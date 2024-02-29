ADX Color Script

(Glisser-déposer) script pour colorer l'arrière-plan de l'indicateur de l'indice directionnel moyen (ADX) en fonction de la tendance d'achat ou de vente

L'indicateur de l'indice directionnel moyen (ADX) est un indicateur technique utilisé pour mesurer la force d'une tendance. Ce script (glisser-déposer) colore l'arrière-plan de l'indicateur ADX en fonction de la tendance. La couleur d'arrière-plan est déterminée par les paramètres du script.

Paramètres modifiables:

  • Period: La période de temps de l'indicateur ADX.
  • Level: Le niveau minimum à atteindre pour filtrer si la tendance est haussière ou baissière (valeur par défaut : 0).
  • Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).
  • Color Positive Trend: La couleur d'arrière-plan pour une tendance haussière.
  • Color Negative Trend: La couleur d'arrière-plan pour une tendance baissière.
  • Color Neutral Trend: La couleur d'arrière-plan pour une tendance neutre.
  • Save variables: Sauvegarde les valeurs actuelles pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.
  • Clean graph: Efface les couleurs du graphique (Clean colors).

Comment utiliser le script:

Pour utiliser le script, il suffit de faire glisser et déposer l'indicateur sur le graphique. En fonction de l'endroit où vous déposez l'indicateur sur le graphique, vous obtiendrez le résultat à obtenir. De la coloration de l'indicateur à la coloration de l'ensemble du graphique. (Voir captures d'écran)

Conclusion:

Ce script est un outil utile pour les analystes du marché qui utilisent l'indicateur ADX. Il facilite l'identification des tendances haussières, baissières et neutres.


Un café ? Bien sûr, je prends un café. En échange, je vous propose la version indicateur de ce script, pour que vous puissiez aussi emporter quelque chose en cadeau :-). https://www.mql5.com/fr/market/product/109892


