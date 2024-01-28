Chart Control MT4

5
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia.

MT5: https://www.mql5.com/pt/market/product/109444


Avis 1
Dione Da Silva Ribas
216
Dione Da Silva Ribas 2024.01.30 01:19 
 

Ótimo indicador, ferramenta de qualidade, o proprietário esta de parabéns.

Produits recommandés
TPX Alerta Media 9
TPX
5 (1)
Indicateurs
O indicador com alertas do Setup de Larry Williams que conseguiu fazer U$ 10.000 virar U$ 1.100,00 em um campeonato de Trade em 1987 e comprovou fazendo a filha, que é atriz, fazer o mesmo estrago no mercado! A média de 9 para cima é compra, para baixo é venda, simples assim! Com alertas de sons e visual de compra, venda e flat, você se mantendo posicionado até a o alerta inverso a sua posição. Aconselhável usar de H1 para cima.
FREE
Ratio for MT4
Radim Kucera
Indicateurs
This indicator shows ratios between extremes on the chart. You can specify your own ratios (e.g. Fibonacci). Parameters Most important Density - how much in details to search ratios in extremes. Bigger number means less details, smaller number means more details. Base unit is 1 bar on the chart. History - how far to go in history while searching. When you set -1, the indicator processes all bars from history. Base unit is 1 bar on the chart. Range - how far search ratios from given extreme. Bas
FREE
Order management calculater
Madzhid Forgani
Indicateurs
This indicator graphically displays profit ($),risk/reward and % of risk according SL&TP Open orders on Current Symbol. when you open orders on current symbol and set StoplLoss and TakeProfit this indicator automatically calculate Risk/Reward and  calculate %risk Of Equity Account that your order get  stop Loss. If you trade on several symbols at the same time, you can install the indicator on each one separately and see the relevant calculations on each one.
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicateurs
Pivot Point Fibo RSJ est un indicateur qui trace les lignes de support et de résistance de la journée en utilisant les taux de Fibonacci. Cet indicateur spectaculaire crée jusqu'à 7 niveaux de support et de résistance via Pivot Point en utilisant les taux de Fibonacci. C'est fantastique de voir comment les prix respectent chaque niveau de ce support et de cette résistance, où il est possible de percevoir les points d'entrée/sortie possibles d'une opération. Caractéristiques Jusqu'à 7 niveaux
FREE
DashBoard Multi TimeFrame
Harikrishna Darapaneni
Indicateurs
This indicator ( dashboard) provides trend for multi currency on multi timeframe Charts. It gives entries and Stoploss on the chart itself  if the currency pair is uptrend then the cell color is displayed as Green and if its downtrend the cell displays the color as Red.If the cell colour  displayed on particular currency is green it represents strong uptrend and vice versa if the cell colour is Red.If the cell has just an arrow it means the currency is ready for the trend.If the cell has neither
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
XFibo Auto Fibonacci
Welinton Dos Reis Goncalves
5 (1)
Indicateurs
Use with disciplined risk management. Fibonacci entry system based on the golden zone 38.2 - 61.8 where the entry is confirmed at 23.6 with indications of Take Profit 3:1. Automatically plotted Fibonacci contains retracement and expansion Fibonacci in a single indicator. Up to 77% win rate with this system. FTMO challenge pass with 0.50% risk and 1.50% R:R.
Show Informations On Chart
Eugenio Bravetti
Indicateurs
Utility for show on charts the visual informations about: - a vertical line at start of each bar of selected timeframe - a vertical line at start of each day - a vertical line at start of each week - vertical lines at start / end of trading sessions selected - bid / ask prices, spread, money value for each point (of 1 standard lot) and last tick time recived" You can enable / disable each information and set the color for each line
FREE
Account Info Manager
Phua Hock Seng
Indicateurs
The sample on the right corner of the chart uses Font Size 20. The characters/numbers will start from the right side/corner of the chart, so that when increase the font size, the text will expand out to the left/top and won't goes to the right/bottom and get hidden.  Able to change these Inputs. a. Other Symbol.  Current chart symbol will always be displayed. b. Fonts. c. Font size. d. Text color (All the text label, local time, bid, ask, spread, lots, number of trades, Margin, Free Margin, Mar
DMS Fibo
Diogo Mitsunaga Dos Santos
Indicateurs
Fibonacci retracements are trend lines drawn between two significant points, usually between absolute lows and absolute highs, plotted on a chart. Intersecting horizontal lines are placed at the Fibonacci levels. Fibonacci retracements are useful tools that help traders identify support and resistance levels. With the information gathered, they can place orders, identify stop-loss levels, and set price targets. Although useful, traders often use other indicators to make more accurate assessments
