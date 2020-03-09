ADX Color Script

Script (arraste e solte) que colore o fundo do indicador Índice Direcional Médio (ADX) de acordo com a tendência de compra ou venda



O Índice Direcional Médio (ADX) é um indicador técnico usado para medir a força de uma tendência. Este script (arraste e solte) colore o fundo do indicador ADX de acordo com a tendência. A cor do fundo é determinada pelos parâmetros do script.

Parâmetros que podem ser modificados:

Period: O período de tempo do indicador ADX.

O período de tempo do indicador ADX. Level: O nível mínimo a ser alcançado para filtrar se a tendência é de alta ou baixa (0 por padrão).

O nível mínimo a ser alcançado para filtrar se a tendência é de alta ou baixa (0 por padrão). Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).

(Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price). Color Positive Trend: A cor do fundo para uma tendência de alta.

A cor do fundo para uma tendência de alta. Color Negative Trend: A cor do fundo para uma tendência de baixa.

A cor do fundo para uma tendência de baixa. Color Neutral Trend: A cor do fundo para uma tendência neutra.

A cor do fundo para uma tendência neutra. Save variables: Salva os valores atuais para poder usá-los novamente posteriormente.

Salva os valores atuais para poder usá-los novamente posteriormente. Clean graph: Limpa as cores do gráfico (Clean colors).

Como usar o script:

Para usar o script, basta arrastar e soltar o indicador no gráfico. Dependendo de onde você soltar o indicador no gráfico, você obterá o resultado a ser obtido. Desde colorir o indicador, até colorir todo o gráfico. (Ver capturas de tela)

Conclusão:

Este script é uma ferramenta útil para analistas de mercado que usam o indicador ADX. O script facilita a identificação de tendências de alta, baixa e neutras.