Produits recommandés
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Implied Trader
Ciprian Ghebanoaei
Experts
Implied Trader   is a fully automatic, professional trading robot designed specifically for the foreign exchange market   AUDCAD M30 timeframe. Parameter configuration is not necessary for EA. Only the size of the lot you intend to use needs to be chosen. 0.1 is the suggested lot size for a $2000 account. You can raise the lot size correspondingly if your account has more money. It has an intelligent algorithm that recognizes the trend. On the basis of the trend direction, the expert places orde
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Serious Trader
Ciprian Ghebanoaei
Experts
Serious Trader est un robot de trading professionnel entièrement automatique, conçu spécifiquement pour le marché des changes EURUSD M15 timeframe. L'EA n'a pas besoin de configurer de paramètres. Vous devez seulement décider de la taille du lot que vous allez utiliser. Le lot recommandé pour un compte de 1000 $ est de 0,1. Si vous avez plus de capital sur votre compte, vous pouvez augmenter la taille du lot proportionnellement. Il dispose d'un algorithme intelligent qui détecte la tendance.
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
Belenus EA
Walter Ludwig Tengler
Experts
The Belenus EA employs a straightforward yet effective strategy based on a fundamental economic principle. While many traders seek complex algorithms, this EA capitalizes on the simplicity of long-term economic growth. The strategy rests on the historical trend of global economic expansion, which has consistently benefited certain financial instruments like index or stock CFDs. However, the challenge lies in capturing this growth while avoiding substantial overnight holding costs imposed by br
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
MTF Trend Hunter EA MT4
Crusader Network S.R.L.
1 (1)
Experts
CFN  MTF Trend Hunter EA – Powerful Multi-Timeframe Trend Trading Tool The CFN  MTF Trend Hunter EA is a professional-grade Expert Advisor designed to help traders capitalize on strong trend movements with minimal effort. It combines higher timeframe trend analysis with lower timeframe precise entries, providing the perfect blend of market overview and tactical execution. This EA is ideal for swing traders and trend followers who want a reliable, automated solution to capture the bigger move
FREE
Skull Per
Che Jeib Che Said
4 (1)
Experts
Skull Per https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This is a fully functional Expert Advisor. It is intended for trading major currency pairs with small spread. It uses scalping technique for quick profit and easy to use with simple input parameters. Input Max Spread:  maximum spread allowable for trading. Magic No: unique expert number. Lot: size of lot. Lot Multiplier: size of subsequent lot by multiplication. Take Profit: take profit in pips. Stop Loss: stop loss in pips. Trail
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Forex Seeker
Sayan Vandenhout
Experts
Forex Seeker  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $2000
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Experts
The Expert Advisor is designed to protect the account, fix profit (loss) and display current information about the account. Trading account protection is carried out by closing all open orders in the terminal and/or closing all charts. When running the Expert Advisor with default parameters, it will only display your account information and will be reduced in size. Next, you can set the conditions under which your trading account will be protected. Profit and loss limits can be set for daily pro
FREE
KingBoxGold
Nguyen Cong Hoan
Experts
Running accounts 5000$ or more Specialize in XAUUSD pair Lot -  Startot . Auto-BUY-SELL -      allows to buy or sell. Auto-Grid   -    ON/OFF AutoLot  - ON/OFF TP - Takeprofit   -pips. SL - No Stoploss. Magic -  Number magic. Capital Mangement   - ON/OFF. GridStep - Grid     replace for Stoploss = Pips. Comment  - KING Profit - $ The tactics we use are always profitable. try it out in the demo account before it goes live Profit from 20-30% per month.
FREE
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Experts
Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
FREE
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Experts
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Candle Strike Basic
Agus Wahyu Pratomo
Experts
Introducing  Free Version Of  Candle Strike EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade your favorite pairs! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 10 years. What we Got in Free Version: In this version you cannot change the Lot size anda cannot use compound feature.  The default lot size is 0.01 Real-time results can be viewed  here . Presets for EA    here  *Promotional Price:  $50. The price will increase $25 with every
FREE
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Quantum Trade
Viktoriia Liubchak
Experts
Quantum Trade is an automated trading robot designed for use during the transition period between the closing of the American trading session and the opening of the Pacific session. It focuses on analyzing short-term price fluctuations and volatility that often occur during these hours.  Key Features: Session-Based Operation The robot activates after the U.S. market closes, targeting the early Pacific session period. This helps capture market dynamics during times of potential volatility chang
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitaires
Le Risk/Reward Tool est un Expert Advisor de niveau professionnel conçu pour révolutionner la façon dont vous planifiez, visualisez et exécutez vos trades dans MetaTrader 4. Que vous soyez un trader discrétionnaire qui valorise une gestion précise des risques ou un développeur de stratégies qui a besoin de tester visuellement des configurations de trading, cet outil fournit tout ce dont vous avez besoin dans une interface élégante et intuitive. Contrairement aux calculateurs de position basiques
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitaires
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilitaires
Solution professionnelle pour la copie de transactions entre terminaux. RS Trade Copier est un système fiable et flexible conçu pour copier les opérations de trading entre plusieurs terminaux MetaTrader 4. Cette solution convient aux traders expérimentés, aux services de signaux ainsi qu'aux investisseurs privés. Elle permet la transmission des signaux d'une ou plusieurs sources vers un ou plusieurs clients, garantissant une précision élevée et un délai minimal. Le programme supporte une configu
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitaires
