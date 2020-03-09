ADX Color Script
- 实用工具
- Adrian Hernandez Castellanos
- 版本: 2.3
- 更新: 29 二月 2024
- 激活: 20
拖放脚本可根据买卖趋势为平均方向指数 (ADX) 指标着色背景
平均方向指数 (ADX) 指标是用于衡量趋势强度的技术指标。此拖放脚本可根据买卖趋势为 ADX 指标着色背景。背景颜色由脚本参数确定。
可修改的参数：
- Period: ADX 指标的时间周期。
- Level: 要满足以过滤趋势是否为看涨或看跌的最低级别（默认为 0）。
- Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price)。
- Color Positive Trend： 看涨趋势的背景颜色。
- Color Negative Trend： 看跌趋势的背景颜色。
- Color Neutral Trend： 中性趋势的背景颜色。
- Save variables： 保存当前值以供以后重复使用。
- Clean graph： 清除图表中的颜色 (Clean colors)。
结论：
这是一个有用的工具，可以帮助市场分析师使用 ADX 指标。它使识别看涨、看跌和中性趋势变得容易。
