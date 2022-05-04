Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 343
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Bene, l'obiettivo è quello di avere sistemi pronti per essere installati sull'account reale in qualsiasi momento! Testato sulla storia e avere un buon trading demo. Questo è il problema e risolve la Lega.
Mi dispiace. non ho letto attentamente i tuoi post e all'inizio ho pensato che tu volessi usare sistemi selezionati insieme. sono d'accordo. usare un buon sistema è meglio che usare un insieme di buoni sistemi simili allo stesso tempo. perché è più facile tenere traccia di uno e se sei fortunato puoi fare dei soldi seri.
Non so perché ho iniziato a usarne uno, ma è meglio usare un solo sistema, che può aver dato buoni risultati).
Se fossi un forexofilo e avessi un mucchio di soldi non mi preoccuperei di sviluppare sistemi di trading e andrei direttamente a scambiare euro/zloty polacchi. La morale è che a volte è più facile commerciare in un mercato che in altri... e meglio cercare di trovare un tale mercato piuttosto che cercare un graal universale)...
Sfortunatamente, è più complicato di così. C'è tutta una classe di TS con IR positivo che è inferiore al costo della commissione. Per esempio, l'arbitraggio di cripto liquide tra le borse ha sempre un IR positivo, ma non puoi superare i costi di commissione a meno che tu non abbia le condizioni giuste per te.
Il trading è un'arte, non seguire ciecamente un sistema di trading.
La Lega non è il Graal, è un bidone della spazzatura
Mi dispiace. non ho letto attentamente i tuoi post ed è per questo che all'inizio sembrava che tu volessi usare TS selezionati in un pacchetto. sono d'accordo. usare un solo buon sistema è meglio che usare una serie di sistemi ugualmente buoni allo stesso tempo. se non altro perché è più facile tenere traccia di uno e se sei fortunato puoi fare dei soldi seri.
No. È vero - uso TS selezionati in un bundle. In questo momento ci sono 22 sistemi che lavorano sul conto reale.
Il mio punto è che non ci sono questi "buoni sistemi". Nemmeno uno! E tutto questo parlare di "usare un solo buon sistema" - è una finzione. Qualsiasi TS ha un'aspettativa negativa nel lungo periodo, almeno a causa dello spread e delle commissioni.
Ma, temporaneamente qualsiasi TS dà occasionalmente dei profitti. Anche il più improduttivo. La Lega è un buon esempio di questo.
A priori, ma penso che sarebbe più logico far entrare nella lotta quel TS che ha guadagnato bene in passato ma che recentemente ha mostrato risultati stupidi ma con qualche accenno di miglioramento come una media mobile di saldo alzata o qualcosa del genere... perché come spesso accade quei TS avrebbero potuto renderci ricchi se non li avessimo buttati nella spazzatura in cuor nostro).
Sì, è esattamente quello che cerco di fare. Ho una breve storia di ogni sistema dal suo inizio, per più di due anni - la divisione in tre divisioni è stata utile in questo caso. Alcuni sistemi non escono nemmeno dalla Divisione Inferiore. Immediatamente dopo la sovraottimizzazione entrano nella divisione media, e scivolano rapidamente verso la divisione inferiore sul trading demo. Dopo di che ci scambiano fino al comportamento inaccettabile.
La maggior parte dei TC "salta le divisioni". A volte arrivano anche all'Alto. E c'è un piccolo numero (un paio di dozzine) di TC che commerciano nella divisione alta per la maggior parte della loro storia. Certo, anche loro ogni tanto mostrano un comportamento poco dignitoso, e vengono mandati a ottimizzare troppo. A volte scendono anche nelle Divisioni Medie e persino in quelle inferiori. Tuttavia, dopo la sovra-ottimizzazione - finiscono sempre o nella divisione più alta, o "leggermente sotto-ottimizzata" ad essa, e sono spostati lì più tardi, già sul commercio demo.
Qui, cerco di fare come hai suggerito. Seleziono tali sistemi nel momento in cui, diciamo, passano dalla divisione media a quella più alta. Inoltre, come vedo, ora la mia metodologia di valutazione è anche abbastanza buona, i criteri sono molto rigorosi, e i sistemi che sono immediatamente promossi alla divisione High, sulla base dei risultati dei test storici - si può anche immediatamente metterli sul mercato reale.
