individual charts. Features: Scan Support/Resistance zones (also called Supply/Demand zones) Show alert when price is inside these zones and highlights the pair/timeframe Show or hide SR zones price nearest to current price (Price
Ticks Overcome Signal
Anass Habrah
Indicatori
The “ Ticks Overcome Signal ” indicator, as outlined in your provided code, is a custom tool designed for use with MetaTrader 4 (MT4), a popular platform for Forex trading. This indicator seems to focus on tracking the momentum and direction of price movements by counting consecutive up and down ticks. Here’s an overview of the psychological aspects, logic benefits, and usage instructions for this indicator on MT4: Decision Support : Traders often face psychological challenges in decision-making
FREE
Indicator Candle Direction
Veridiana Adorno Kendrick
Indicatori
Simple indicator that supports decision makers. You will have the candles directions for different timeframes on your screen. That will allowed you to be one more scenario to analyze before you open your orders. In case you would like to have more details, just let me know.. so we can add it to the chart. Multicurrency that in inform you the directions for multi-timeframes!
Timeframe Separator MT4
Alexandre Borela
3.67 (3)
Indicatori
If you like this project, leave a 5 star review. Often times we are using brokers that are outside of the GMT-0 timezone, this not only complicates things, but, it can make seeing when a trading session starts a bit more difficult than it should. This indicator allows you to set a timezone offset it will draw a vertical line for the: Day. Week. Month. Quarter. year.
FREE
Trends Trg
Yvan Musatov
Indicatori
The Trends Trg indicator determines the prevailing trend. They help to analyze the market at the selected time interval. Easy to set up and works on all pairs and all time frames. Trend indicators make it possible to classify the direction of price movement by determining its strength. Solving this problem helps investors enter the market on time and get a good return. It is extremely important for any trader to correctly determine the direction and strength of the trend movement. Unfortunatel
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Super Bands Trend Indicator
Elias Mtwenge
Indicatori
NOTE-After the first 10 people to rent this product for 1 month then I will remove the 1 month renting option and leave the unlimited price only. Therefore don't rent it too late. Thanks for those who have rented yet. Don't miss out this offer! Few  people remaining. Special offer from 2500usd to 200usd 24 hours offer! Introduction Super bands Trend Indicator is an indicator designed to reveal the direction of the market Trend. The Indicator is based on moving averages, ichimoku, alligators, a
LordAutoFibonnaci
Igor Pereira Calil
5 (2)
Indicatori
Lord Auto Fibonnaci is a free indicator for Meta Trader, in order to show the most famous chart in the financial market known as "Fibonnaci". As we can see in the images below, the fibonnaci table will automatically analyze the graph for you, with trend factors through percentage, almost infallible use, you can always work when the percentage is low or high, start shopping and sales on time, great for analyzing entries! In the images below we can see an example in gold in H4, where we are at
FREE
Target Profit All
Mr Nukool Chanchingchit
5 (1)
Utilità
What is a tool ? Used for monitoring profit summary in your portfolio, by setting profit target. The tool will automatically close all open orders. When the profits meet the target set. How to use Place the tool on any currency pair, any timeframe and set profit target. Easy... Currency Pair : Any Timeframe : Any Input Parameter Summary profit for auto close all orders ($) Meaning : Input your profit target here. Visit my products Target Profit Magic Target Profit All The Profit Tracker Currenc
FREE
Optimal Entry
Peter Maggen
5 (1)
Indicatori
Hi Trader, ================================================================================ If you like my indicator, please do not hesitate to give a review and/or comment. Thank you! ================================================================================ This indicator draws trade entry zone and target levels based on the levels of the previous day. A blue zone (BUY) or red zone (SELL) is drawn and two targets. The optimal trade entry value is also indicated. A second gray zone is
FREE
Trend Analysis in act
Ihab Mohamed Kamal Fouda
Indicatori
The Trend Analysis Indicator is an innovative tool designed for traders and investors who seek to navigate the complexities of the financial markets with greater precision and insight. This powerful indicator is engineered to adeptly identify whether a market is trending or not, offering users a vital edge in their trading strategy. Key Features: Accurate Trend Detection : The core functionality of the Trend Analysis Indicator lies in its ability to accurately detect market trends. It analyzes p
Indicador FimatheChannels
Diego De Freitas Justo
Indicatori
https://youtu.be/Cz76GayNqtM  Com esse indicador você não precisa ficar fazendo marcações manuais para encontrar seus canais e níveis de negociação. O channels faz isso por você. Veja o vídeo :  Com os canais definidos o trade pode operar seus rompimentos  Analisando seu canal de referencia e zona neutra com base na tendencia e nos rompimentos. Tem uma calibragem nas opções onde você consegue estreitar ou alargar mais o canal. Pode definir as cores automáticas das linhas, seus estilos e tamanhos
Pro Support Resistance
Suvashish Halder
4.8 (5)
Indicatori
This is the best Support and Resistance Indicator on the market, and it shows both confirmed Support and Resistance as well as Retests. Support & Resistance: Support marks where buying demand halts price declines, acting as a safety net. Resistance caps price surges, driven by selling pressure. Traders leverage these levels to predict reversals, plan entries, exits, and manage risks, making them trading's fundamental guideposts. Join To Learn Market Depth -   https://www.mql5.com/en/channels/suv
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Ottimizza la tua analisi di trading con il Day and Week Separator MT4, uno strumento intuitivo progettato per tracciare linee di separazione giornaliere e settimanali personalizzabili, perfetto per i trader che devono gestire differenze di fuso orario con i loro broker. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua semplicità ed efficacia, questo indicatore affronta la sfida comune di allineare i timeframe dei grafici con gli orari locali o specifici
FREE
