Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 349

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, работающие в Лиге, с числом сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС, работающих в Лиге, с числом сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 

Да.... Театр одного актера - процветает во всей своей КрасЕ!!!!!!! :-)

Жорж - зачем тебе это - удивить?

Много твоя Лига дает "молока"? Где посмотреть можно? ПАММ  знаю в Альпах есть... мож еще есть мониторинг какой? Кинь ссыль - можно в личку!!! Спс!!!

 
Aleksey Masterov #:

Да.... Театр одного актера - процветает во всей своей КрасЕ!!!!!!! :-)

Жорж - зачем тебе это - удивить?

Много твоя Лига дает "молока"? Где посмотреть можно? ПАММ  знаю в Альпах есть... мож еще есть мониторинг какой? Кинь ссыль - можно в личку!!! Спс!!!

Да я вроде как никому не навязываю ничего... 

Лига Торговых Систем - это набор простых ТС, отлаженных на истории, и работающих на демо. 

ВСЁ!!! 

Больше в Лиге ничего нет. 

Я уже не раз говорил - когда у меня очередной эксперт начинал сливать - я не знал, что мне делать. Как понять, почему система перестала работать, и какие системы работают сейчас? 

Вот, я создал Лигу именно для ответов на эти вопросы. И сейчас, когда у меня эксперт перестаёт работать - у меня нет никаких вопросов - у меня есть еще десяток вполне неплохо работающих экспертов. 

Остался лишь вопрос устойчивости и стабильности. Правило 20/80 работает в полный рост - только 20 процентов из отобранных систем продолжает показывать хорошие результаты. Остальные 80 процентов - после установки на реал сливают. 

В результате я "болтаюсь около нуля" - мне хвастаться нечем. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее :

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts #:

Да я вроде как никому не навязываю ничего... 

Лига Торговых Систем - это набор простых ТС, отлаженных на истории, и работающих на демо. 

ВСЁ!!! 

Больше в Лиге ничего нет. 

Я уже не раз говорил - когда у меня очередной эксперт начинал сливать - я не знал, что мне делать. Как понять, почему система перестала работать, и какие системы работают сейчас? 

Вот, я создал Лигу именно для ответов на эти вопросы. И сейчас, когда у меня эксперт перестаёт работать - у меня нет никаких вопросов - у меня есть еще десяток вполне неплохо работающих экспертов. 

Остался лишь вопрос устойчивости и стабильности. Правило 20/80 работает в полный рост - только 20 процентов из отобранных систем продолжает показывать хорошие результаты. Остальные 80 процентов - после установки на реал сливают. 

В результате я "болтаюсь около нуля" - мне хвастаться нечем. 

Жорж да не надо хвастаться - достаточно результатов, например как здесь:

(посмотри на этот торговый подход)





Это твой ПАММ?

(если честно какая - то *опа) Тут рыбы нет. Прочитал описание - вроде нормально написано, потом видимо от такого подхода отказался....

"

ТС комбинированная. Используется только пара евродоллара. 

Трендовая часть - на дневках, с использованием волнового анализа и паттернов.
Флетовая часть - скальпинг на мелких таймфреймах, внутри дня, используется стохастик и разработанный лично индикатор канала.

 

Сейчас - торговля ведется с повышенной агрессивностью, стоплоссы всегда выставляются, но их размер - до 15 процентов от депо.

В дальнейшем намереваюсь от скальпинга отказаться и снизить агрессивность. Торговаться будут только дневки, используется специально написанный для этого советник.

 

В ближайшие дни будет открыта оферта для инвестирования

"


П.С. Посмотри на торговлю на мск бирже - там все гораздо интереснее. Один клиринг - его перевод в код чего стОит... :-)

На бирже гораздо бОльше шансов быть в плюсах, чем на форе. И долларовых миллионеров там ИМХО - больше.  Или запусти ЛИГУ на акциях. Посмотри на робофорексе - есть Америка.

Чисто пары - уже надоели - все пресно....

Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете?
Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете?
  • 2021.09.07
  • www.mql5.com
«автоматическая торговля» означает разные вещи для разных людей, здесь я подразумеваю систему, которая обнаруживает хорошие торговые ситуации, а за...
 
Aleksey Masterov #:

Жорж да не надо хвастаться - достаточно результатов, например как здесь:

(посмотри на этот торговый подход)

(если честно какая - то *опа) Тут рыбы нет. Прочитал описание - вроде нормально написано, потом видимо от такого подхода отказался....


Дык и без проблем. Я вроде бы этот ПАММ не рекламировал, и вобще его не афиширую. Но нееет. Надо дободаться. Еще и дебил-клоун в приват лезет со своими замечаниями.

Друзья ! Я напоминаю, что никому ничего не обещал. Сигналы я не открываю. Мониторинга у меня тоже нет. Четкой системы не выработано. Чего вы хотите? 

Уже устал повторять, что проблема выбора устойчивых ТС у меня не решена. Я в любой момент имею кучу зарабатывающих систем, но при выставлении на реал - они тут же демонстрируют правило 20/80 - только каждая пятая продолжает демонстрировать хорошую торговлю, и то, не сильно долго. 

Соответственно, я над этой задачей и работаю, пробую разные подходы, разные способы... Если есть предложения как ее решить - то готов обсуждать. Увы, за все время ветки - таких предложений ни разу (!) не звучало. Были предложения добавить роботов, были предложения взять акции, были предложения вобще свернуть все. Но у меня другая задача - нахождение стабильных систем. 

А насчет "биржи" - я пробовал, особой разницы не заметил. 10% в месяц там делать малореально. И тогда - смысл менять шило на мыло? Попробуйте сами! Системы очень простые, в Кодобазе все они есть бесплано. Открывайте биржевой счет, ставьте экспертов, и покажите, "как надо". 

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