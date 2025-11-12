учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 471

Roman Shiredchenko:

в общем коллеги - в настоящее время такие расклады, в связи с тем, что, как говорят, валютные символы во многом коррелированы, на всех торгуемых инструментах не надо грубить со стартовым объемом, т.к. возможно попадание в резонанс, когда несколько символов, показывают схожую динамику и соответственно экспы могут ХОРОШО доусредняться или напереворачиваться на увеличенных объемах и в итоге,  может не хватить маржи на следующий переворот/усреднение...

в общем, пока усредняюсь здесь:

также готовлю уже на биржевом счете - переворотку/усреднялку: выложу промежуточные результаты сюда.

О как! Знаменитый Пэймастер, он же Мориарти, оказывается присутствует на этом форуме!
 
Boris Gulikov:
О как! Знаменитый Пэймастер, он же Мориарти, оказывается присутствует на этом форуме!
Алло!!!  я инвестор. Усредняюсь на просадках.  Здесь реклама запрещена.
Boris Gulikov:
О как! Знаменитый Пэймастер, он же Мориарти, оказывается присутствует на этом форуме!
Да Боря, тебе до него далеко
 
Vladimir Baskakov:
Да Боря, тебе до него далеко

Ну тебе ещё дальше!

Ты же только на центовых счетах торгуешь.

Разгоняешь их и так и эдак. И слить не жалко! )))

Boris Gulikov:

Ну тебе ещё дальше!

Ты же только на центовых счетах торгуешь.

Разгоняешь их и так и эдак. И слить не жалко! )))

Не умею сливать. А про центовые ты неправ
 
Renat Akhtyamov:

странно

за все время в первый раз вижу что у тебя есть такой счет

А чего странного - то?! :-)

Все по норме...

Убедительная просьба всем критикующим - лесом, могу глубже и дальше слать обоснованно, при наличии бредо-критики.

Ветка называется - "Учитесь зарабатывать...", поэтому вроде как тесты - тут не айс... :-) ИМХО

Вот стандартные значения параметров, правленный робот с кодебазе, cmillion'у - респект! https://www.mql5.com/ru/code/16855


Символ: магнит, сентябрьский фьючерс,  торговля по пересечению уровней инд РСИ (14), стандартные уровни, на М1, без оптимизации. Просто сейчас хочу посмотреть на такой торговый подход:

торговля всегда при наличии пересечения уровня, отступы 10 пунктов (не менее) от предыдущей сделки, счет неттинговый, трал (похоже еще не работает) с профита - простой 10 пунктов (круглые числа), выходы по обратному сигналу, вне зависимости от текущего профита/лосса, лот постоянный всегда 1 контракт, без ограничений по кол-ву максимальных сделок по усреднению, каждый последующий бай ниже предыдущего и не ближе (должен быть) 10 пипсов до предыдущего. Пока без трала.



Возвращаясь к теме ветки - слегка ностальжи, тема была об илане:


тут и в статьях много разобрано переворотных ТС (в поиске: "реверсирование") - там и акции и мм - все разобрано:

https://www.mql5.com/ru/articles/7013 Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть III): сетка на коррекциях с мартингейлом
https://www.mql5.com/ru/articles/2281 Создаем помощника в ручной торговле - торговая панель

В общем есть над чем работать!

завтра ставлю на торги


Реал - откатка на МАГНИТЕ:

(начало - это снятие комиссии брокером за МТ5, торгов не было)


 

Коллеги - в общем промежуточные такие рез-ты

это срочный рынок мск биржи.

Выше постами ТС в основном расписана.

Позже предоставлю более развернутые данные и информацию.

Вот по сути усреднялка в канале на РСИ

закрытие постоянно в профит тралом с профита

Код робота, также в базе для биржевых торгов на неттинг учете также тут выложу.

П.С. В настоящее время пишу ф-ию перевода в бу и далее уже частями крыть в профит тралом, например, вошли 5 контрактов, далее уже с профита тралом по 10 пипсов крыть по 1 контаркту (а-ля выход разбивать по 20% - опять же трал будет частями и виртуальный, для  частичного закрытия на откатах на 10 пипсов,  например).

Roman Shiredchenko #:

Коллеги - в общем промежуточные такие рез-ты

это срочный рынок мск биржи.

Выше постами ТС в основном расписана.

Позже предоставлю более развернутые данные и информацию.

Вот по сути усреднялка в канале на РСИ

закрытие постоянно в профит тралом с профита

Код робота, также в базе для биржевых торгов на неттинг учете также тут выложу.

П.С. В настоящее время пишу ф-ию перевода в бу и далее уже частями крыть в профит тралом, например, вошли 5 контрактов, далее уже с профита тралом по 10 пипсов крыть по 1 контаркту (а-ля выход разбивать по 20% - опять же трал будет частями и виртуальный, для  частичного закрытия на откатах на 10 пипсов,  например).

Мониторинга естественно не будет? Надо глаза ломать, разглядывать картинки и пытаться что-то там понять
