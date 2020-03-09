ADX Color Script
- Утилиты
- Adrian Hernandez Castellanos
- Версия: 2.3
- Обновлено: 29 февраля 2024
- Активации: 20
Скрипт (перетаскивание и сброс) для окрашивания фона индикатора среднего индекса направленного движения (ADX) в соответствии с тенденцией покупки или продажи
Индикатор среднего индекса направленного движения (ADX) - это технический индикатор, используемый для измерения силы тренда. Этот скрипт (перетаскивание и сброс) окрашивает фон индикатора ADX в соответствии с тенденцией покупки или продажи. Цвет фона определяется параметрами скрипта.
Параметры, которые можно изменить:
- Period: Период времени индикатора ADX.
- Level: Минимальный уровень, который необходимо выполнить, чтобы отфильтровать, является ли тенденция бычьей или медвежьей (по умолчанию 0).
- Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).
- Color Positive Trend: Цвет фона для бычьей тенденции.
- Color Negative Trend: Цвет фона для медвежьей тенденции.
- Color Neutral Trend: Цвет фона для нейтральной тенденции.
- Save variables: Сохраняет текущие значения для повторного использования позже.
- Clean graph: Очищает цвета с графика (Clean colors).
Как использовать скрипт:
Чтобы использовать скрипт, просто перетащите индикатор на график. В зависимости от того, куда вы перетащите индикатор на график, вы получите результат, который нужно получить. От окрашивания индикатора до окрашивания всего графика. (См. Снимки экрана)
Заключение:
Этот скрипт - полезный инструмент для аналитиков рынка, использующих индикатор ADX. Скрипт упрощает идентификацию бычьих, медвежьих и нейтральных трендов.
Кофе? Конечно, я возьму кофе. Взамен я предложу вам индикаторную версию этого скрипта, чтобы вы тоже могли взять что-то в подарок :-). https://www.mql5.com/ru/market/product/109892