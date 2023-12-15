ADX Color Script
- 유틸리티
- Adrian Hernandez Castellanos
- 버전: 2.3
- 업데이트됨: 29 2월 2024
- 활성화: 20
평균 방향 이동 지수 (ADX) 지표의 배경을 매수 또는 매도 추세에 따라 색상 지정하는 드래그 앤 드롭 스크립트
평균 방향 이동 지수 (ADX) 지표는 추세의 강도를 측정하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 이 드래그 앤 드롭 스크립트는 매수 또는 매도 추세에 따라 ADX 지표의 배경을 색상 지정합니다. 배경 색상은 스크립트 매개변수에 의해 결정됩니다.
변경 가능한 매개변수:
- Period: ADX 지표의 기간입니다.
- Level: 추세가 강세인지 약세인지 필터링하기 위해 충족해야 하는 최소 수준 (기본값: 0)입니다.
- Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).
- Color Positive Trend: 강세 추세의 배경 색상입니다.
- Color Negative Trend: 약세 추세의 배경 색상입니다.
- Color Neutral Trend: 중립 추세의 배경 색상입니다.
- Save variables: 현재 값을 나중에 다시 사용할 수 있도록 저장합니다.
- Clean graph: 그래프에서 색상을 지웁니다 (Clean colors).
스크립트 사용 방법:
스크립트를 사용하려면 차트에 지표를 끌어다 놓기만 하면 됩니다. 차트의 어디에 지표를 놓느냐에 따라 얻을 결과가 결정됩니다. 지표를 색상 지정하는 것부터 그래프 전체를 색상 지정하는 것까지입니다. (스크린샷 참조)
결론:
이 스크립트는 ADX 지표를 사용하는 시장 분석가에게 유용한 도구입니다. 강세, 약세 및 중립 추세를 식별하는 것을 쉽게 합니다.
