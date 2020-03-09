ADX Color Script
- Utilidades
- Adrian Hernandez Castellanos
- Versión: 2.3
- Actualizado: 29 febrero 2024
- Activaciones: 20
Script (de arrastrar y soltar) que colorea el fondo del indicador Average Directional Movement Index (ADX) según la sea tendencia de compra o ventaEl indicador ADX es un indicador técnico que se utiliza para medir la fuerza de una tendencia. Este script (de arrastrar y soltar) colorea el fondo del indicador ADX según la tendencia. El color del fondo se determina en función de los parámetros del script.
Parámetros que puede modificar:
- Period: El período de tiempo del indicador ADX.
- Trend level: El nivel mínimo a cumplir para filtrar si la tendencia es alcista o bajista (0 por default).
- Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).
- Color Positive Trend: El color del fondo para una tendencia alcista.
- Color Negative Trend: El color del fondo para una tendencia bajista.
- Color Neutral Trend: El color del fondo para una tendencia neutral.
- Save variables: Guarda los valores actuales para poder reutilizarlos posteriormente.
- Clean graph: Borra los colores del gráfico (Clean colors).
Cómo utilizar el script:
Para utilizar el script, simplemente arrastre y suelte el indicador en el gráfico. Dependiendo donde suelte el indicador en el gráfico, sera el resultado ha obtener. Desde colorear el indicador, hasta colorear todo el gráfico. (Ver las capturas de pantalla)
Conclusión:
Este script es una herramienta útil para los analistas de mercado que utilizan el indicador ADX. El script facilita la identificación de tendencias alcistas, bajistas y neutrales.
¿Un café? claro que si te lo acepto y a cambio te ofrezco la versión tipo indicador de este script para que tu también te lleves algo de regalo :-). https://www.mql5.com/es/market/product/109892