FRB Day Points MT4
Fernando Baratieri
Indicateurs
Day Points Indicadtor that shows the points considered important for X days. (Open,Close, High, Low) Used a lot by those who do day trade. These points can be used for decision making by a trader. You will choose the amount of days ago for it to show. Settings High/Low/Close/Open Show - True/False. Days - Number of days that will show on the chart. Color - Line Color. Style - Line Style.
FREE
LT Round Numbers
Thiago Duarte
4.75 (4)
Utilitaires
Round numbers (or key levels) is an amazing strategy. These numbers are strong support and resistance levels. So what this indicator does is draw horizontal lines on the chart to help you find these levels. Configurations: 1St level: Color - lines color. Style - lines style. Width -  lines width. 2Nd level: Second level lines? -  turn off second level lines. Color -  lines color. Style -  lines style. Width -  lines width. Space between lines in points -  I don't need explain :) Display at backg
FREE
Abiroid Support Resistance Scanner
Abir Pathak
5 (3)
Indicateurs
This is a Multi-currency multi-timeframe Support/Resistance Scanner Dashboard for Metatrader 4 (MT4) platform. Get all extras and download free demo here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760210 Read detailed description in post above. And get the SR Indicator for individual charts. Features: Scan Support/Resistance zones (also called Supply/Demand zones) Show alert when price is inside these zones and highlights the pair/timeframe Show or hide SR zones price nearest to current price (Price
Ticks Overcome Signal
Anass Habrah
Indicateurs
The “ Ticks Overcome Signal ” indicator, as outlined in your provided code, is a custom tool designed for use with MetaTrader 4 (MT4), a popular platform for Forex trading. This indicator seems to focus on tracking the momentum and direction of price movements by counting consecutive up and down ticks. Here’s an overview of the psychological aspects, logic benefits, and usage instructions for this indicator on MT4: Decision Support : Traders often face psychological challenges in decision-making
FREE
Indicator Candle Direction
Veridiana Adorno Kendrick
Indicateurs
Simple indicator that supports decision makers. You will have the candles directions for different timeframes on your screen. That will allowed you to be one more scenario to analyze before you open your orders. In case you would like to have more details, just let me know.. so we can add it to the chart. Multicurrency that in inform you the directions for multi-timeframes!
Timeframe Separator MT4
Alexandre Borela
3.67 (3)
Indicateurs
If you like this project, leave a 5 star review. Often times we are using brokers that are outside of the GMT-0 timezone, this not only complicates things, but, it can make seeing when a trading session starts a bit more difficult than it should. This indicator allows you to set a timezone offset it will draw a vertical line for the: Day. Week. Month. Quarter. year.
FREE
Trends Trg
Yvan Musatov
Indicateurs
The Trends Trg indicator determines the prevailing trend. They help to analyze the market at the selected time interval. Easy to set up and works on all pairs and all time frames. Trend indicators make it possible to classify the direction of price movement by determining its strength. Solving this problem helps investors enter the market on time and get a good return. It is extremely important for any trader to correctly determine the direction and strength of the trend movement. Unfortunatel
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Super Bands Trend Indicator
Elias Mtwenge
Indicateurs
NOTE-After the first 10 people to rent this product for 1 month then I will remove the 1 month renting option and leave the unlimited price only. Therefore don't rent it too late. Thanks for those who have rented yet. Don't miss out this offer! Few  people remaining. Special offer from 2500usd to 200usd 24 hours offer! Introduction Super bands Trend Indicator is an indicator designed to reveal the direction of the market Trend. The Indicator is based on moving averages, ichimoku, alligators, a
LordAutoFibonnaci
Igor Pereira Calil
5 (2)
Indicateurs
Lord Auto Fibonnaci is a free indicator for Meta Trader, in order to show the most famous chart in the financial market known as "Fibonnaci". As we can see in the images below, the fibonnaci table will automatically analyze the graph for you, with trend factors through percentage, almost infallible use, you can always work when the percentage is low or high, start shopping and sales on time, great for analyzing entries! In the images below we can see an example in gold in H4, where we are at
FREE
Target Profit All
Mr Nukool Chanchingchit
5 (1)
Utilitaires
What is a tool ? Used for monitoring profit summary in your portfolio, by setting profit target. The tool will automatically close all open orders. When the profits meet the target set. How to use Place the tool on any currency pair, any timeframe and set profit target. Easy... Currency Pair : Any Timeframe : Any Input Parameter Summary profit for auto close all orders ($) Meaning : Input your profit target here. Visit my products Target Profit Magic Target Profit All The Profit Tracker Currenc
