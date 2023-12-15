ADX Color Script

평균 방향 이동 지수 (ADX) 지표의 배경을 매수 또는 매도 추세에 따라 색상 지정하는 드래그 앤 드롭 스크립트



평균 방향 이동 지수 (ADX) 지표는 추세의 강도를 측정하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 이 드래그 앤 드롭 스크립트는 매수 또는 매도 추세에 따라 ADX 지표의 배경을 색상 지정합니다. 배경 색상은 스크립트 매개변수에 의해 결정됩니다.

변경 가능한 매개변수:

Period: ADX 지표의 기간입니다.

ADX 지표의 기간입니다. Level: 추세가 강세인지 약세인지 필터링하기 위해 충족해야 하는 최소 수준 (기본값: 0)입니다.

추세가 강세인지 약세인지 필터링하기 위해 충족해야 하는 최소 수준 (기본값: 0)입니다. Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).

(Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price). Color Positive Trend: 강세 추세의 배경 색상입니다.

강세 추세의 배경 색상입니다. Color Negative Trend: 약세 추세의 배경 색상입니다.

약세 추세의 배경 색상입니다. Color Neutral Trend: 중립 추세의 배경 색상입니다.

중립 추세의 배경 색상입니다. Save variables: 현재 값을 나중에 다시 사용할 수 있도록 저장합니다.

현재 값을 나중에 다시 사용할 수 있도록 저장합니다. Clean graph: 그래프에서 색상을 지웁니다 (Clean colors).

스크립트 사용 방법:

스크립트를 사용하려면 차트에 지표를 끌어다 놓기만 하면 됩니다. 차트의 어디에 지표를 놓느냐에 따라 얻을 결과가 결정됩니다. 지표를 색상 지정하는 것부터 그래프 전체를 색상 지정하는 것까지입니다. (스크린샷 참조)

결론:

이 스크립트는 ADX 지표를 사용하는 시장 분석가에게 유용한 도구입니다. 강세, 약세 및 중립 추세를 식별하는 것을 쉽게 합니다.



