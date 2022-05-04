Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 347

Roman Shiredchenko #:


Finora sembra che siate bloccati sul forex e sul caso.

Nulla impedisce alla Lega e al commercio su questo approccio di trading universale, su 728 TS, e impegnarsi in un normale commercio sulla Borsa di Mosca sui futures!

Sì, e lì la Lega può anche funzionare! È necessario allo stesso modo aprire tre conti demo con le divisioni della Lega, e allo stesso modo per ogni simbolo mettere 24 TS. E poi - scegliere quelli che funzionano. Ma non ho più le risorse per farlo. Ma se si tratta del ritiro dei profitti dal conto - allora possiamo pensare. Nel migliore dei casi accadrà solo l'anno prossimo. Vedremo allora.

 
Georgiy Merts #:

Posso darvi un link al mio conto principale Alpari reale. Ora ci sono 27 dei migliori TC della lega. Infatti, puoi trovarlo da solo - è nella classifica di Alpari. Il PAMM si chiama Start_2016 (con un underscore, funzionante da inizio 2016, e si scopre che c'è un PAMM con lo stesso nome, ma con uno spazio, funzionante allora, ma chiuso da tempo).

Grazie, Georgy, per la tua franchezza. Lo terrò a mente per ogni evenienza, ma non sono una persona invidiabile per guardare nei portafogli degli altri. Mi interessa osservare le azioni dei giocatori per ottenere idee interessanti o vedere i loro errori per non ripeterli.

 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

Miglior TS per qualità commerciale:

Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:

Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:

Il più vecchio grafico di TS:


 
Georgiy Merts #:
Oh, così va meglio!
 
Vladimir Baskakov #:
Oh, già meglio!

La vita sta migliorando, Vladimir.

Georges, ben fatto!
 
Aleksei Stepanenko #:

La vita sta migliorando, Vladimir.

Ben fatto Georges!

Ora ho 30TS della Lega sui miei immobili.

Recentemente ho cambiato un po' i miei criteri di selezione - ora guardo solo i "parametri critici" degli ultimi sei mesi. Perché, secondo le mie osservazioni è esattamente mezzo anno - periodo di tempo dopo il quale il comportamento della maggior parte dei TC cambia abbastanza seriamente. Inoltre, ho messo tutti i terminali, che secondo i risultati dei test storici sono nella divisione High. Mettere questi TC nella divisione superiore, e aspettare, e poi, dopo un po' di tempo metterli nel gioco reale, è spesso poco saggio.

 

Georgiy Merts #:

Perché, secondo le mie osservazioni, sei mesi è il periodo di tempo dopo il quale la maggior parte dei TC cambia seriamente il proprio comportamento.

Allora il tema è: ottimizzare negli ultimi 5 mesi, poi guadagnare per un mese, e poi ottimizzare di nuovo!

 
Aleksei Stepanenko #:

Allora il tema è: ottimizzare negli ultimi 5 mesi, poi guadagnare per un mese, poi ottimizzare di nuovo!

Zhora fa quasi così. O piuttosto si sovraottimizza quando il portafoglio comincia a perdere soldi. La cosa buona è guardare il tempo medio di vita in profitto di tutti gli indicatori. Ma credo che le date legate agli indici non siano state salvate. Se i dati sono disponibili, si può guardare).

In generale, non è un lavoro piccolo.

