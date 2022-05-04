Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 360

Nuovo commento
 
Georgiy Merts #:

Oh, cavolo. Si scopre che sanno più cose su di me di quante ne sappia io... Bene... Ok, bene...

E per quanto riguarda i milioni di dollari - beh, se i milioni di rubli non sono un problema, allora i milioni di dollari non sono così lontani... Aspettiamo...

Hai più di un anno, ma non sei imbarazzato.

Mia figlia ha 40 anni. Va a cavallo due volte a settimana e sogna di averne uno suo.

Guida una BMW a noleggio.

Tre volte alla settimana, lezioni di fitness con piscina.

Cresce mia nipote, che ha sei lingue e un po' di programmazione.

Possiede i suoi affari: titoli, immobili, questo genere di cose.


Rospo già strangolato, o dovrei aggiungere?

P.S. La risposta emotiva è stata scatenata dalla tua foto, non è entrata nel mio repost.

 
Алексей Тарабанов #:

Hai più di un anno, ma non sei imbarazzato.

Mia figlia ha 40 anni. Va a cavallo due volte a settimana e sogna di averne uno suo.

Guida una BMW a noleggio.

Tre volte alla settimana, lezioni di fitness con piscina.

Cresce mia nipote, che ha sei lingue e un po' di programmazione.

Possiede i suoi affari: titoli, immobili, questo genere di cose.


Rospo già strangolato, o dovrei aggiungere?

P.S. La risposta emotiva è stata scatenata dalla tua foto, non è entrata nel mio repost.

Tara smettila di festerare, fermati a bere qualcosa di meglio))) Salute a tua figlia e nipote) e a te. Buona Pasqua.

 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

Migliore per qualità commerciale:

Il miglior grafico di qualità per il trading:

I TC più vecchi della Lega:

La classifica dei TC più vecchi della Lega:

 
Алексей Тарабанов #:

Hai più di un anno, ma non ti imbarazza metterti in imbarazzo.

Mia figlia ha 40 anni. Va a cavallo due volte a settimana e sogna di averne uno suo.

Guida una BMW a noleggio.

Tre volte alla settimana, lezioni di fitness con piscina.

Cresce mia nipote, che ha sei lingue e un po' di programmazione.

Possiede i suoi affari: titoli, immobili, questo genere di cose.


Rospo già strangolato, o dovrei aggiungere?

P.S. La risposta emotiva è stata scatenata dalla tua foto, non è entrata nel mio repost.

E tutto questo con i suoi guadagni?

Sono solo convinto di avere ragione.

Tutto è possibile quando una persona mente. Beh, oppure, non sta dicendo la verità - chiaramente può appropriarsi di denaro non guadagnato altrove, e il commercio è solo... divertimento...

 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Grafico dei migliori TS per equilibrio:

Il miglior TS della Lega per qualità commerciale:

Il miglior TS della Lega scambiando qualità:

Il TS più vecchio della Lega con almeno 50 scambi:

Il TS più vecchio della Lega con almeno 50 scambi:

 
Georgiy Merts scambi:

Grafico del TS più vecchio della Lega con almeno 50 scambi:


Dammi un parallelo con il segnale reale o dopo la selezione di loro al commercio, altrimenti tutto questo casino è spam e puro sproloquio, ;-) trovato te stesso un hullabaloo e divertente in pubblico. Questa è una stronzata. Chiaramente stai giocando troppo la mano, queste immagini non sono il risultato, hai bisogno di una curva di crescita dal vero.
 
Roman Shiredchenko #:

Dammi un parallelo con un reale o un segnale dopo averli selezionati per il trading, altrimenti tutto questo casino suona come spam e puro faux pas ;-) ti sei trovato un aggeggio vuoto e ci giochi in pubblico. Questa è una stronzata. Chiaramente sovraccaricato, queste immagini non sono il risultato, avete bisogno di una curva di crescita dal vero.

Sì, Roman. Questo è spam e stronzate.

Mi sta bene. La curva dal vero - costruitela da soli. Non sto nascondendo nulla, ci sono esperti che lavorano sui dati di TC in Kodobaz.

1...353354355356357358359360
Nuovo commento