+++
Hmmm... Amici, ho capito, il bastardo ritardato sta facendo il buffone. Cosa c'entra un pagliaccio... Ma perché sei come lui?
Ma è chiaro che se si prende un gruppo di tutti i tipi di TC, essi DEVONO avere una grande parte di "spazzatura", non lavorando. La regola del 20/80 è in pieno effetto.
Ma dire della Lega "spazzatura", visto che sono già nove mesi che lavoro esclusivamente con i sistemi della Lega, e non solo ho fallito, ma ho sostenuto una crescita media mensile del 10% con un margine di almeno il 1000%! Chi può vantare tali risultati? Almeno nei Signals, almeno altrove?
Ecco un grafico della performance del mio miglior sistema, che sta attualmente lavorando sul reale (29 trade dall'inizio di maggio):
Ecco il secondo dei migliori (61 scambi da metà maggio, il più alto numero di scambi sul reale):
Ecco il terzo dei migliori (29 scambi da metà luglio):
Ecco il TS più vecchio che lavora ora sul reale (47 scambi dall'inizio di aprile):
Dov'è la "spazzatura" in questo?
Hm... Amici, ho capito, il bastardo ritardato sta facendo il buffone. Cosa c'entra un pagliaccio... Ma perché sei come lui?
Ma è chiaro che se si prende un gruppo di tutti i tipi di TC, essi DEVONO avere una grande parte di "spazzatura", non lavorando. La regola del 20/80 è in pieno effetto.
Ma dire della Lega "spazzatura", visto che sono già nove mesi che lavoro esclusivamente con i sistemi della Lega, e non solo ho fallito, ma ho sostenuto una crescita media mensile del 10% con un margine di almeno il 1000%! Chi può vantare tali risultati? Almeno nei Signals, almeno altrove?
Ecco un grafico della performance del mio miglior sistema, che sta attualmente lavorando sul reale (29 trade dall'inizio di maggio):
Ecco il secondo dei migliori (61 scambi da metà maggio, il più alto numero di scambi sul reale):
Ecco il terzo dei migliori (29 scambi da metà luglio):
Ecco il TS più vecchio che lavora ora sul reale (47 scambi dall'inizio di aprile):
Dov'è la "spazzatura" in questo?
Naturalmente, ci sono momenti in cui il TS fallisce anche sul reale. Per esempio, questo è il peggiore ora (5 scambi da metà agosto):
È un peccato, ha mostrato una qualità di trading molto alta del 109% sulla storia, e ora è andato immediatamente in drawdown.
Ma, d'altra parte - questo sistema può mostrare fino a 4 SL di fila. Questo non è mai successo prima. E la sua perdita di prezzo sulla storia è stata quattro volte maggiore. Quindi questo TS continuerà a lavorare sul reale.
Hai preso 10 Zhigulis, li hai riparati, li hai messi a punto e speri di ottenere una Mercedes.
Esatto, cos'altro si può dire di te dopo una dichiarazione del genere?
Non voglio "prendere una Mercedes", voglio "portare il mio culo dal punto A al punto B". Vado in uno sfasciacarrozze e metto le parti buone in qualcosa che assomiglia a un veicolo. Avviato - grande, poi sono partito. Se cade a pezzi durante il tragitto, vado al prossimo cantiere di recupero.
Gli appassionati di Mercedes come te, passano. Non ho una Mercedes nella mia lega. NIENTE MERCEDES A TUTTI.
Esatto, cos'altro si può dire di te dopo una dichiarazione del genere?
Non voglio "prendere una Mercedes", voglio "portare il mio culo dal punto A al punto B". Vado in uno sfasciacarrozze e metto le parti buone in qualcosa che assomiglia a un veicolo. Avviato - grande, poi sono partito. Se cade a pezzi durante il tragitto, vado al prossimo cantiere di recupero.
Gli appassionati di Mercedes come te, passano. Non ho una Mercedes nella mia lega. NON NE HO.