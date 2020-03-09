ADX Color Script

Скрипт (перетаскивание и сброс) для окрашивания фона индикатора среднего индекса направленного движения (ADX) в соответствии с тенденцией покупки или продажи



Индикатор среднего индекса направленного движения (ADX) - это технический индикатор, используемый для измерения силы тренда. Этот скрипт (перетаскивание и сброс) окрашивает фон индикатора ADX в соответствии с тенденцией покупки или продажи. Цвет фона определяется параметрами скрипта.

Параметры, которые можно изменить:

Period: Период времени индикатора ADX.

Период времени индикатора ADX. Level: Минимальный уровень, который необходимо выполнить, чтобы отфильтровать, является ли тенденция бычьей или медвежьей (по умолчанию 0).

Минимальный уровень, который необходимо выполнить, чтобы отфильтровать, является ли тенденция бычьей или медвежьей (по умолчанию 0). Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).

(Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price). Color Positive Trend: Цвет фона для бычьей тенденции.

Цвет фона для бычьей тенденции. Color Negative Trend: Цвет фона для медвежьей тенденции.

Цвет фона для медвежьей тенденции. Color Neutral Trend: Цвет фона для нейтральной тенденции.

Цвет фона для нейтральной тенденции. Save variables: Сохраняет текущие значения для повторного использования позже.

Сохраняет текущие значения для повторного использования позже. Clean graph: Очищает цвета с графика (Clean colors).

Как использовать скрипт:

Чтобы использовать скрипт, просто перетащите индикатор на график. В зависимости от того, куда вы перетащите индикатор на график, вы получите результат, который нужно получить. От окрашивания индикатора до окрашивания всего графика. (См. Снимки экрана)

Заключение:

Этот скрипт - полезный инструмент для аналитиков рынка, использующих индикатор ADX. Скрипт упрощает идентификацию бычьих, медвежьих и нейтральных трендов.



