ADX Color Script

평균 방향 이동 지수 (ADX) 지표의 배경을 매수 또는 매도 추세에 따라 색상 지정하는 드래그 앤 드롭 스크립트

평균 방향 이동 지수 (ADX) 지표는 추세의 강도를 측정하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 이 드래그 앤 드롭 스크립트는 매수 또는 매도 추세에 따라 ADX 지표의 배경을 색상 지정합니다. 배경 색상은 스크립트 매개변수에 의해 결정됩니다.

변경 가능한 매개변수:

  • Period: ADX 지표의 기간입니다.
  • Level: 추세가 강세인지 약세인지 필터링하기 위해 충족해야 하는 최소 수준 (기본값: 0)입니다.
  • Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).
  • Color Positive Trend: 강세 추세의 배경 색상입니다.
  • Color Negative Trend: 약세 추세의 배경 색상입니다.
  • Color Neutral Trend: 중립 추세의 배경 색상입니다.
  • Save variables: 현재 값을 나중에 다시 사용할 수 있도록 저장합니다.
  • Clean graph: 그래프에서 색상을 지웁니다 (Clean colors).

스크립트 사용 방법:

스크립트를 사용하려면 차트에 지표를 끌어다 놓기만 하면 됩니다. 차트의 어디에 지표를 놓느냐에 따라 얻을 결과가 결정됩니다. 지표를 색상 지정하는 것부터 그래프 전체를 색상 지정하는 것까지입니다. (스크린샷 참조)

결론:

이 스크립트는 ADX 지표를 사용하는 시장 분석가에게 유용한 도구입니다. 강세, 약세 및 중립 추세를 식별하는 것을 쉽게 합니다.


커피요? 네, 커피 주세요. 대가로 이 스크립트의 인디케이터 버전을 제공합니다. 그렇게 하면 너도 선물로 무언가를 가져갈 수 있습니다 :-). https://www.mql5.com/ko/market/product/109892


