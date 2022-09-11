Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 24
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Да, не велика, но постоянная!
1. Если это в долларах (15-20%), то расскажите как туда подключиться...
2. Это уже не календарный спрэд....
В деталях и кроется "секрет" успешной торговли...
Я уже писал, что оригинальные стратегии сильно доработаны мною.
Добавлено
На самом деле не важно какую ТС используешь, а важно правильно рассчитать точку входа, а еще важнее,
точку выхода до входа в рынок.
1. да - это в долларах - не было активности в течение года - счет закрыли.... Переоткрою при интересе, возможно позже (это через БКС)
2.
BR-12.21 и BR-11.22 это 2 символа. - ну вот же если например при просадке по символу следующего года фьюча его например докупать отдельно? Вы так торгуете?
(это как раз календарный спред). Ну - даже если не календарный - другой.
Несколько торговых подходов можете чуть расписать - не открывая всех секретов венского двора и не паля всего ГРААЛЯ?
Если это в долларах (15-20%), то расскажите как туда подключиться...
Откуда такой пиетет перед долларовой доходностью?
Держите ГО в Открытии в долларах США и рублевую прибыль конвертируйте в них же. И будет вам долларовая доходность на рублевых инструментах.
Откуда такой пиетет перед долларовой доходностью?
Держите ГО в Открытии в долларах США и рублевую прибыль конвертируйте в них же. И будет вам долларовая доходность на рублевых инструментах.
Рубль упадет ниже 150 скоро
эко заиахнул - 150! не каждый же раз удваиваться. 120-130 на резком скачке и то вряд ли уронят сильнее 110.
Да и то потом в этом "спекулянтов" обвинят.
эко заиахнул - 150! не каждый же раз удваиваться. 120-130 на резком скачке и то вряд ли уронят сильнее 110.
Да и то потом в этом "спекулянтов" обвинят.
BR-12.21 и BR-11.22 это 2 символа. - ну вот же если например при просадке по символу следующего года фьюча его например докупать отдельно? Вы так торгуете?
Календарный спрэд подразумевает, что обе "ноги" должны содержать равное количество контрактов, что бы не было
перекосов. На слаболиквидных инструментах может возникать временный перекос ВМ, но в конечном
счете прибыль составляет не в разности контрактов ног, а в разности спрэдов в момент вхождения и в момент выхода,
что и составляет прибыль.
Никаких Граалей нет и быть не может! Есть норма прибыли, которая устраивает Вас или нет.
В большинстве случаев на Срочном и Фондовом рынках норму прибыли можно рассчитать.
Подробное описание всех ТС есть в Интернете, а уж как модифицировать (улучшить) и как торговать решайте сами.
Добавлено
КС может быть как и высокодоходным инструментом, так и сильно убыточным, т.к не зная как
правильно рассчитывать точки входа-выхода можно очень сильно "попасть".
Моя самая приоритетная ТС - классический арбитраж. Потому что риски в этой ТС составляют 0%,
да и объемы средств в разы превышают возможности отдельно взятого Срочного рынка.
Даже при "лобовом" использовании этой ТС норма прибыли выше банковских вкладов.
Например, сейчас, IRAO даст доходность 10.28% годовых.
Добавлено
И вообще, Алексей, Вы мне напоминаете героя этого мультика:
Откуда такой пиетет перед долларовой доходностью?
Да потому что у меня есть инвесторы, которые готовы вкладывать доллары под 5-7% годовых.
(У кого много денег, почему-то не верят в рубль)
Прежде, чем что-то советовать, рекомендую хотя бы позвонить брокеру.
Я вот так и сделал, когда хотел иметь депо в долларах.
Да, они принимают доллары, но торгуемые рубли выдают под такой процент, что "мама не горюй"!
Да потому что у меня есть инвесторы, которые готовы вкладывать доллары под 5-7% годовых.
(У кого много денег, почему-то не верят в рубль)
Прежде, чем что-то советовать, рекомендую хотя бы позвонить брокеру.
Я вот так и сделал, когда хотел иметь депо в долларах.
Да, они принимают доллары, но торгуемые рубли выдают под такой процент, что "мама не горюй"!
где ты их таких берёшь ? в банках 8%
где ты их таких берёшь ? в банках 8%
Это в какой стране?
У нас в РФ другие ставки.
Да потому что у меня есть инвесторы, которые готовы вкладывать доллары под 5-7% годовых.
(У кого много денег, почему-то не верят в рубль)
Прежде, чем что-то советовать, рекомендую хотя бы позвонить брокеру.
Я вот так и сделал, когда хотел иметь депо в долларах.
Да, они принимают доллары, но торгуемые рубли выдают под такой процент, что "мама не горюй"!
Да откуда вы такие беретесь? Вы торгуете только здесь, в виртуальном пространстве MQ?
Никаких рублей никакой брокер в этой теме вам не выдает, тем более под процент. Разберитесь хоть немного в вопросе, потом уже пишите. Ваши "писания" и так уже на уровне ниже плинтуса. Я показываю направление, но не собираюсь водить вас за руку.
https://www.moex.com/s856