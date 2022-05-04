Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 349
Sì.... Teatro con un solo attore - fiorente in tutto il suo splendore!!!!!!!:-)
Georges - perché vuoi essere sorpreso?
La vostra lega dà molto "latte"? Dove posso vederlo? Conosco un PAMM nelle Alpi... Forse c'è qualche altro monitoraggio? Lanciami un link - puoi farlo di persona! Sps!!!
Non voglio imporre niente a nessuno...
Non sto imponendo niente a nessuno, sto solo dicendo che la Trading Systems League è un insieme di TS semplici, messi a punto sulla storia, e lavorando sulla demo.
QUESTO È QUANTO!
Non c'è altro nella Lega.
L'ho detto più di una volta - quando il mio Expert Advisor ha iniziato a perdere soldi, non sapevo cosa fare. Come faccio a capire perché il sistema ha smesso di funzionare e quali sistemi funzionano ora?
Bene, ho creato la Lega proprio per rispondere a queste domande. E ora, quando il mio Expert Advisor smette di funzionare - non ho domande - ho una dozzina di altri esperti che lavorano abbastanza bene.
Ciò che rimane è la questione della sostenibilità e della stabilità. La regola del 20/80 è in pieno effetto - solo il 20% dei sistemi selezionati continua a mostrare buoni risultati. Il restante 80 per cento - dopo essere stato installato nell'account reale - fallisce.
Di conseguenza "bazzico intorno allo zero" - non ho nulla di cui vantarmi.
Georges, non c'è bisogno di vantarsi - abbastanza risultati, come qui:
(guarda questo approccio di trading)
È questo il tuo PAMM?
(onestamente, che coglione) Non c'è nessun pesce qui. Ho letto la descrizione - sembra essere ben scritta, poi ho apparentemente rinunciato a questo approccio....
"
TC è combinato. Viene utilizzata solo la coppia eurodollaro.
La parte di tendenza - sul grafico giornaliero, usando l'analisi delle onde e i modelli.
La parte piatta - scalping su piccoli timeframes, intraday, usando lo stocastico e l'indicatore di canale sviluppato personalmente.
Ora faccio trading con alta aggressività, gli stop-loss sono sempre impostati, ma la loro dimensione è fino al 15 percento del mio deposito.
In futuro rinuncerò allo scalping e diminuirò l'aggressività. Solo i piani giornalieri saranno scambiati, viene utilizzato un Expert Advisor appositamente sviluppato.
Nei prossimi giorni ci sarà un'offerta aperta per gli investimenti."
P.S. Guardate il trading sulla borsa msk - lì tutto è molto più interessante. La sola compensazione - quanto vale la sua traduzione in codice... :-)
In borsa ci sono molte più possibilità di essere in attivo che nel forex. O iniziare una LIGA sulle azioni. Guardate roboforex - c'è l'America.
Puramente coppie - già annoiate - tutto è noioso....
Georges, non c'è bisogno di vantarsi - abbastanza risultati, come qui:
(guarda questo approccio di trading)
(onestamente, una specie di *culo) Non ci sono pesci qui. Ho letto la descrizione - sembra essere ben scritta, poi ho apparentemente rinunciato a questo approccio....
Nessun problema. Non faccio pubblicità a questa PAMM e non la pubblicizzo. Ma no. Devo prenderlo. E il pagliaccio idiota nella stanza privata con le sue osservazioni.
Amici, vi ricordo che non ho promesso niente a nessuno. Non apro segnali. Nemmeno io ho il monitoraggio. Non è stato elaborato un sistema chiaro. Che cosa vuoi?
Sono già stanco di ripetere che il problema della scelta di un TS stabile non è stato risolto. Ho un sacco di sistemi di guadagno in qualsiasi momento, ma quando vengono messi su un conto reale dimostrano immediatamente la regola del 20/80 - solo un quinto continua a commerciare bene, e non per un tempo molto lungo.
Pertanto, sto lavorando su questo problema, provando diversi approcci e diversi modi. Se avete qualche suggerimento su come risolvere il problema, sono disposto a discuterne. Purtroppo, durante tutto il tempo di questo thread non ho sentito tali suggerimenti (!). C'erano proposte di aggiungere robot, c'erano proposte di prendere azioni, c'erano proposte di ridurre tutto. Ma ho un altro compito: trovare sistemi stabili.
E riguardo allo "scambio" - l'ho provato, ma non ho notato alcuna differenza. Non ho notato molta differenza. 10% un mese c'è poco di realistico. E poi - il punto di cambiare il rottame in un rottame? Provate voi stessi! I sistemi sono molto semplici, in Kodobaz sono tutti gratuiti. Aprire un conto di scambio, mettere gli esperti, e mostrare "come dovrebbe essere".