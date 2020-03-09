ADX Color Script
- Utilitários
- Adrian Hernandez Castellanos
- Versão: 2.3
- Atualizado: 29 fevereiro 2024
- Ativações: 20
Script (arraste e solte) que colore o fundo do indicador Índice Direcional Médio (ADX) de acordo com a tendência de compra ou venda
O Índice Direcional Médio (ADX) é um indicador técnico usado para medir a força de uma tendência. Este script (arraste e solte) colore o fundo do indicador ADX de acordo com a tendência. A cor do fundo é determinada pelos parâmetros do script.
Parâmetros que podem ser modificados:
- Period: O período de tempo do indicador ADX.
- Level: O nível mínimo a ser alcançado para filtrar se a tendência é de alta ou baixa (0 por padrão).
- Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).
- Color Positive Trend: A cor do fundo para uma tendência de alta.
- Color Negative Trend: A cor do fundo para uma tendência de baixa.
- Color Neutral Trend: A cor do fundo para uma tendência neutra.
- Save variables: Salva os valores atuais para poder usá-los novamente posteriormente.
- Clean graph: Limpa as cores do gráfico (Clean colors).
Como usar o script:
Para usar o script, basta arrastar e soltar o indicador no gráfico. Dependendo de onde você soltar o indicador no gráfico, você obterá o resultado a ser obtido. Desde colorir o indicador, até colorir todo o gráfico. (Ver capturas de tela)
Conclusão:
Este script é uma ferramenta útil para analistas de mercado que usam o indicador ADX. O script facilita a identificação de tendências de alta, baixa e neutras.
Café? Claro que sim, aceito um café. Em troca, ofereço-lhe a versão indicadora deste script, para que também possa levar algo de presente :-). https://www.mql5.com/pt/market/product/109892