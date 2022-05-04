Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 344

Georgiy Merts #:

Hmmm... Amici, ho capito, il bastardo ritardato sta facendo il buffone. Cosa c'entra un pagliaccio... Ma perché sei come lui?

Ma è chiaro che se si prende un gruppo di tutti i tipi di TC, essi DEVONO avere una grande parte di "spazzatura", non lavorando. La regola del 20/80 è in pieno effetto.

Ma dire della Lega "spazzatura", visto che sono già nove mesi che lavoro esclusivamente con i sistemi della Lega, e non solo ho fallito, ma ho sostenuto una crescita media mensile del 10% con un margine di almeno il 1000%! Chi può vantare tali risultati? Almeno nei Signals, almeno altrove?

Ecco un grafico delle prestazioni del mio miglior sistema, che sta attualmente lavorando sul reale (29 scambi dall'inizio di maggio):

Ecco il secondo dei migliori (61 scambi da metà maggio, il più alto numero di scambi sul reale):

Ecco il terzo dei migliori (29 scambi da metà luglio):

Ecco il TS più vecchio che lavora ora sul reale (47 scambi dall'inizio di aprile):

Dov'è la "spazzatura" in questo?

Se un uomo è marcio, tutto ciò che tocca diventa spazzatura.
 
Vladimir Baskakov #:
Non possiedi nemmeno uno Zigucco.

Mostratemi i vostri sistemi che funzionerebbero da metà primavera. E poi parleremo di 'Mercedes', pagliaccio.

Georgiy Merts #:

Mostratemi i vostri sistemi che funzionerebbero da metà primavera. E poi parleremo di 'Mercedes', pagliaccio.

Guarda, è elementare. Un sistema con locs può vivere per anni, proprio come il tuo, penzolando intorno allo zero
 
Vladimir Baskakov #:
Guarda, è elementare. Un sistema con serrature può vivere per anni, proprio come il tuo, in bilico intorno allo zero.

Tu mostri prima un grafico di questo stesso "sistema con serrature"! In modo che "viva per anni". E poi parleremo. Anche nel tester sul periodo di avanzamento difficilmente lo otterrete. E sulla demo - ancora meno (per davvero, non oserò nemmeno menzionare).

Ho un vero e proprio. E il SL su ogni sistema, e non supera mai un intervallo giornaliero. E il livello di margine è almeno del 1000%.

Sì, il conto è piccolo. Ma, tuttavia, la maggioranza, per come la vedo io, non ha questo.

Georgiy Merts #:

Tu mostri prima un grafico di questo stesso "sistema con serrature"! In modo che "viva per anni". E poi parleremo. Anche nel tester di periodo in avanti non avrete questo tipo di cose. E sulla demo - ancora meno (per davvero, non lo nominerò nemmeno).

Ho VERO. Sì, il conto è piccolo. Ma, tuttavia, la maggior parte, come vedo, e questo non lo è.

Ho VERO. Sì, il conto è piccolo. Ma, tuttavia, la maggior parte, come vedo, e questo non lo è.

Hai una discarica, una vera e propria.
 
Vladimir Baskakov #:
Hai una discarica, una vera discarica...

Neanche tu hai un cassonetto... Solo prugne... Il mio è morto da cinque anni...

Georgiy Merts #:

Neanche tu hai un cassonetto... Solo prugne... Il mio è stato una discarica per cinque anni...

Io vivo nella mia casa e tu vivi nella tua da cinque anni... Vedo
 
Vladimir Baskakov #:
Io vivo a casa mia, e tu sei stato cinque anni... .

Sì, sì. E questo è puro oligarca in vacanza. Vai avanti, ritardato.

 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

Miglior TS per qualità commerciale:

Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:

Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:


Georgiy Merts #:
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

Miglior TS per qualità commerciale:

Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:

Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:


Cosa significano queste curve? Gli stessi ogni volta, a cosa serve pubblicarli, quali conclusioni trarne, in generale, a cosa serve tutto questo?
