ADX Color Script

拖放脚本可根据买卖趋势为平均方向指数 (ADX) 指标着色背景

平均方向指数 (ADX) 指标是用于衡量趋势强度的技术指标。此拖放脚本可根据买卖趋势为 ADX 指标着色背景。背景颜色由脚本参数确定。

可修改的参数：

  • Period: ADX 指标的时间周期。
  • Level: 要满足以过滤趋势是否为看涨或看跌的最低级别（默认为 0）。
  • Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price)。
  • Color Positive Trend 看涨趋势的背景颜色。
  • Color Negative Trend 看跌趋势的背景颜色。
  • Color Neutral Trend 中性趋势的背景颜色。
  • Save variables 保存当前值以供以后重复使用。
  • Clean graph 清除图表中的颜色 (Clean colors)。

结论：

这是一个有用的工具，可以帮助市场分析师使用 ADX 指标。它使识别看涨、看跌和中性趋势变得容易。


咖啡？当然可以。作为交换，我将提供此脚本的指示器版本，以便您也可以作为礼物带走一些东西 :-)。https://www.mql5.com/zh/market/product/109892


