Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 349
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Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, работающие в Лиге, с числом сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС, работающих в Лиге, с числом сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Да.... Театр одного актера - процветает во всей своей КрасЕ!!!!!!! :-)
Жорж - зачем тебе это - удивить?
Много твоя Лига дает "молока"? Где посмотреть можно? ПАММ знаю в Альпах есть... мож еще есть мониторинг какой? Кинь ссыль - можно в личку!!! Спс!!!
Да.... Театр одного актера - процветает во всей своей КрасЕ!!!!!!! :-)
Жорж - зачем тебе это - удивить?
Много твоя Лига дает "молока"? Где посмотреть можно? ПАММ знаю в Альпах есть... мож еще есть мониторинг какой? Кинь ссыль - можно в личку!!! Спс!!!
Да я вроде как никому не навязываю ничего...
Лига Торговых Систем - это набор простых ТС, отлаженных на истории, и работающих на демо.
ВСЁ!!!
Больше в Лиге ничего нет.
Я уже не раз говорил - когда у меня очередной эксперт начинал сливать - я не знал, что мне делать. Как понять, почему система перестала работать, и какие системы работают сейчас?
Вот, я создал Лигу именно для ответов на эти вопросы. И сейчас, когда у меня эксперт перестаёт работать - у меня нет никаких вопросов - у меня есть еще десяток вполне неплохо работающих экспертов.
Остался лишь вопрос устойчивости и стабильности. Правило 20/80 работает в полный рост - только 20 процентов из отобранных систем продолжает показывать хорошие результаты. Остальные 80 процентов - после установки на реал сливают.
В результате я "болтаюсь около нуля" - мне хвастаться нечем.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее :
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Да я вроде как никому не навязываю ничего...
Лига Торговых Систем - это набор простых ТС, отлаженных на истории, и работающих на демо.
ВСЁ!!!
Больше в Лиге ничего нет.
Я уже не раз говорил - когда у меня очередной эксперт начинал сливать - я не знал, что мне делать. Как понять, почему система перестала работать, и какие системы работают сейчас?
Вот, я создал Лигу именно для ответов на эти вопросы. И сейчас, когда у меня эксперт перестаёт работать - у меня нет никаких вопросов - у меня есть еще десяток вполне неплохо работающих экспертов.
Остался лишь вопрос устойчивости и стабильности. Правило 20/80 работает в полный рост - только 20 процентов из отобранных систем продолжает показывать хорошие результаты. Остальные 80 процентов - после установки на реал сливают.
В результате я "болтаюсь около нуля" - мне хвастаться нечем.
Жорж да не надо хвастаться - достаточно результатов, например как здесь:
(посмотри на этот торговый подход)
Это твой ПАММ?
(если честно какая - то *опа) Тут рыбы нет. Прочитал описание - вроде нормально написано, потом видимо от такого подхода отказался....
"
ТС комбинированная. Используется только пара евродоллара.
Трендовая часть - на дневках, с использованием волнового анализа и паттернов.
Флетовая часть - скальпинг на мелких таймфреймах, внутри дня, используется стохастик и разработанный лично индикатор канала.
Сейчас - торговля ведется с повышенной агрессивностью, стоплоссы всегда выставляются, но их размер - до 15 процентов от депо.
В дальнейшем намереваюсь от скальпинга отказаться и снизить агрессивность. Торговаться будут только дневки, используется специально написанный для этого советник.
В ближайшие дни будет открыта оферта для инвестирования"
П.С. Посмотри на торговлю на мск бирже - там все гораздо интереснее. Один клиринг - его перевод в код чего стОит... :-)
На бирже гораздо бОльше шансов быть в плюсах, чем на форе. И долларовых миллионеров там ИМХО - больше. Или запусти ЛИГУ на акциях. Посмотри на робофорексе - есть Америка.
Чисто пары - уже надоели - все пресно....
Жорж да не надо хвастаться - достаточно результатов, например как здесь:
(посмотри на этот торговый подход)
(если честно какая - то *опа) Тут рыбы нет. Прочитал описание - вроде нормально написано, потом видимо от такого подхода отказался....
Дык и без проблем. Я вроде бы этот ПАММ не рекламировал, и вобще его не афиширую. Но нееет. Надо дободаться. Еще и дебил-клоун в приват лезет со своими замечаниями.
Друзья ! Я напоминаю, что никому ничего не обещал. Сигналы я не открываю. Мониторинга у меня тоже нет. Четкой системы не выработано. Чего вы хотите?
Уже устал повторять, что проблема выбора устойчивых ТС у меня не решена. Я в любой момент имею кучу зарабатывающих систем, но при выставлении на реал - они тут же демонстрируют правило 20/80 - только каждая пятая продолжает демонстрировать хорошую торговлю, и то, не сильно долго.
Соответственно, я над этой задачей и работаю, пробую разные подходы, разные способы... Если есть предложения как ее решить - то готов обсуждать. Увы, за все время ветки - таких предложений ни разу (!) не звучало. Были предложения добавить роботов, были предложения взять акции, были предложения вобще свернуть все. Но у меня другая задача - нахождение стабильных систем.
А насчет "биржи" - я пробовал, особой разницы не заметил. 10% в месяц там делать малореально. И тогда - смысл менять шило на мыло? Попробуйте сами! Системы очень простые, в Кодобазе все они есть бесплано. Открывайте биржевой счет, ставьте экспертов, и покажите, "как надо".