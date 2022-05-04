Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 359
Lei sta distorcendo il significato. Se il robot riconosce i modelli redditizi in qualsiasi mercato, in qualsiasi strumento, e ignora quelli peggiori, ci sono due risultati:
1. Non ci sono modelli conosciuti dal robot nel mercato e non apre posizioni. Questo di solito accade quando l'algoritmo che descrive il modello è troppo "rigoroso". Il modello è "montato" su un certo momento del mercato o su un certo strumento.
2. Il modello riconosce le stesse situazioni in diversi mercati e diversi strumenti, e genera segnali redditizi.
Non ci sono altre varianti :)
Redditizio? Molto divertente.
Se ne trovate almeno uno, fatemelo sapere e vi mostrerò come si fanno tutti i soldi del mondo.
La mia esperienza dimostra che questi stessi modelli "redditizi", che sarebbero redditizi non solo sempre, ma addirittura la maggior parte delle volte - semplicemente non esistono. Qualsiasi modello può essere redditizio solo per un certo periodo di tempo, e per un tempo molto più breve di quanto non sia redditizio. E l'unica possibilità di essere in profitto tutto il tempo - è quella di passare tra i modelli, che sono redditizi al momento.
Questo richiede qualche indicatore che ci permetta di vedere - questi modelli sono redditizi ora, e questi sono in perdita. La TS League è un tale indicatore.
C'è ancora la questione, che, come ho capito, stai cercando di risolvere - determinare i modelli, che saranno redditizi per qualche tempo.
Sì, sì... Perché avrebbe dovuto insegnare lo scalping se ci stava davvero guadagnando?
E se a volte si possono fare un sacco di soldi, chi può dire... Hai visto il mio PAMM, anch'io ho guadagnato molto in una settimana. E allora? Tutto finito. Non è un trading, è un gioco di indovinelli. Non c'è un "regolare 1000 per cento a settimana" da nessuna parte.
Non vedo ancora nessuna opzione. C'è un'idea per aggiungere anche gli scalper alla Lega, e un segnale di rottura della volatilità... Ci saranno più robot, più redditizi... Ma non risolverà il problema principale - la scelta di sistemi stabili che hanno un'alta probabilità di commerciare sul più per un tempo considerevole...
Ma, amico, ci sono un sacco di consiglieri, ma non vedo che questi consiglieri hanno raccolto almeno la metà di quello di cui parlano... Lì, Tarabanov parla in generale dei milioni di dollari che sua figlia raccoglie ogni settimana... ma non la vedo nella lista di Forbes...
Regolarmente in nero. Il 1000% è un record.
Cosa succede con la tua PAMM?
1. Non stai cercando un sistema che commercia in positivo per un po'. Si analizza semplicemente chi ha fatto più soldi e gli si dà carta bianca. In altre parole, si compra al massimo e probabilmente si vende al minimo.
Fate una parvenza di analisi delle fluttuazioni della redditività delle tattiche di trading dei consulenti e sarete felici.
2. Non milioni di dollari, ma un milione di rubli. Non funziona nel mercato azionario ora, i rischi sono fuori scala e ci sono alternative redditizie, è lì che rotola.
1. assolutamente giusto.
1.1. sì, non c'è profitto - perché non c'è selezione competente dal culo (casualità amebica assoluta) - c'è prugna.
Regolarmente in nero. Il 1000% è solo un record.
Cosa c'è che non va nel vostro PAMM?
No, te l'ho detto... L'ho perso sull'altalena. Avrei dovuto ridurre il carico, ma non l'ho fatto. È passato troppo tempo. Dal 2016...
Ora ho aperto un cenomani.
E sto riprogettando l'intero sistema, in modo che le impostazioni non debbano essere riscritte nel codice, ma siano prese da un file speciale di impostazioni... Durante l'ottimizzazione avrei semplicemente specificato quale passaggio prendere, e le impostazioni da esso sarebbero state scritte automaticamente in questo file. E poi, quando si esegue il modulo eseguibile, le impostazioni di tutti i TC della Lega verrebbero lette da questo file. Con tale file sarei in grado di aggiungere nuovi TC. Almeno ho un'idea lunga da inserire per ripartizione della volatilità. E in questo thread sono state suggerite un paio di altre idee - anche queste dovrebbero essere implementate.
Oh, cavolo. Si scopre che sanno ancora più cose su di me di quante ne sappia io... Bene... beh...
E per quanto riguarda i milioni di dollari - beh, se milioni di rubli possono essere ottenuti senza problemi - allora i milioni di dollari non sono lontani... Aspettiamo...
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:
Il TS più vecchio della Lega con almeno 50 scambi:
Il TS più vecchio della Lega con almeno 50 scambi: