Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 347
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Finora sembra che siate bloccati sul forex e sul caso.
Nulla impedisce alla Lega e al commercio su questo approccio di trading universale, su 728 TS, e impegnarsi in un normale commercio sulla Borsa di Mosca sui futures!
Sì, e lì la Lega può anche funzionare! È necessario allo stesso modo aprire tre conti demo con le divisioni della Lega, e allo stesso modo per ogni simbolo mettere 24 TS. E poi - scegliere quelli che funzionano. Ma non ho più le risorse per farlo. Ma se si tratta del ritiro dei profitti dal conto - allora possiamo pensare. Nel migliore dei casi accadrà solo l'anno prossimo. Vedremo allora.
Posso darvi un link al mio conto principale Alpari reale. Ora ci sono 27 dei migliori TC della lega. Infatti, puoi trovarlo da solo - è nella classifica di Alpari. Il PAMM si chiama Start_2016 (con un underscore, funzionante da inizio 2016, e si scopre che c'è un PAMM con lo stesso nome, ma con uno spazio, funzionante allora, ma chiuso da tempo).
Grazie, Georgy, per la tua franchezza. Lo terrò a mente per ogni evenienza, ma non sono una persona invidiabile per guardare nei portafogli degli altri. Mi interessa osservare le azioni dei giocatori per ottenere idee interessanti o vedere i loro errori per non ripeterli.
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il più vecchio grafico di TS:
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Migliore per qualità commerciale:
Il miglior grafico di qualità per il trading:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Migliore per qualità commerciale:
Il miglior grafico di qualità per il trading:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
Oh, già meglio!
La vita sta migliorando, Vladimir.Georges, ben fatto!
La vita sta migliorando, Vladimir.Ben fatto Georges!
Ora ho 30TS della Lega sui miei immobili.
Recentemente ho cambiato un po' i miei criteri di selezione - ora guardo solo i "parametri critici" degli ultimi sei mesi. Perché, secondo le mie osservazioni è esattamente mezzo anno - periodo di tempo dopo il quale il comportamento della maggior parte dei TC cambia abbastanza seriamente. Inoltre, ho messo tutti i terminali, che secondo i risultati dei test storici sono nella divisione High. Mettere questi TC nella divisione superiore, e aspettare, e poi, dopo un po' di tempo metterli nel gioco reale, è spesso poco saggio.
Georgiy Merts #:
Perché, secondo le mie osservazioni, sei mesi è il periodo di tempo dopo il quale la maggior parte dei TC cambia seriamente il proprio comportamento.
Allora il tema è: ottimizzare negli ultimi 5 mesi, poi guadagnare per un mese, e poi ottimizzare di nuovo!
Allora il tema è: ottimizzare negli ultimi 5 mesi, poi guadagnare per un mese, poi ottimizzare di nuovo!
Zhora fa quasi così. O piuttosto si sovraottimizza quando il portafoglio comincia a perdere soldi. La cosa buona è guardare il tempo medio di vita in profitto di tutti gli indicatori. Ma credo che le date legate agli indici non siano state salvate. Se i dati sono disponibili, si può guardare).
In generale, non è un lavoro piccolo.