FREE
Optimal Entry
Peter Maggen
5 (1)
Indicateurs
Hi Trader, ================================================================================ If you like my indicator, please do not hesitate to give a review and/or comment. Thank you! ================================================================================ This indicator draws trade entry zone and target levels based on the levels of the previous day. A blue zone (BUY) or red zone (SELL) is drawn and two targets. The optimal trade entry value is also indicated. A second gray zone is
FREE
Trend Analysis in act
Ihab Mohamed Kamal Fouda
Indicateurs
The Trend Analysis Indicator is an innovative tool designed for traders and investors who seek to navigate the complexities of the financial markets with greater precision and insight. This powerful indicator is engineered to adeptly identify whether a market is trending or not, offering users a vital edge in their trading strategy. Key Features: Accurate Trend Detection : The core functionality of the Trend Analysis Indicator lies in its ability to accurately detect market trends. It analyzes p
Indicador FimatheChannels
Diego De Freitas Justo
Indicateurs
https://youtu.be/Cz76GayNqtM  Com esse indicador você não precisa ficar fazendo marcações manuais para encontrar seus canais e níveis de negociação. O channels faz isso por você. Veja o vídeo :  Com os canais definidos o trade pode operar seus rompimentos  Analisando seu canal de referencia e zona neutra com base na tendencia e nos rompimentos. Tem uma calibragem nas opções onde você consegue estreitar ou alargar mais o canal. Pode definir as cores automáticas das linhas, seus estilos e tamanhos
Pro Support Resistance
Suvashish Halder
4.8 (5)
Indicateurs
This is the best Support and Resistance Indicator on the market, and it shows both confirmed Support and Resistance as well as Retests. Support & Resistance: Support marks where buying demand halts price declines, acting as a safety net. Resistance caps price surges, driven by selling pressure. Traders leverage these levels to predict reversals, plan entries, exits, and manage risks, making them trading's fundamental guideposts. Join To Learn Market Depth -   https://www.mql5.com/en/channels/suv
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Optimisez votre analyse de trading avec le Day and Week Separator MT4, un outil intuitif conçu pour tracer des lignes de séparation journalières et hebdomadaires personnalisables, parfait pour les traders confrontés aux différences de fuseaux horaires des courtiers. Très apprécié dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour sa simplicité et son efficacité, cet indicateur répond au défi courant d’aligner les cadres temporels des graphiques avec les horaires locaux
FREE
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Définissez automatiquement des niveaux précis de TP et SL sur n'importe quelle position ️ Compatible avec tous les symboles et EAs, filtrage par symbole ou magic number Ce robot expert vous permet de définir les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix exactes (ex: 1.12345 sur EURUSD). Pas de pips ou points — uniquement une gestion précise des ordres, filtrables par symbole ou magic number. Caractéristiq
Reverse slave copier
Mariia Rudkovska
Utilitaires
Reverse copier is a tool that will open opposite buy/sell orders from your master account. It will help you with low profit EA's that lose consistenly and turn it to wins. Feel free to ask for new functions/features and I will add it. Now it's a simple MT5 to MT4 bridge with straightforward logic of one position open/close.  How to install: https://www.mql5.com/en/market/product/141604
FREE
Diya The Light
Vinil D
Experts
Diya The Light EA Diya The Light EA is a powerful averaging strategy Expert Advisor designed for consistent performance across all currency pairs and timeframes. With smart money management, customizable trading hours, spread/margin protection, and real-time profit tracking, it adapts to your trading style while maintaining control over risk. Ideal for both beginners and experienced traders, it supports 3 money management modes and adjustable lot sizes to match your capital and risk appetite. Pe
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale  : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou les   3 premiers achats  !  Trading Tools Channel on MQL5  : Rejoignez mon canal MQL5 pour recevoir les dernières nouvelles Volumatic Support/Resistance Levels Scanner est un indicateur de support/résistance qui ajoute un contexte de volume à la structure des prix. En montrant comment l’activité de trading se concentre autour des pivots récents, il aide les utilisateurs à voir où
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Plus de l'auteur
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Utilitaires
Free indicator that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
IFR Stochastic MT5
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicateurs
