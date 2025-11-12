учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 471
в общем коллеги - в настоящее время такие расклады, в связи с тем, что, как говорят, валютные символы во многом коррелированы, на всех торгуемых инструментах не надо грубить со стартовым объемом, т.к. возможно попадание в резонанс, когда несколько символов, показывают схожую динамику и соответственно экспы могут ХОРОШО доусредняться или напереворачиваться на увеличенных объемах и в итоге, может не хватить маржи на следующий переворот/усреднение...
в общем, пока усредняюсь здесь:
также готовлю уже на биржевом счете - переворотку/усреднялку: выложу промежуточные результаты сюда.
О как! Знаменитый Пэймастер, он же Мориарти, оказывается присутствует на этом форуме!
Да Боря, тебе до него далеко
Ну тебе ещё дальше!
Ты же только на центовых счетах торгуешь.
Разгоняешь их и так и эдак. И слить не жалко! )))
странно
за все время в первый раз вижу что у тебя есть такой счет
А чего странного - то?! :-)
Все по норме...
Убедительная просьба всем критикующим - лесом, могу глубже и дальше слать обоснованно, при наличии бредо-критики.
Ветка называется - "Учитесь зарабатывать...", поэтому вроде как тесты - тут не айс... :-) ИМХО
Вот стандартные значения параметров, правленный робот с кодебазе, cmillion'у - респект! https://www.mql5.com/ru/code/16855
Символ: магнит, сентябрьский фьючерс, торговля по пересечению уровней инд РСИ (14), стандартные уровни, на М1, без оптимизации. Просто сейчас хочу посмотреть на такой торговый подход:
торговля всегда при наличии пересечения уровня, отступы 10 пунктов (не менее) от предыдущей сделки, счет неттинговый, трал (похоже еще не работает) с профита - простой 10 пунктов (круглые числа), выходы по обратному сигналу, вне зависимости от текущего профита/лосса, лот постоянный всегда 1 контракт, без ограничений по кол-ву максимальных сделок по усреднению, каждый последующий бай ниже предыдущего и не ближе (должен быть) 10 пипсов до предыдущего. Пока без трала.
Возвращаясь к теме ветки - слегка ностальжи, тема была об илане:
тут и в статьях много разобрано переворотных ТС (в поиске: "реверсирование") - там и акции и мм - все разобрано:
https://www.mql5.com/ru/articles/7013 Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть III): сетка на коррекциях с мартингейлом
https://www.mql5.com/ru/articles/2281 Создаем помощника в ручной торговле - торговая панель
В общем есть над чем работать!
завтра ставлю на торги
Реал - откатка на МАГНИТЕ:
(начало - это снятие комиссии брокером за МТ5, торгов не было)
Коллеги - в общем промежуточные такие рез-ты
это срочный рынок мск биржи.
Выше постами ТС в основном расписана.
Позже предоставлю более развернутые данные и информацию.
Вот по сути усреднялка в канале на РСИ
закрытие постоянно в профит тралом с профита
Код робота, также в базе для биржевых торгов на неттинг учете также тут выложу.
П.С. В настоящее время пишу ф-ию перевода в бу и далее уже частями крыть в профит тралом, например, вошли 5 контрактов, далее уже с профита тралом по 10 пипсов крыть по 1 контаркту (а-ля выход разбивать по 20% - опять же трал будет частями и виртуальный, для частичного закрытия на откатах на 10 пипсов, например).
