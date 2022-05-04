Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 345
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Cosa significano queste curve? Ogni volta sono gli stessi, a cosa serve pubblicarli, quali conclusioni se ne possono trarre, in generale, a cosa serve tutto questo?
Ovviamente per infastidirvi.
Sto traendo conclusioni per me stesso. E tu... Non so cosa stai facendo lì...
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Migliore per qualità commerciale:
Il miglior grafico di qualità per il trading:
Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
A partire da questa settimana, 24 TS di simboli XAUUSD e ETHUSD sono stati collegati alla Lega. Il numero totale di sistemi della Lega è ora 744.
Sto pensando di aggiungere LTCUSD, XAGUSD e, se possibile, BRN.
Tutti i TC hanno lo stesso equilibrio iniziale? Inoltre, mi chiedo quale sia il bilancio iniziale, in modo che sia più facile capire cosa sta succedendo dalle immagini. Probabilmente il tempo di connessione del TS al lavoro è diverso, ma non importa.
Tutti i TC hanno lo stesso equilibrio iniziale? Inoltre, mi chiedo quale sia il bilancio iniziale, in modo che sia più facile capire cosa sta succedendo dalle immagini. Probabilmente il tempo di connessione del TS al lavoro è diverso, ma non importa.
Lì, loro, quando sono tutti insieme - stanno versando. Il saldo è lo stesso per tutti: meno. :-)
Tempo - lo stesso, che mostrano rendimenti deboli (su diversi parametri, tempo nel mercato e altri) - sovrastimano e questo è tutto.
Ecco, sono lì, quando tutti insieme - si riversano. Il saldo è lo stesso: minuscolo. :-)
Tempo - lo stesso, che mostrano rendimenti deboli (per diversi parametri, tempo nel mercato e altri) - ottimizzano troppo e questo è tutto.
Manca la colonna più importante dell'equità nella tabella per completare il quadro).
Tutti i TC hanno lo stesso equilibrio iniziale? Inoltre, mi chiedo quale sia il bilancio iniziale, in modo che sia più facile capire cosa sta succedendo dalle immagini. Forse il tempo di connessione della ST all'opera è diverso, ma non importa.
Cosa c'entra il saldo iniziale? Il sistema lavora semplicemente a un lotto minimo costante. Cosa importa quale era il saldo minimo?
Il tempo di connessione del TS all'opera è infatti diverso. È il momento della sovraottimizzazione dopo che il sistema mostra un comportamento inaccettabile o il momento della transizione tra le divisioni della Lega.
Manca la colonna principale del patrimonio netto nella tabella per completare il quadro).
Manca.
Ma non ho "offerte eccessive". C'è sempre uno SL in tutti i TS, il cui valore non supera l'intervallo giornaliero (per la maggior parte 0,7-0,9 TR medio giornaliero). Quindi il grafico dell'equilibrio è abbastanza vicino al grafico delle azioni.
Naturalmente, sarebbe bene conoscere il grafico esatto delle azioni. Ma il suo calcolo è troppo complicato, quindi ha dovuto essere abbandonato.
Attualmente ci sono 768 TC nella Lega.
L'ultima impennata dell'oro è stata "catturata" da due sistemi messi sul reale. Già a settembre il rendimento del real è del 16%. Il compito minimo è quello di perdere non più del 6% fino alla fine di settembre. Il compito massimo è quello di portare il rendimento al 26% entro la fine di settembre
Cosa c'entra il saldo iniziale? I sistemi funzionano e basta, e su un lotto minimo costante. Che differenza fa quello che era il saldo minimo?
Il tempo di connessione del TS all'opera è infatti diverso. È il momento della sovraottimizzazione dopo che il sistema mostra un comportamento inaccettabile o il momento della transizione tra le divisioni della Lega.
Grazie. Capito. Non l'ho chiesto con malizia.
L'equilibrio, per me, non è davvero una misura accurata del significato di TC. Anche guardando il grafico.