The Stochastic RSI (StochRSI) is a technical indicator that combines the characteristics of the Relative Strength Index (RSI) with the Stochastic Oscillator, resulting in a more sensitive tool that generates a higher number of trading signals. Developed by Tushar Chande and Stanley Kroll, the indicator was designed to overcome a perceived limitation of the traditional RSI: the low frequency of overbought and oversold levels activation (commonly 80 and 20), especially in less volatile assets. Ho
FREE
Touch VWAP MT4
Danrlei Hornke
5 (2)
Indicateurs
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Utilitaires
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Afastamento Media Movel MT5
Danrlei Hornke
Indicateurs
O Afastamento da Média Móvel, é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para fornecer uma representação visual do afastamento entre o preço atual e uma média móvel específica. Este indicador, desenvolvido para o MetaTrader, oferece aos traders uma perspectiva clara das mudanças na dinâmica de preço em relação à tendência de médio prazo. Versão MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111705
FREE
Touch VWAP MT5
Danrlei Hornke
4.8 (5)
Indicateurs
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
FREE
IFR Stochastic MT4
Danrlei Hornke
Indicateurs
The Stochastic RSI (StochRSI) is a technical indicator that combines the characteristics of the Relative Strength Index (RSI) with the Stochastic Oscillator, resulting in a more sensitive tool that generates a higher number of trading signals. Developed by Tushar Chande and Stanley Kroll, the indicator was designed to overcome a perceived limitation of the traditional RSI: the low frequency of overbought and oversold levels activation (commonly 80 and 20), especially in less volatile assets. How
FREE
Chart Control MT5
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicateurs
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/112155  
FREE
Position and Coverage MT5
Danrlei Hornke
Utilitaires
Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado. Versão MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/139409
FREE
Afastamento Media Movel MT4
Danrlei Hornke
Indicateurs
O Afastamento da Média Móvel, é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para fornecer uma representação visual do afastamento entre o preço atual e uma média móvel específica. Este indicador, desenvolvido para o MetaTrader, oferece aos traders uma perspectiva clara das mudanças na dinâmica de preço em relação à tendência de médio prazo. Versão MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111704
FREE
Niveis DX Media Movel MT5
Danrlei Hornke
Indicateurs
O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111706
FREE
Niveis DX Media Movel MT4
Danrlei Hornke
Indicateurs
O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques. MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111710
FREE
Position and Coverage MT4
Danrlei Hornke
Utilitaires
Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado. Versão MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/139405
FREE
Stochastic Slow
Danrlei Hornke
Indicateurs
Stochastic: It was developed by George Lane in the early 1950s. It is based on the principle that the price closes close to the maximum if the asset is on an uptrend, and close to the minimum if it is on a downtrend. Following the idea of the inercial movement of prices. This indicator can generate possible signals of overbought moments or about asset sales. In a usual way it can used according to some standards; Slow Stochastic: A moving average of 3 periods is calculated on the stochastic in
Larry Williams
Danrlei Hornke
Indicateurs
Created by trader and journalist Larry Williams, Setup 9.1 is a simple strategy that is easy to understand and execute, which is why it is so well known and popular in the world of traders and technical analysis. It is a REVERSION setup, where operations are sought when the moving average changes direction. Setup Logic With the open candlestick chart, at any time chart, it is only necessary to add the 9-period Exponential Moving Average (MME9). That done, we look for assets in which the MME9
Keltner Channel Customizado
Danrlei Hornke
Indicateurs
Keltner Channels (ou   Canais de Keltner ) é mais um indicador de   volatilidade   utilizado pela   análise técnica. Também chamado de   envelope , esse canal foi criado por Chester Keltner para monitorar os seus investimentos no mercado futuro de café na década de 1960. Porém, com o passar do tempo, passou também a ser utilizado para outros ativos e, atualmente, é uma das ferramentas mais utilizadas pelos traders. Nesta versão customizada foram adicionados novas opções de método de média movel
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indicateurs
A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa. Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA. Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.
Filtrer:
Dione Da Silva Ribas
216
Dione Da Silva Ribas 2024.01.30 01:19 
 

Ótimo indicador, ferramenta de qualidade, o proprietário esta de parabéns.

Répondre à l'avis