Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 348
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Zhora fa quasi questo. O meglio, sovraottimizza quando il portafoglio comincia a perdere denaro. È una buona idea guardare la durata media del profitto per tutti gli indicatori. Ma credo che non abbia salvato le date legate agli indici. Se i dati sono disponibili, si può guardare).
In generale, non è un lavoro piccolo.
Tutti i TC vanno per la riottimizzazione non appena i "parametri di soglia" sono superati. 950 TC nella Lega ora, 5-10 sono riottimizzati ogni giorno.
Tutto è "in pista", organizzato con l'aiuto di script, quindi non c'è molto di cui preoccuparsi.
Il mio problema principale è la selezione di un conto di trading reale. Questo è il problema principale.
Qualsiasi TC va in sovraottimizzazione non appena i "parametri limite" vengono superati. Ci sono 950 TC nella Lega in questo momento, con 5-10 che vengono sovraottimizzati ogni giorno.
Tutto è "in pista", organizzato con l'aiuto di script, quindi non c'è molto di cui preoccuparsi.
Il mio problema principale è la selezione di un conto di trading reale. Questo è il problema principale.
Mi sembra che siate entrati in un ciclo senza fine... :-)
E in generale - dopo il trading in borsa, finché i futures su azioni russe, indici, petrolio (quando si può vedere il vetro del prezzo, e le offerte e i volumi dei partecipanti ai prezzi) - tutto ciò che viene discusso qui, sembra una specie di sandbox inquietante!!!
Dall'esterno sembra che tu sia entrato in un ciclo senza fine... :-)
E in generale - dopo la negoziazione in borsa, mentre i futures sulle azioni russe, gli indici, il petrolio (quando si può vedere il vetro dei prezzi, e le offerte, e i volumi dei partecipanti ai prezzi) - tutto ciò che è riflesso qui, sembra una specie di sandbox inquietante!!!
Beh, mi riferivo alla cosa del "ciclo infinito" fin dall'inizio! Ho bisogno di avere un TS che sia debuggato sulla storia e che abbia un po' di trading demo di successo. Tutto. Io sostengo questo "pool di TS" e sono impegnato nella selezione dei più promettenti tra loro.
Ripeto - gli attacchi a me sono simili agli attacchi al mago, che va in giro con gli stessi strumenti, compra gli stessi strumenti rotti, e ha sempre lo stesso set di strumenti.
È quello che sto cercando di fare, no?
Riguardo al "commercio in borsa" - piuttosto divertente. Non ho visto persone che guadagnano più di quanto guadagnano qui. Tutto lo stesso 10% al mese, e anche se il 30% - è per fortuna. Quindi che senso ha cambiare un bernoccolo per un bernoccolo?
Dall'esterno sembra che tu sia entrato in un ciclo senza fine... :-)
E in generale - dopo il trading in borsa, mentre i futures sulle azioni russe, gli indici, il petrolio (quando si può vedere la coppa dei prezzi, e le offerte, e i volumi dei partecipanti ai prezzi) - tutto ciò che si riflette qui sembra una specie di sandbox inquietante!!!
A quanto guadagnano gli speculatori non si può rispondere con precisione. Ci sono solo statistiche. Per esempio, la maggior parte degli speculatori perde denaro nel mercato azionario (circa il 95%). La maggior parte di loro finisce nel primo anno di trading. Dopo 3 anni solo l'1% degli speculatori rimane in borsa. Una tale sandbox.
Da dove vengono queste statistiche?
Di solito i bambini fino ai 6 anni fanno queste domande, e poi capiscono da soli).
Di solito i bambini fino ai 6 anni fanno queste domande, e poi capiscono da soli).
1. All'inizio parlavo di "ciclo infinito"! Ho bisogno di avere un TS che sia debuggato sulla storia e che abbia un po' di trading demo di successo. Tutto. Io sostengo questo "pool di TS" e sono impegnato nella selezione dei più promettenti tra loro.
Ripeto - gli attacchi a me sono simili agli attacchi al mago, che va in giro con gli stessi strumenti, compra gli stessi strumenti rotti, e ha sempre lo stesso set di strumenti.
È quello che sto cercando di fare, no?
2. Riguardo al "commercio in borsa" - piuttosto divertente. Non li ho visti guadagnare più di quanto guadagnano qui. Tutto lo stesso 10% al mese, e certamente se il 30% - è per fortuna. Quindi che senso ha cambiare un bernoccolo per un bernoccolo?
1. Intendo il "ciclo infinito del problema della scelta".
2. Voglio dire, che senso ha cambiare un bernoccolo in un bernoccolo? Lì è tutto diverso - registratevi con un vero broker e provate. Lì è tutto diverso. Quando avrò preparato il materiale vi scriverò in un messaggio personale.
Qui tutto è "impersonale" e "secco". Ho scritto, c'è un fornitore di citazioni specifico, tutto è confuso qui, come le regole di KOOKL. Questa è spazzatura. C'è una "profondità di prezzi", volumi, ecc, vedrete la vostra richiesta nella profondità del generale, vedere quali volumi - se sono adatti per la chiusura ... cose del genere. Lì è molto più interessante. Il Fora "impersonale" è una completa truffa. Per i giochi dei mendicanti. IMHO!
Nota: guardate tutte le curve che vengono disegnate:
https://investor.moex.com/trader2021?user=289091
Nota: guardate le curve che vengono disegnate:
E confrontalo con il miglior investitore nei conti PAMM - almeno in Alpari, almeno in Roboforex... E meglio ancora, informatevi non sui migliori, ma sui peggiori conti. A mio parere, non c'è assolutamente alcuna differenza. Cos'è "diverso da un vero broker"? Credi che le mie operazioni da quattro soldi le farà un "vero broker"? Ho già commentato questo. Gli agenti di cambio locali hanno un'opinione troppo alta di se stessi. I nostri penny non sono di reale interesse per nessuno. Né le cucine Forex, né le "grandi borse".
E quando la gente comincia a parlare di secondi di ritardo e di differenza di pip, e quindi conclude che "i DT stanno gettando sabbia nelle ruote", mi fa ridere... Sì, le tue cento sterline (beh, se non dieci) sono molto importanti per Alpari...
Beh, la cosa più importante - anche nel Forex, anche nelle azioni, hai ancora bisogno di avere un "pool di TS", da cui devi scegliere quelli funzionanti. L'idea della Lega mi è stata suggerita da qualcuno che lavora ovunque - in azioni, coppie forex e opzioni.
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il miglior grafico di qualità per il trading:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi: