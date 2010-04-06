Position and Coverage MT4

Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado.


Versão MT5: https://www.mql5.com/pt/market/product/139405

