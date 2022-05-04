Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 350
Nessun problema. Non mi sembra di aver pubblicizzato questo PAMM, e non lo pubblicizzo affatto. Ma no. Devo prenderlo. E il pagliaccio idiota in privato con le sue osservazioni.
Amici, vi ricordo che non ho promesso niente a nessuno. Non apro segnali. Nemmeno io ho il monitoraggio. Non è stato elaborato un sistema chiaro. Che cosa vuoi?
Sono già stanco di ripetere che il problema della scelta di un TS stabile non è stato risolto. Ho un sacco di sistemi di guadagno in qualsiasi momento, ma quando vengono messi su un conto reale dimostrano immediatamente la regola del 20/80 - solo un quinto continua a commerciare bene, e non per un tempo molto lungo.
Pertanto, sto lavorando su questo problema, provando diversi approcci e diversi modi. Se avete qualche suggerimento su come risolvere il problema, sono disposto a discuterne. Purtroppo, durante tutto il tempo di questo thread non ho sentito tali suggerimenti (!). C'erano proposte di aggiungere robot, c'erano proposte di prendere azioni, c'erano proposte di ridurre tutto. Ma ho un altro compito: trovare sistemi stabili.
E riguardo allo "scambio" - l'ho provato, ma non ho notato alcuna differenza. Non ho notato molta differenza. 10% un mese c'è poco di realistico. E poi - il punto di cambiare il rottame in un rottame? Provate voi stessi! Il sistema è molto semplice,
2. In Kodobaz sono tutti gratuiti. Aprite un conto di scambio, metteteci degli esperti e mostratevi come dovrebbe essere fatto.
Quali chiacchiere intorno allo zero ci sono... :-) È uno scarico! JORGE!!!!!
2...così a testa alta lo scambio di shara non funzionerà... Ti è già stato detto come provare il trading... Vedere il prossimo ramo - lo stesso arbitraggio...
P.S. Ora il nuovo anno gli abitanti del villaggio si sveglierà - mostrerà come si dovrebbe in borsa a Mosca e altrove ... :-)
Nessun problema. Quindi il dumping è il dumping, non mi dispiace nemmeno. In questo caso, il mercato è più attraente per me che per i broker, e sto ricevendo un buon feedback. Stavo chiacchierando intorno allo zero - questo era tutto il tempo prima. Non ne posso più.
Non capisco - perché te la prendi con me? Avanti, andate allo scambio, scambiate lì, perché siete venuti qui, al tema sulla Lega? Ve l'ho detto cento volte - la Lega è un insieme di vari sistemi che funzionano sempre. Il problema principale è la questione della selezione, e non l'ho risolto.
Cosa volete di più? O sei solo un altro account di clown Baskakov? Non proprio... Ma ti stai comportando esattamente come lui.
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il grafico dei migliori in termini di qualità del commercio:
Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
1. Non ci ho provato con nessuno. Ho il diritto di postare dove voglio, dare anche consigli (per esprimere un'opinione - IMHO).
2. Capisco che sei lì avrebbe organizzato una sessione di brainstorming o alcune persone chiesto o fatto appello a un libero professionista, con i criteri che alcuni - o opzioni persone hanno aiutato, shod, ci DID - fatto, in generale, e si finisce con questi criteri sarebbe stato selezionato per lavorare sul TC reale ... insomma, una specie di movimento!!! Ma non solo macinare le loro fantasie, senza sistematico, con la perdita di PAMM, inoltre. In generale, la ricerca di soluzioni o alcuni risultati positivi di questo tipo di approccio di trading.
Finora - puramente una specie di spam e stronzate di fantasia!
Puramente conduce le persone fuori strada mettendolo al primo posto nel ramo il lunedì - un argomento vuoto, è più breve su niente altro che fantasie personali e zablushcheniya non basato su.
Questo tipo di spam, basta umiliarsi e basta. Stai solo scavando nella tua sabbiera, tutto qui - merda sistemica, in breve.
DOV'È IL RISULTATO?
imho, non capite l'argomento - avviare a la brainstorming o la realizzazione delle loro fantasie - i criteri di selezione nel freelancing - O altro - tutto questo è vuoto!
devi essere un insegnante?
Ti piace segnare in rosso la tua mancanza di comprensione).
1. qui George - lui stesso ha ripetutamente riferito che noi comunichiamo rigorosamente su una base di "voi", quindi è tutto a posto!
2. no. Solo al volo - come nel mio diario cosa cercare. . . :-)
P.S. Mi limiterò a scorrere l'area del tuo trader in rosso... :-)
1. avere.
2. Cosa vuoi dire? Ho fatto brainstorming, ho sviluppato io stesso le opzioni, ho rivettato io stesso questi robot, li ho lanciati io stesso, li mantengo io stesso. Cosa c'è che non va?
Fantasia? Tutti suggeriscono i loro approcci, ma per qualche motivo pochissime persone implementano effettivamente questi approcci e mostrano i risultati.
Questo non è il mio caso, ho creato ciò che volevo - un insieme di sistemi di diversi tipi, che sono testati sulla storia, e che lavorano costantemente sulla demo. Questo è ciò di cui avevo bisogno.
La Lega non è un graal, non è un risultato finito - è un "insieme di strumenti" da cui ora si può creare qualcosa. Di conseguenza, sto cercando di crearlo, e più di una volta l'ho detto - finora nessun risultato. Ma no, i cattivi sono scappati, c'è il principale clown-idiomane, che bussa anche nel mio messaggio personale regolarmente, chiedendo il "graal", e se non - non lo strofinare in faccia. Hanno eliminato la mia PAMM per qualche motivo.
No, amici. Sarò un pugno nell'occhio. Ho bisogno della Lega dei sistemi di trading. Avere sempre una serie di sistemi che funzionano. Ce l'ho. Il fatto che altri non ne abbiano bisogno - beh, non importa, non sto vendendo nulla, inoltre, i sistemi stessi sono semplici come una monetina, e il Kodobase ha esperti gratuiti che lavorano su questi principi. Nei miei rapporti non nascondo i nomi - chiunque può prendere un Expert Advisor da Kodobase, lavorando su questo sistema, ed eseguirlo da solo. Se non lo faccio, per me va bene.
È davvero una "tabula rasa" per chiunque abbia bisogno del Graal. Ma non ho creato il Graal, ho creato un insieme di sistemi funzionanti. Questo è il MIO risultato, ce l'ho.
È questo che non capisco - cosa non piace alla gente? Interessato - guarda, puoi anche usare questi dati, ripeto, in kodobase facile trovare esperti che lavorano proprio su questi sistemi. Non interessato - beh, non importa! Non tutto può essere interessante...
Cosa c'è che non va? Di cos'altro avete bisogno?
Devi essere un insegnante.
Ti piace segnare in rosso la tua mancanza di comprensione).
Sì, anche per nome - io stesso mi sono offerto più volte di comunicare. Dopo tutto, i colleghi di pari età, e gli uomini, dovrebbero essere qui. Perché il "tu" arrogante? È solo per le signore.
E in rosso - beh... un uomo ha evidenziato qualcosa che non capisce. Cercherò di spiegarglielo.
Scrivere in capslock rosso è una comunicazione aggressiva.
Forse in futuro avrà più senso.
Non è una comunicazione aggressiva, è solo *aran che sembra ricevere poca attenzione, quindi cerca di strisciare qui per farsi notare).