ADX Color Script

(Glisser-déposer) script pour colorer l'arrière-plan de l'indicateur de l'indice directionnel moyen (ADX) en fonction de la tendance d'achat ou de vente



L'indicateur de l'indice directionnel moyen (ADX) est un indicateur technique utilisé pour mesurer la force d'une tendance. Ce script (glisser-déposer) colore l'arrière-plan de l'indicateur ADX en fonction de la tendance. La couleur d'arrière-plan est déterminée par les paramètres du script.

Paramètres modifiables:

Period: La période de temps de l'indicateur ADX.

La période de temps de l'indicateur ADX. Level: Le niveau minimum à atteindre pour filtrer si la tendance est haussière ou baissière (valeur par défaut : 0).

Le niveau minimum à atteindre pour filtrer si la tendance est haussière ou baissière (valeur par défaut : 0). Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).

(Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price). Color Positive Trend: La couleur d'arrière-plan pour une tendance haussière.

La couleur d'arrière-plan pour une tendance haussière. Color Negative Trend: La couleur d'arrière-plan pour une tendance baissière.

La couleur d'arrière-plan pour une tendance baissière. Color Neutral Trend: La couleur d'arrière-plan pour une tendance neutre.

La couleur d'arrière-plan pour une tendance neutre. Save variables: Sauvegarde les valeurs actuelles pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.

Sauvegarde les valeurs actuelles pour pouvoir les réutiliser ultérieurement. Clean graph: Efface les couleurs du graphique (Clean colors).

Comment utiliser le script:

Pour utiliser le script, il suffit de faire glisser et déposer l'indicateur sur le graphique. En fonction de l'endroit où vous déposez l'indicateur sur le graphique, vous obtiendrez le résultat à obtenir. De la coloration de l'indicateur à la coloration de l'ensemble du graphique. (Voir captures d'écran)

Conclusion:

Ce script est un outil utile pour les analystes du marché qui utilisent l'indicateur ADX. Il facilite l'identification des tendances haussières, baissières et neutres.





Un café ? Bien sûr, je prends un café. En échange, je vous propose la version indicateur de ce script, pour que vous puissiez aussi emporter quelque chose en cadeau :-). https://www.mql5.com/fr/market/product/109892