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Imposta automaticamente livelli precisi di TP e SL su qualsiasi ordine ️ Compatibile con tutti i simboli e gli EA, filtrabile per simbolo o magic number Questo Expert Advisor consente di impostare Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) utilizzando valori di prezzo esatti (es: 1.12345 su EURUSD). Nessun pip o punto — solo controllo preciso e mirato su tutti gli ordini, anche con filtri per simbolo o numero magico. Funzionalità principali:
Reverse slave copier
Mariia Rudkovska
Utilità
Reverse copier is a tool that will open opposite buy/sell orders from your master account. It will help you with low profit EA's that lose consistenly and turn it to wins. Feel free to ask for new functions/features and I will add it. Now it's a simple MT5 to MT4 bridge with straightforward logic of one position open/close.  How to install: https://www.mql5.com/en/market/product/141604
FREE
Diya The Light
Vinil D
Experts
Diya The Light EA Diya The Light EA is a powerful averaging strategy Expert Advisor designed for consistent performance across all currency pairs and timeframes. With smart money management, customizable trading hours, spread/margin protection, and real-time profit tracking, it adapts to your trading style while maintaining control over risk. Ideal for both beginners and experienced traders, it supports 3 money management modes and adjustable lot sizes to match your capital and risk appetite. Pe
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicatori
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Altri dall’autore
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Utilità
Free indicator that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
IFR Stochastic MT5
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicatori
The Stochastic RSI (StochRSI) is a technical indicator that combines the characteristics of the Relative Strength Index (RSI) with the Stochastic Oscillator, resulting in a more sensitive tool that generates a higher number of trading signals. Developed by Tushar Chande and Stanley Kroll, the indicator was designed to overcome a perceived limitation of the traditional RSI: the low frequency of overbought and oversold levels activation (commonly 80 and 20), especially in less volatile assets. Ho
FREE
Touch VWAP MT4
Danrlei Hornke
5 (2)
Indicatori
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Utilità
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Afastamento Media Movel MT5
Danrlei Hornke
Indicatori
O Afastamento da Média Móvel, é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para fornecer uma representação visual do afastamento entre o preço atual e uma média móvel específica. Este indicador, desenvolvido para o MetaTrader, oferece aos traders uma perspectiva clara das mudanças na dinâmica de preço em relação à tendência de médio prazo. Versão MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111705
FREE
Touch VWAP MT5
Danrlei Hornke
4.8 (5)
Indicatori
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
FREE
IFR Stochastic MT4
Danrlei Hornke
Indicatori
The Stochastic RSI (StochRSI) is a technical indicator that combines the characteristics of the Relative Strength Index (RSI) with the Stochastic Oscillator, resulting in a more sensitive tool that generates a higher number of trading signals. Developed by Tushar Chande and Stanley Kroll, the indicator was designed to overcome a perceived limitation of the traditional RSI: the low frequency of overbought and oversold levels activation (commonly 80 and 20), especially in less volatile assets. How
FREE
Chart Control MT5
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicatori
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/112155  
FREE
Position and Coverage MT5
Danrlei Hornke
Utilità
Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado. Versão MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/139409
FREE
Afastamento Media Movel MT4
Danrlei Hornke
Indicatori
O Afastamento da Média Móvel, é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para fornecer uma representação visual do afastamento entre o preço atual e uma média móvel específica. Este indicador, desenvolvido para o MetaTrader, oferece aos traders uma perspectiva clara das mudanças na dinâmica de preço em relação à tendência de médio prazo. Versão MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111704
FREE
Niveis DX Media Movel MT5
Danrlei Hornke
Indicatori
O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111706
FREE
Niveis DX Media Movel MT4
Danrlei Hornke
Indicatori
O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques. MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111710
FREE
Position and Coverage MT4
Danrlei Hornke
Utilità
Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado. Versão MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/139405
FREE
Stochastic Slow
Danrlei Hornke
Indicatori
Stochastic: It was developed by George Lane in the early 1950s. It is based on the principle that the price closes close to the maximum if the asset is on an uptrend, and close to the minimum if it is on a downtrend. Following the idea of the inercial movement of prices. This indicator can generate possible signals of overbought moments or about asset sales. In a usual way it can used according to some standards; Slow Stochastic: A moving average of 3 periods is calculated on the stochastic in
Larry Williams
Danrlei Hornke
Indicatori
Created by trader and journalist Larry Williams, Setup 9.1 is a simple strategy that is easy to understand and execute, which is why it is so well known and popular in the world of traders and technical analysis. It is a REVERSION setup, where operations are sought when the moving average changes direction. Setup Logic With the open candlestick chart, at any time chart, it is only necessary to add the 9-period Exponential Moving Average (MME9). That done, we look for assets in which the MME9
Keltner Channel Customizado
Danrlei Hornke
Indicatori
Keltner Channels (ou   Canais de Keltner ) é mais um indicador de   volatilidade   utilizado pela   análise técnica. Também chamado de   envelope , esse canal foi criado por Chester Keltner para monitorar os seus investimentos no mercado futuro de café na década de 1960. Porém, com o passar do tempo, passou também a ser utilizado para outros ativos e, atualmente, é uma das ferramentas mais utilizadas pelos traders. Nesta versão customizada foram adicionados novas opções de método de média movel
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indicatori
A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa. Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA. Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.
Filtro:
Dione Da Silva Ribas
216
Dione Da Silva Ribas 2024.01.30 01:19 
 

Ótimo indicador, ferramenta de qualidade, o proprietário esta de parabéns.

Rispondi alla recensione