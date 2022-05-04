Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 354
Top 20 per equilibrio:
Grafico dei migliori TS per equilibrio:
Il miglior TS per qualità commerciale:
Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:
Il TS più vecchio della Lega con almeno 50 scambi:
Il TS più vecchio della Lega con almeno 50 scambi:
Buon pomeriggio!
Osservo periodicamente i vostri risultati dei sondaggi.
Vorrei fare alcune domande:
Siete stati in grado di ottenere guadagni di equilibrio sostenibili?
Qual è la"durata" media delle vostre strategie?
Secondo la vostra esperienza, c'è qualche relazione tra il tempo di cambiamento delle strategie e il tempo di transizione da un trend condizionato a un flat condizionato?
1. No. Non c'è alcuna stabilità, che è il problema principale. È molto probabile che determini la stabilità dei sistemi. Purtroppo, è ancora risolto intuitivamente.
2. "A occhio" - la vita media varia da un mese a un anno. In media, credo, da cinque a sei mesi.
3. Secondo me, non c'è questa connessione. I sistemi sono per lo più in una zona piatta, e occasionalmente passano a zone di tendenza a caso. Se il sistema non corrisponde al simbolo - non guadagna affatto, semplicemente affonda. Se il sistema corrisponde al simbolo - ogni tanto guadagna.
Capite l'orrore di tutto questo, vero? :-)
è un capriccio...
Ha qualche criterio, secondo il quale una volta riconosce questo approccio come senza speranza? Beh, almeno il lasso di tempo dell'esperimento, come il tempo stoploss. Se non c'è comprensione di ciò che dovrebbe essere cambiato, allora tutto ciò che rimane è ripetere un'esperienza fallita nella speranza ingenua che funzioni improvvisamente per miracolo. Potete vedere che questo è assurdo e non potete aspettarvi un nuovo risultato senza cambiare il metodo, vero? O non ti interessa il successo della tua impresa, ma semplicemente ti piace pasticciare con l'intero business? Beh, è un hobby, un hobby per il gusto di un hobby.
Lei capisce l'orrore di quello che ha scritto, vero? :-)
che è un corno di latta...
Non vedo l'orrore o la piccolezza.
Mi sembra che la gente abbia frainteso il punto della Lega in generale. Il punto è avere un insieme di sistemi testati che mostrano alcuni buoni risultati. TUTTO. Non ci sono altre "uscite" dalla Lega. Ma, allo stesso tempo, tutti vogliono costantemente vedere un graal, una crescita continua, senza drawdown e perdite. Non sarà così! La Lega è solo un indicatore complicato. Mi interessa, lo sostengo e lo uso come base per testare diversi approcci.
Dire "è magra" della Lega è come dire "magra" del MAHA o dello Stocastico.
Ha qualche criterio in base al quale riconosce questo suo approccio come senza speranza? Beh, almeno l'arco temporale dell'esperimento, come uno stoploss basato sul tempo. Se non c'è comprensione di ciò che dovrebbe essere cambiato, allora tutto ciò che rimane è ripetere l'esperienza fallita nella speranza ingenua che improvvisamente funzioni miracolosamente. Potete vedere che questo è assurdo e non potete aspettarvi un nuovo risultato senza cambiare il metodo, vero? O non ti interessa il successo della tua impresa, ma semplicemente ti piace pasticciare con l'intero business? Beh, è un hobby, ci si muove per il gusto di muoversi.
No, non esiste un tale criterio. Per una ragione molto semplice: non vedo una scelta. Poi di nuovo, anche voi (cominciamo con "voi") siete in una "ricerca del Graal", considerando che la Lega non è il Santo Graal. Inoltre, può anche essere considerato un "hobby, un movimento per il gusto di muoversi".
Più di una volta ho detto che il mio compito è trovare un metodo di SELEZIONE dei sistemi. Ma in tutte le 350 pagine, ci sono stati letteralmente innumerevoli suggerimenti a questo proposito. Sono stati tutti provati, con risultati molto modesti, ma, alcune conclusioni che ho considerato. Sono ancora alla ricerca di un tale metodo. I robot della Lega, d'altra parte - stanno ancora lavorando sulla demo, mostrando su quale simbolo quali sistemi funzionano meglio.
Non ho detto che non c'è nulla sulla Lega, ma sulla mancanza di un criterio di selezione... dopo CENTINAIA di volte e un risultato sano
sembra un colpo di fortuna...
Beh, questo rende triste anche me. Quindi?
Ci penso, ci penso, ci provo... Il risultato, ahimè, è estremamente modesto.
Al momento ho un'idea, ma ho bisogno di rielaborare un po' il codice della Lega. In modo che tutte le impostazioni ottimali che ho trovato siano automaticamente salvate nel database, e poi caricate da Expert Advisors da lì.
È quello che sto facendo ora.
Li caricherò dal database e inizierò ad aggiungere Expert Advisors basati su questa nuova idea.
I sistemi sono principalmente in piano, e di tanto in tanto passano casualmente a zone di tendenza. E per abbinare i parametri al piatto, ignorando le tendenze, non si ottiene un quadro positivo (sì, non guadagnando molto sul trend, ma costantemente nel +) ?