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 4 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices. Vous pouvez activer les arrêts virtuels (ordre séparé) . Calcul et clôture des positions ACHAT et VENTE séparément (ACHAT VENTE séparé) . Fermeture et calcul de tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles) . Activer le suivi pour le profit ( Trailing Profit ). Clôture sur le total des profits et pertes en devise de dépôt, en points, ou en % du so
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitaires
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilitaires
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitaires
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitaires
Découvrez la copie instantanée des trades avec le révolutionnaire X2 Copy MT4. Avec seulement 10 secondes de configuration, vous obtiendrez un outil puissant pour synchroniser les trades entre les terminaux MetaTrader sur un seul ordinateur Windows ou VPS avec une vitesse sans précédent - moins de 0,1 seconde. Que vous gériez plusieurs comptes, suiviez des signaux ou étendiez votre stratégie, X2 Copy MT4 s'adapte à votre flux de travail avec une précision et un contrôle inégalés. Arrêtez d'atten
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilitaires
This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitaires
Copieur ->Interaction d'interface pratique et rapide, les utilisateurs peuvent l'utiliser immédiatement       ->>>> Recommandé pour une utilisation sur des ordinateurs Windows ou VPS Windows Caractéristiques: Paramètres de copy trading diversifiés et personnalisés : 1. Différents modes de lot peuvent être définis pour différentes sources de signaux 2. Différentes sources de signaux peuvent être définies pour le copy trading avant et arrière 3. Les signaux peuvent être définis avec des commentai
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Ce filtre vous permet d'identifier les actifs qui sont plus que d'habitude surachetés (% d'augmentation) ou survendus (% de baisse) au cours d'une période de temps sélectionnée (intervalle de temps). Le marché est régi par la loi, achetez moins cher, vendez plus, mais sans scanner automatique, il vous sera très difficile d'identifier les devises / actions qui sont surachetées ou survendues plus que d'habitude, disons, au cours de la semaine en cours, ou du courant heure ou mois. Il peut y avoir
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilitaires
Il s'agit d'un conseiller expert semi-automatique qui négocie le système de grille. L'idée est de prendre progressivement différentes positions sur le marché, puis de calculer leur seuil de rentabilité. Lorsque les prix dépassent ce seuil de rentabilité d'une distance prédéterminée, tous les ordres ouverts sont fermés. Une information important Voici le mode d'emploi :   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Vous pouvez essayer cet EA avec n'importe lequel de mes autres produits, ici : htt
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
Forward Alert Msg to Telegram
Nguyen Quoc Hung
3.5 (4)
Utilitaires
This EA is fully automated , it is built based on  the method of catching the pop-up Alert event and forwarding them to Telegram Channel/Group. Parameters of the EA: -------- <EA Settings> -------- Magic Number:   The identifying (magic) number of the currently selected order. Bot name:   Name of the Expert Advisor. Allow forward Alert: Enable/ Disable Forward Alert. Do not send messages after the current time (seconds) . Number of rows to read from list (>= 4...| affect processing speed). --
Plus de l'auteur
MACD Color Script
Adrian Hernandez Castellanos
5 (1)
Utilitaires
Un script (glisser-déposer) qui colore l'arrière-plan de l'indicateur MACD en fonction de la tendance d'achat ou de vente. Les paramètres que vous pouvez modifier sont les mêmes que ceux fournis par l'indicateur MACD MetaTrader et, en plus, ceux nécessaires pour modifier les couleurs que vous jugez les plus appropriées en fonction de vos préférences. Les paramètres que vous pouvez modifier sont les suivants:     Fast EMA     Slow EMA     MACD SMA     Apply To     Color Positive Trend     Color
FREE
Stoch Color Script
Adrian Hernandez Castellanos
Utilitaires
Ce script (glisser-déposer) colore l'arrière-plan de l'indicateur stochastique en fonction de la tendance d'achat ou de vente. La couleur de l'arrière-plan est déterminée par la position des lignes de l'indicateur. Les paramètres qui peuvent être modifiés sont les suivants: %K Period: La période %K. %D Period: La période %D. Slowing: La période de ralentissement. Price Field : Low/High ou Close/Close. MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted. Color Positive Trend: La couleur d'a
Stoch Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
Indicateurs
Oscillateur stochastique avec coloration Cet indicateur colore l'arrière-plan en fonction de la tendance de l'indicateur. L'indicateur colore l'arrière-plan en fonction de la valeur de l'oscillateur stochastique, qu'il s'agisse d'une tendance haussière ou baissière. La couleur de l'arrière-plan est déterminée par les paramètres de l'oscillateur stochastique, ne peignant que les 400 dernières barres (voir notes). Paramètres modifiables : %K Period : période %K %D Period: période %D Slowing: pério
ADX Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
Indicateurs
L'indicateur de Average Directional Movement Index (ADX) colore l'arrière-plan en fonction de la tendance d'achat ou de vente. L'indicateur ADXColor est un indicateur technique utilisé pour mesurer la force d'une tendance. La couleur d'arrière-plan de l'indicateur est déterminée par ses paramètres et ne peint que les 400 dernières barres. Les paramètres que vous pouvez modifier sont les suivants : Period: la période de temps de l'indicateur ADX. Trend Level: le niveau minimum que l'indicateur AD
MACD Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
Indicateurs
Indicateur MACD avec fond coloré selon la tendance d'achat ou de vente Cet indicateur colore l'arrière-plan du graphique en fonction de la valeur de l'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence), selon sa tendance à l'achat ou à la vente. La couleur du fond est déterminée en fonction des paramètres de l'oscillateur stochastique et ne colore que les 400 dernières barres (voir notes), servant à mesurer la force d'une tendance et la probabilité d'un retournement. Les paramètres que vo
AlarmLIne
Adrian Hernandez Castellanos
Indicateurs
Alerte de franchissement de ligne de tendance Description: Cet indicateur déclenche une alarme (son, alerte ou notification) lorsque le prix dépasse une ligne de tendance, que ce soit au-dessus ou en dessous de celle-ci. Paramètres: Names of the trendlines. : Noms des lignes de tendance séparés par des virgules (Vérifiez que le nom de votre ligne de tendance n'a pas d'espaces au début et qu'il est exact). Value over/under the line (E.g.: 0.03% or 500 pips). : Valeur qui définit une marge au-dess
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis